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Общество

Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания

Подозреваемый в тройной убийстве в Гае показал, как совершал преступление

Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области Александр Лазарев признал вину на допросе и на очной ставке показал, как совершал преступление. По его словам, «это все быстро произошло». Следствие возбудило в отношении Лазарева дела еще по четырем статьям, включая изнасилование.

Допрос и признание

Утром 5 октября состоялся первый допрос подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области Александра Лазарева.

Лазарев в ходе общения со следователями дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу.

«Он [Лазарев] в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания», — рассказали представители пресс-службы Гайского городского суда ТАСС.

На кадрах допроса и следственного эксперимента, опубликованных СК, мужчина рассказал, что «это [убийство] быстро произошло», но не смог показать, в какие части тела наносил удары своим жертвам, продемонстрировав лишь способ. Он также подтвердил, что после совершения преступления поджог квартиру с помощью зажигалки.

SHOT также стали известны некоторые выдержки из допроса подозреваемого. Мужчина, в частности, заявил, что решился на убийство, поскольку девушки якобы стали вымогать у него деньги (50 тыс. рублей) за секс. При этом со своими жертвами Лазарев ранее был знаком.

В то же время, по информации источника, следствие склоняется к версии, что Лазарев выдумал этот мотив. Например, когда его в прошлый раз судили за разбой, он утверждал, что зарезал мужчину в баре, поскольку защищал некую девушку. Эти сведения впоследствии оказались ложными.

Новые дела

Изначально дело об убийстве трех девушек в городе Гае было возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), однако после задержания главного подозреваемого — Александра Лазарева — выяснились дополнительные обстоятельства.

Так, следствие теперь сделает его фигурантом еще четырех уголовных дел: ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба); ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

Задержание Лазарева

Убийство студенток медицинского медицинского колледжа произошло 30 сентября. Жертвами стали девушки 17, 18 и 19 лет, все они — уроженки Башкирии и вместе снимали жилье в городе Гае. Тела двух пострадавших с множественными колото-резаными ранами обнаружили в обгоревшей квартире после тушения там пожара, третью жертву вскоре нашли во дворе дома. На месте также было найдено оружие убийство — кухонный нож.

Личность подозреваемого следствие установило 3 октября. Им оказался 30-летний Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске. Мужчина провел 9,5 года в колонии и освободился два с половиной месяца назад. До этого Лазарева судили по статье о разбое; оба раза его освобождали досрочно.

В этот же день Лазарев был задержан правоохранителями. В областном управлении МВД уточнили, что в момент задержания мужчина пытался угнать машину в Орске и скрыться на территории детского сада, представляясь сторожем. Сразу передать следователям возможного преступника не удалось: после задержания ему стало плохо, возможно, из-за употребления наркотических веществ. Его отправили в больницу.

Telegram-каналу SHOT один из очевидцев задержания помог восстановить картину случившегося. Он рассказал, что вечером ехал по городу и увидел машину своего друга. Его насторожило, что товарищ не захотел опускать окно и останавливаться, чтобы поздороваться. После этого он позвонил владельцу автомобиля и узнал, что тот находится дома. Молодые люди сообщили в полицию об угоне и присоединились к поискам. Они увидели Лазарева в детском саду и попытались его задержать, в это же время прибыл наряд полицейских.

«Во время задержания он ни слова не сказал. Было видно только, что его ошалевшие глаза — они очень напуганы. У него просто текли слезы. Я когда подбежал к забору, он его согнул пополам», — вспоминал очевидец.

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