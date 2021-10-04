Бывший сокамерник задержанного за убийство в Гае рассказал о его характере

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай — им оказался освободившийся летом 2021 года из колонии 29-летний Александр Лазарев. Мужчина, который сидел вместе с ним, рассказал «Газете.Ru», что тот был агрессивным и даже нападал на сотрудников ФСИН. При этом в предыдущих преступлениях он не раскаивался и считал, что его жертвы заслужили смерти. Родственница Лазарева добавила, что тот стал употреблять наркотики еще в детстве, а после регулярно попадал в места лишения свободы.

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области 29-летний Александр Лазарев негативно характеризовался в колонии, где сидел 9,5 лет по статье «Убийство». Об этом «Газете.Ru» рассказал его знакомый Вадим, который отбывал срок вместе с ним.

«Он очень был агрессивный и вспыльчивый. Ему много раз делали замечания — он даже на сотрудников колонии кидался. После того, как его в 2012 году посадили за убийство директора кафе, под конец срока он подал на УДО, однако начальник колонии ему сказал, что выйдет он только через колонию-поселение. Так и получилось. Его перевели и летом 2021 года он вышел раньше срока.

При этом в колонии он характеризовался очень плохо, все характеристики были отрицательные», — отметил мужчина.

Лазарев был зависим от тяжелых наркотиков, добавил Вадим. «Употреблял он много и тяжелые вещества — до колонии, пока сидел и после. Причем он не один раз сидел за убийство, как минимум дважды, как он рассказывал. По малолетству, а после второго срока почти сразу сел опять», — пояснил он.

Его рассказ подтвердила и родственница Лазарева Екатерина (имя изменено). По ее словам, он был проблемным ребенком и в подростковом возрасте связался с плохой компанией.

«Он был немного неадекватным человеком, вспыльчивым, но это из-за наркотиков. Еще в подростковом возрасте он связался с плохой компанией, и его подсадили на наркотики, потом посадили за убийство, а потом еще раз. Каждый раз, не проходило и полугода, как он снова возвращался в тюрьму», — поделилась она с «Газетой.Ru».

По словам приятеля задержанного, он не раскаялся ни в одном из совершенных им убийств. «Говорил, что это за дело было. Не сожалел никогда», — подчеркнул Вадим.

В виновность Лазарева в убийстве студенток верят оба собеседника «Газеты.Ru», однако они считают, что тот действовал не один. «Он был там не один, это просто невозможно в одиночку все совершить. Как он один мог изнасиловать и зарезать трех девчонок?», — отметил бывший сокамерник.

«С одной стороны, мне бы не хотелось верить в то, что это он, но, с другой, я понимаю, что это за человек и на что он способен. Скорее всего, со своими дружками-сидельцами Александр это сделал», — добавила Екатерина.

30 сентября тела двух девушек 18 и 19 лет нашли в квартире, тело их 17-летней подруги — у подъезда дома, расположенного в городе Гай. Позднее выяснилось, что жертвы были изнасилованы.

Сперва подозреваемым в совершении преступления в СМИ назвали 18-летнего Анвара, который, по предварительным данным, встречался с 17-летней жертвой. Затем заподозрили его брата, который встречался с другой девушкой. Однако обоим молодым людям удалось доказать свою невиновность. После этого спустя несколько дней в поле зрения правоохранителей попал рецидивист Александр Лазарев.

Лазарева задержали накануне, 3 октября 2021 года, при попытке угона машины в Орске, в 30 км от Гая. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, за предполагаемым злоумышленником велась погоня, он бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада.

Причастность Лазарева к убийству была подтверждена на основании результатов молекулярно-генетической экспертизы. После задержания мужчина якобы впал в «кому», он не реагировал на внешние раздражители, сообщили медики. Но в полиции считают, что предполагаемый преступник притворялся и устроил шоу.

Состояние, в котором оказался мужчина, часто возникает у зависимых от наркотических веществ и алкоголя, пояснила «Газете.Ru» психиатр-нарколог Екатерина Шурова.

«Такое состояние бывает при передозировке наркотиками и алкоголем — наступает период комы. То есть человек физически является здоровым, но тем не менее передозировка веществами вызывает угнетение дыхания, нарушение сердечно-сосудистого ритма и метаболических процессов, а также выраженную гипоксию, которая приводит к коматозному состоянию», — уточнила она.

Лазареву вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием или действиями сексуального характера». Ему грозит пожизненное заключение, сообщил «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Обычно наказание по этой статье от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Но у него много отягчающих обстоятельств, поэтому ему грозит максимальное наказание», — пояснил юрист.