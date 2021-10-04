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Против бывшего мэра Владивостока Гуменюка возбудили уголовное дело

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взяток на 19,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

В отношении бывшего главы города возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее источник сообщал, что следователи проводят допрос чиновника.

В мае 2021 года в доме Гуменюка прошли обыски. Сообщалось, что это связано с расследованием о махинациях на городских кладбищах.

Дума Владивостока досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка 27 мая. Перед этим градоначальник подал заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

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