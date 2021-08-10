Что показали исследования «Спутника V» в Сан-Марино

Институт Сан-Марино рассказал о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследование, основанное на данных более чем 5 тысяч человек, показало, что антитела выработались у 99% участников.

Представитель Института по социальной безопасности республики Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что антитела к коронавирусу после второй дозы российский вакцины «Спутник V» появились у 99% участников совместного исследования властей республики и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Его слова приводит ТАСС.

«В Сан-Марино (не входит в ЕС – «Газета.Ru») исследования сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первого компонента вакцины, а затем через 21 день после введения второй. По предварительным результатам, полученных на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — рассказал представитель европейского института.

По его словам, российской вакциной привито почти 19 927 человек граждан Сан-Марино (население страны составляет чуть более 33 тысяч – «Газета.Ru») и 840 туристов, которые приехали привиться «Спутником V» из других стран.

«Были случаи заражения коронавирусом в промежутке между введением первого и второго компонента вакцины. Однако точных данных на этот счет нет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», — добавил Кавалли.

5 августа министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта заявил, что у всех жителей Сан-Марино, привитых «Спутником V», присутствуют антитела. По его словам, в марте и апреле больницы страны были заполнены больными COVID-19. Сдержать темпы заболеваемости удалось только после того, как в страну завезли российскую вакцину.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Сан-Марино 23 февраля текущего года.

Ранее австралийские эпидемиологи заявили, что широкому применению «Спутника V» мешает политика.

«Это отличная вакцина, эффективность которой превышает 92% в плане предотвращения COVID-19, что ставит ее в один ряд с западными препаратами, разработанными с использованием новой технологии мРНК, — заявил профессор Института Бернета Майкл Тул в интервью The Sydney Morning Herald.

— Я не совсем понимаю, почему ВОЗ так долго не регистрирует ее, хотя уже одобрила китайский препарат Sinovac — менее эффективный и имеющий определённые проблемы с прозрачностью данных», — отметил ученый.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова еще в начале года отмечала, что Всемирная организация здравоохранения «начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутник V».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в свою очередь заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» в сентября или октябре.

Более 30 стран мира уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией в журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутника V».

Первой страной Евросоюза, которая одобрила и разрешила применения «Спутника V», стала Венгрия. К середине июня в стране было вакцинировано более половины населения (5,3 миллиона человек из 9,8 миллиона населения), что позволило отменить большинство ограничений, связанных с коронавирусом, например социальное дистанцирование и масочный режим в транспорте. А в конце июля стало известно, что вакцинированные россияне могут свободно приезжать в страну без дополнительных тестирований.

На данный момент «Спутник V» одобрен к применению в 69 странах мира с общим населением 3,7 миллиарда человек. Последним государством, которое начало применять российскую вакцину, стало Чили.