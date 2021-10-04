Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом 17:49
Игрок «Эвертона» рассказал, как упрашивал Роналду подарить футболку 17:44
«Поднимем доходы создателям аниме»: новый премьер Японии рассказал... 17:42
Пограничники начали поиски лошадей, перешедших азербайджанскую границу в Шурнухе 17:41
Адвокат Саакашвили рассказал, когда экс-президент Грузии прекратит голодовку 17:41
Forbes назвал Volkswagen крупнейшей иностранной автокомпанией России 17:39
В Москве полковник в отставке открыл огонь по хулиганам, напавшим... 17:36
«Невесомость есть невесомость»: Пересильд — об изменениях внешности... 17:35
Великобритания столкнулась с острым недостатком рабочих 17:29
«Игра в кальмара» может стать самым успешным сериалом Netflix 17:26
Общество

«Кидался на сотрудников колонии»: что известно о предполагаемом убийце студенток в Гае

Бывший сокамерник задержанного за убийство в Гае рассказал о его характере

close
100%
Телеграм-канал «SHOT»
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай — им оказался освободившийся летом 2021 года из колонии 29-летний Александр Лазарев. Мужчина, который сидел вместе с ним, рассказал «Газете.Ru», что тот был агрессивным и даже нападал на сотрудников ФСИН. При этом в предыдущих преступлениях он не раскаивался и считал, что его жертвы заслужили смерти. Родственница Лазарева добавила, что тот стал употреблять наркотики еще в детстве, а после регулярно попадал в места лишения свободы.

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области 29-летний Александр Лазарев негативно характеризовался в колонии, где сидел 9,5 лет по статье «Убийство». Об этом «Газете.Ru» рассказал его знакомый Вадим, который отбывал срок вместе с ним.

«Он очень был агрессивный и вспыльчивый. Ему много раз делали замечания — он даже на сотрудников колонии кидался. После того, как его в 2012 году посадили за убийство директора кафе, под конец срока он подал на УДО, однако начальник колонии ему сказал, что выйдет он только через колонию-поселение. Так и получилось. Его перевели и летом 2021 года он вышел раньше срока.

При этом в колонии он характеризовался очень плохо, все характеристики были отрицательные», — отметил мужчина.

Лазарев был зависим от тяжелых наркотиков, добавил Вадим. «Употреблял он много и тяжелые вещества — до колонии, пока сидел и после. Причем он не один раз сидел за убийство, как минимум дважды, как он рассказывал. По малолетству, а после второго срока почти сразу сел опять», — пояснил он.

Его рассказ подтвердила и родственница Лазарева Екатерина (имя изменено). По ее словам, он был проблемным ребенком и в подростковом возрасте связался с плохой компанией.

«Он был немного неадекватным человеком, вспыльчивым, но это из-за наркотиков. Еще в подростковом возрасте он связался с плохой компанией, и его подсадили на наркотики, потом посадили за убийство, а потом еще раз. Каждый раз, не проходило и полугода, как он снова возвращался в тюрьму», — поделилась она с «Газетой.Ru».

По словам приятеля задержанного, он не раскаялся ни в одном из совершенных им убийств. «Говорил, что это за дело было. Не сожалел никогда», — подчеркнул Вадим.

В виновность Лазарева в убийстве студенток верят оба собеседника «Газеты.Ru», однако они считают, что тот действовал не один. «Он был там не один, это просто невозможно в одиночку все совершить. Как он один мог изнасиловать и зарезать трех девчонок?», — отметил бывший сокамерник.

«С одной стороны, мне бы не хотелось верить в то, что это он, но, с другой, я понимаю, что это за человек и на что он способен. Скорее всего, со своими дружками-сидельцами Александр это сделал», — добавила Екатерина.

30 сентября тела двух девушек 18 и 19 лет нашли в квартире, тело их 17-летней подруги — у подъезда дома, расположенного в городе Гай. Позднее выяснилось, что жертвы были изнасилованы.

Сперва подозреваемым в совершении преступления в СМИ назвали 18-летнего Анвара, который, по предварительным данным, встречался с 17-летней жертвой. Затем заподозрили его брата, который встречался с другой девушкой. Однако обоим молодым людям удалось доказать свою невиновность. После этого спустя несколько дней в поле зрения правоохранителей попал рецидивист Александр Лазарев.

Лазарева задержали накануне, 3 октября 2021 года, при попытке угона машины в Орске, в 30 км от Гая. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, за предполагаемым злоумышленником велась погоня, он бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада.

Причастность Лазарева к убийству была подтверждена на основании результатов молекулярно-генетической экспертизы. После задержания мужчина якобы впал в «кому», он не реагировал на внешние раздражители, сообщили медики. Но в полиции считают, что предполагаемый преступник притворялся и устроил шоу.

Состояние, в котором оказался мужчина, часто возникает у зависимых от наркотических веществ и алкоголя, пояснила «Газете.Ru» психиатр-нарколог Екатерина Шурова.

«Такое состояние бывает при передозировке наркотиками и алкоголем — наступает период комы. То есть человек физически является здоровым, но тем не менее передозировка веществами вызывает угнетение дыхания, нарушение сердечно-сосудистого ритма и метаболических процессов, а также выраженную гипоксию, которая приводит к коматозному состоянию», — уточнила она.

Лазареву вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием или действиями сексуального характера». Ему грозит пожизненное заключение, сообщил «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Обычно наказание по этой статье от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Но у него много отягчающих обстоятельств, поэтому ему грозит максимальное наказание», — пояснил юрист.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Видим очевидный рост заболеваемости»
Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в российских регионах
Жгли клетки перцем, давили пипеткой: за что дали «Нобеля» по медицине
Эксперт ФМБА рассказал, чем важно присуждение Нобелевской премии за рецепторы
«Затягивая петлю вокруг Европы». Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Газпрома» преодолела рекорд 2008 года
В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили пересек границу незаконно
Журналиста Можейко допросили в качестве подозреваемого
Детский омбудсмен Татарстана призвала «изъять со всех сайтов» записи шоу ТНТ с поцелуем мужчин
Путин установил в России День отца
Новости и материалы
Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом
Игрок «Эвертона» рассказал, как упрашивал Роналду подарить футболку
«Поднимем доходы создателям аниме»: новый премьер Японии рассказал о планах правительства
Пограничники начали поиски лошадей, перешедших азербайджанскую границу в Шурнухе
Адвокат Саакашвили рассказал, когда экс-президент Грузии прекратит голодовку
Forbes назвал Volkswagen крупнейшей иностранной автокомпанией России
В Москве полковник в отставке открыл огонь по хулиганам, напавшим на его жену
«Невесомость есть невесомость»: Пересильд — об изменениях внешности в космосе
Великобритания столкнулась с острым недостатком рабочих
«Игра в кальмара» может стать самым успешным сериалом Netflix
Голосовой помощник Siri дала интервью в честь своего юбилея
Задержан организатор полета вертолета Robinson R-44, разбившегося в Подмосковье
Мужчина вывез на автомобиле 5 тонн украденного чугуна
Федор Емельяненко рассказал, из-за чего испортились их отношения с братом
В МИД Украины рассказали о состоянии Саакашвили в грузинской тюрьме
Грузовик снес железнодорожный мост во Владивостоке
Цены на уголь в Европе побили 20-летний максимум
В Совфеде заявили, что в ближайшем будущем готовится встреча Путина и Пашиняна
Все новости
Александр Цыпкин
«Проект Колотушкин, или Ковчег для белых»: продолжение «Идеального Че»
Александр Цыпкин эксклюзивно публикует в «Газете.Ru» отрывок из будущей книги
Сон и пармезан: как остановить потерю волос после COVID-19
Врачи объяснили, почему коронавирус приводит к выпадению волос
В тюрьме лучше: Саакашвили не согласен на экстрадицию на Украину
В Грузии начали сбор подписей за освобождение экс-президента Саакашвили
Второго за год: Москва признала северомакедонского дипломата персоной нон грата
МИД РФ назвал ответной мерой высылку дипломата Северной Македонии
Новая ОС — новые ограничения. Стоит ли переходить на Windows 11
Что известно о Windows 11 накануне ее выхода
«Разногласия сняты»: ВОЗ передадут документы для признания «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии претензий ВОЗ к «Спутнику V»
Умер актер Андрей Дубовский
Из Facebook слили тысячи тайных документов. Автор утечек раскрыла себя
Секреты Facebook вынесла бывшая сотрудница
«Циркон» запустили с атомной подлодки
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Циркон» в Баренцевом море
За кулисами: Райкин может лишиться дела всей жизни из-за иска администратора
Спор вокруг школы Райкина вышел в судебную плоскость
Robinson R-44 разбился в Подмосковье. Главное
Mash: при крушении вертолета в Подмосковье погибли брат и сестра
Покровитель «Некрополя». Что известно о деле бывшего главы Владивостока
Экс-мэра Владивостока задержали за взятки на 19,5 млн рублей
Из Украины в Венгрию поступает газ. Но «Газпром» ни при чем
В «ГТС Украины» объяснили подачу газа в Венгрию реэкспортом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях