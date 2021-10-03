В Орске задержан подозреваемый в убийстве трех студенток медучилища

Полиция задержала в Орске предполагаемого убийцу трех девушек. По данным СМИ, им оказался ранее судимый за убийство 29-летний Александр Лазарев. Во время задержания, когда он пытался уйти от правоохранителей на угнанной машине, по нему стреляли.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области. Как сообщает издание ORSK.RU, 29-летнего Александра Лазарева нашли в Северном районе города Орск.

«Да, задержали», — сказал ТАСС сотрудник Оренбургского управления МВД. Пытаясь скрыться, подозреваемый угнал «ВАЗ-2110».

Полиция вскоре нашла машину и блокировала ее за городом, передает mk.ru. Чтобы остановить подозреваемого, полицейские стреляли по колесам автомобиля.

Ранее Лазарев был осужден за убийство – в 2012 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил ударом ножа в шею владельца бара «Апельсин». Лазареву дали 9,5 лет лишения свободы. Он также был осужден по статье 162 УК РФ за разбой – срок составил три года, но преступник был освобожден досрочно.

За время заключения Лазарев 15 раз нарушил установленный порядок, за что его неоднократно отправляли в ШИЗО, штрафовали и делали выговоры.

Три девушки-студентки были убиты в городе Гай в ночь на минувший четверг. Полиция в ходе осмотра квартиры установила, что их могли зарубить топором. После убийства преступник поджег квартиру, намереваясь замести следы. В ней были найдены тела двух девушек, тело еще одной погибшей обнаружили возле подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию об убийце.

Управление Следственного комитета по Оренбургской области заявило, что причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае мужчины подтверждена экспертизой.

«Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность», — сказали в ведомстве.

Следователи допросили более 100 свидетелей среди знакомых убитых студенток — преподавателей колледжа, сокурсников, соседей по дому, арендодателей.

«Были изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, проводится анализ их содержания, изъяты иные технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших, производится их осмотр с применением комплексов по установлению и извлечению информации, получены сведения о соединениях, которые отрабатываются оперативным путем», — сообщили в оренбургском управлении СК.

Преподаватели колледжа рассказали, что девушки были у них на хорошем счету.

«К девушкам по учебе никогда претензий не возникало, хорошо учились, вчера (накануне трагедии — «Газета.Ru») были на занятиях, и ничего не предвещало беды. Что случилось вечером и ночью — даже представить страшно. Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру буквально в 10 минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе», — сообщил один из педагогов.