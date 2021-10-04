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Общество

Покровитель «Некрополя». Что известно о деле бывшего главы Владивостока

Экс-мэра Владивостока задержали за взятки на 19,5 млн рублей

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Олег Гуменюк

Олег Гуменюк

Татьяна Меель/РИА «Новости»
В отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка возбудили уголовное дело. По версии следствия, на посту градоначальника он оказывал покровительство компаниям, работающим в сфере похоронных услуг, за что получил более 19,5 млн рублей. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Гуменюку могут предъявить обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части статьи – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2019-2021 годах экс-чиновник регулярно получал взятки напрямую от руководства муниципальной похоронной службы Владивостока «Некрополь» либо через посредников.

«Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей», — отмечается в релизе ведомства. Эти деньги были вознаграждением «за общее покровительство при оказании похоронных услуг».

«В рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавили в СК.

Ранее прокуратура Приморья сообщала, что экс-глава МУПВ «Некрополь» Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 млн рублей за допуск только двух компаний к организации похорон на городских кладбищах.

В феврале этого года по подозрению в получении взятки задержали заведующего крематорием на Морском кладбище и заведующего кладбищами МБУ «Некрополь». В том деле фигурировали незаконно выданные разрешения на установку опалубки и захоронение урн с прахом, за что обвиняемым заплатили более 4 млн рублей.

А в мае обыски прошли уже в доме Гуменюка. По данным местных СМИ, тогда он был свидетелем по делу о получении взятки сотрудником «Некрополя».

«По собственному желанию»

Полномочия Гуменюка в качестве мэра Владивостока были досрочно прекращены 27 мая, когда городская дума утвердила его отставку «по собственному желанию». Отметим, что этому предшествовала критика в адрес Гуменюка со стороны вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Последний, в частности, заявлял, что работа градоначальника не удовлетворяет жителей города.

«По тем субсидиям, которые получаем от федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит. Работа мэра не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть», — сказал Кожемяко.

Трутнев, в свою очередь, отмечал, что мэру не хватило «энергии, опыта и эффективности», чтобы справиться с последствиями ледяных дождей в городе и остановить рост цен на бензин.

Гуменюку также ставили в вину и плачевное состояние дорог, и антикоррупционные аресты в местной мэрии.

После его отставки на должность исполняющего обязанности мэра Владивостока был назначен Константин Шестаков. В июле 2021 года он избрался главой города.

Путь в политику

54-летний Гуменюк окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (пищевая промышленность)» с присвоением квалификации — «экономист-менеджер». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в Приморском институте государственного и муниципального управления.

В начале карьеры – в 1989 году – работал инструктором Владивостокского городского отдела ДОСААФ. C 1990 по 1994 годы - начальник отдела «Реновация», затем - менеджер отдела маркетинга филиала межотраслевого общества «Новый курс».

В 1997 - 1999 годах был коммерческим директором ООО «Спрут-7», затем работал инструктором по спорту городского Совета ОСТО.

С 2005 по 2009 годы занимал пост главы комитета по физической культуре и спорту, начальника управления физической культуры и спорта Владивостока. В 2010 году был начальником управления по физической культуре и спорту Амурской области. С 2011 по 2015 годы был министром по физической культуре и спорту Амурской области.

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