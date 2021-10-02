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Общество

«Не видим никаких препятствий». ВОЗ может признать «Спутник V» в ближайшее время

Глава Минздрава заявил, что сняты все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters
В Минздраве России сообщили о снятии всех барьеров для признания вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщил министр Михаил Мурашко, в настоящий момент препятствий для дальнейшей работы нет, до вынесения окончательного решения осталось пройти административную процедуру.

Российская вакцина «Спутник V» в ближайшее время может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, уточнивший, что позиция РФ относительно регистрации и продвижения вакцины услышана по итогам встречи с представителями США в Женеве.

«На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. Все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — заявил министр.

Центр имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», подал заявку на сертификацию своей вакцины еще в ноябре 2020 года, но ответа ждет до сих пор. Российская сторона неоднократно связывала задержку в регистрации с политическим подтекстом и некой дискриминацией, несмотря на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, что они делают все возможное для скорейшего признания «Гам-КОВИД-Вак». ВОЗ со своей стороны объясняла продолжительность процесса некоторыми проблемами с документацией российской стороны.

В настоящий момент ВОЗ одобрены шесть вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac. Для сравнения, первой официально признанной международной организацией вакцине — Pfizer — потребовалось на сертификацию менее двух месяцев.

В июле же эксперт ВОЗ Марианджела Симао подтвердила, что процесс оценки «Спутника V» может быть завершен в течение лета. После этого возникло предположение, что российскую вакцину одобрят в сентябре, согласно самым оптимистичным прогнозам. Однако вскоре в Российском фонде прямых инвестиций дали понять, что вряд ли это произойдет так быстро. Тем не менее глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что это в любом случае должно случиться осенью.

Так или иначе, но в сентябре процесс одобрения российской вакцины был вновь приостановлен — у рабочей группы ВОЗ возникли вопросы во время инспекции на одном из заводов. С тех пор не появлялось сведений, что экспертная комиссия возобновила работу, хотя сам процесс оценки вакцины к тому времени уже был завершен, что подтверждали в том числе и представители ВОЗ.

Куда более остро стоит вопрос с признанием «Спутника V» Евросоюзе, что тоже может сказываться на сроках сертификации ВОЗ. Например, Pfizer/BioNTech в первую очередь разрешили для использования на территории ЕС, а уже спустя десять дней вакцину одобрила и ВОЗ.

Иначе говоря, у вакцин, одобренных Евросоюзом, как показывает статистика, куда больше шансов получить сертификат ВОЗ. AstraZeneca, как и Pfizer, аккредитовалась ВОЗ через месяц после одобрения Евросоюза.

По последним данным, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило от РФ все документы по российскому препарату, однако в РФПИ констатировали, что ожидание ответа может составить несколько месяцев.

«Я не хочу обвинить экспертов, но мы достоверно знаем, что эта затяжка [с сертификацией «Спутника V» в Евросоюзе] связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС», — говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Некоторые страны ЕС не отрицают, что выступают категорически против задействования на их территории вакцин из России и Китая. Публично страны-члены Евросоюза к блокированию этих препаратов призывал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, за что его российский МИД впоследствии назвал «лоббистом». Премьер-министр Италии Марио Драги также позднее утверждал, что ЕС, вероятно, никогда не признает «Спутник V».

Как констатировал глава института Гамалеи Александр Гинцбург, прецедент с непризнанием «Спутника V» Евросоюзом объясняется действиями евробюрократии, «продвигающей свои продукты». Сейчас российская вакцина используется только в двух государствах Евросоюза — в Венгрии и Словакии.

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