Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020 19:31
Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу... 19:27
Футбольный арбитр Карасев рассказал, как он решил стать судьей 19:16
В Красноярском крае женщина разрешала насиловать своих детей-дошкольников... 19:06
Самедов о трансфере Месси: мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ» 19:00
Выдвинута новая версия таинственной смерти британской туристки в Пиренеях 18:59
Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан 18:55
СМИ узнали, что стало с севшим в кукурузном поле под Жуковским самолетом 18:51
Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию 18:44
Представитель MaкSим рассказала, сколько певице нельзя петь и выступать 18:44
Общество

Что показали исследования «Спутника V» в Сан-Марино

В Институте Сан-Марино заявили о почти 99-процентной эффективности «Спутника V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»
Институт Сан-Марино рассказал о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследование, основанное на данных более чем 5 тысяч человек, показало, что антитела выработались у 99% участников.

Представитель Института по социальной безопасности республики Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что антитела к коронавирусу после второй дозы российский вакцины «Спутник V» появились у 99% участников совместного исследования властей республики и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Его слова приводит ТАСС.

«В Сан-Марино (не входит в ЕС – «Газета.Ru») исследования сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первого компонента вакцины, а затем через 21 день после введения второй. По предварительным результатам, полученных на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — рассказал представитель европейского института.

По его словам, российской вакциной привито почти 19 927 человек граждан Сан-Марино (население страны составляет чуть более 33 тысяч – «Газета.Ru») и 840 туристов, которые приехали привиться «Спутником V» из других стран.

«Были случаи заражения коронавирусом в промежутке между введением первого и второго компонента вакцины. Однако точных данных на этот счет нет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», — добавил Кавалли.

5 августа министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта заявил, что у всех жителей Сан-Марино, привитых «Спутником V», присутствуют антитела. По его словам, в марте и апреле больницы страны были заполнены больными COVID-19. Сдержать темпы заболеваемости удалось только после того, как в страну завезли российскую вакцину.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Сан-Марино 23 февраля текущего года.

Ранее австралийские эпидемиологи заявили, что широкому применению «Спутника V» мешает политика.

«Это отличная вакцина, эффективность которой превышает 92% в плане предотвращения COVID-19, что ставит ее в один ряд с западными препаратами, разработанными с использованием новой технологии мРНК, — заявил профессор Института Бернета Майкл Тул в интервью The Sydney Morning Herald.

— Я не совсем понимаю, почему ВОЗ так долго не регистрирует ее, хотя уже одобрила китайский препарат Sinovac — менее эффективный и имеющий определённые проблемы с прозрачностью данных», — отметил ученый.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова еще в начале года отмечала, что Всемирная организация здравоохранения «начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутник V».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в свою очередь заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» в сентября или октябре.

Более 30 стран мира уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией в журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутника V».

Первой страной Евросоюза, которая одобрила и разрешила применения «Спутника V», стала Венгрия. К середине июня в стране было вакцинировано более половины населения (5,3 миллиона человек из 9,8 миллиона населения), что позволило отменить большинство ограничений, связанных с коронавирусом, например социальное дистанцирование и масочный режим в транспорте. А в конце июля стало известно, что вакцинированные россияне могут свободно приезжать в страну без дополнительных тестирований.

На данный момент «Спутник V» одобрен к применению в 69 странах мира с общим населением 3,7 миллиарда человек. Последним государством, которое начало применять российскую вакцину, стало Чили.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зачем Байдену спецпредставитель по «Северному потоку — 2»
В России ожидают, что Амос Хохштейн продолжит давление на проект газопровода
Выбрал деньги шейхов: Месси стал игроком «ПСЖ»
Французский «ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси
«Соучастие в преступлениях»: Киев отреагировал на слова Лукашенко
Временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Украины из-за заявления Лукашенко о Крыме
Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан
Родственник Путина снялся с выборов в Госдуму
NASA: высадка на Луну переносится из-за неготовности скафандров
Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой
Новости и материалы
Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020
Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу о разложении общества
Футбольный арбитр Карасев рассказал, как он решил стать судьей
В Красноярском крае женщина разрешала насиловать своих детей-дошкольников за тысячу рублей
Самедов о трансфере Месси: мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ»
Выдвинута новая версия таинственной смерти британской туристки в Пиренеях
СМИ узнали, что стало с севшим в кукурузном поле под Жуковским самолетом
Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию
Представитель MaкSим рассказала, сколько певице нельзя петь и выступать
Названы три особенности «дельта»-штамма COVID-19
Ученые предположили, что золотая маска Тутанхамона была сделана для женщины
Тренер детской хоккейной команды избил клюшкой своего подопечного
В МИД РФ не стали комментировать призыв Киева разместить ПВО США на Украине
NI назвал российский танк Т-90С бронированным убийцей
Пользователи соцсетей предложили лучшие идеи пассивного дохода
СМИ: экстренно госпитализирован рэпер Птаха
Коротышкин считает, что судье из Украины не стоило высказываться о выступлении Авериной
Червиченко считает, что «Спартаку» в матче с «Бенфикой» может помочь только Хоттабыч
Все новости
Инновации в iPhone 13: Apple готовит революцию в камерах смартфонов
Какие функции появятся в новом поколении iPhone
Карточки оценивания закрыты: что говорят судьи о скандале с Ашрам и Авериной
Арбитры из Украины и России по-разному оценили выступления Авериной и Ашрам
«Дайте шанс»: почему в TikTok восхваляют сбившего женщину с ребенком американца
Психологи рассказали, почему подростки романтизируют преступников
Во сколько Минску обойдутся санкции против нефтяного сектора
Белоруссия недосчитается $3 млрд из-за санкций и уже повысила цены на бензин
Латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
«Мы очищаемся сами по себе»: почему звезды отказываются мыться
Как откровения знаменитостей о своей гигиене стали раздражающим трендом
Самозаживление и осязание: что может новый материал для протезов AiFoam
Ученые создали искусственную кожу, которая может регенерировать
Умирают в два раза чаще: чем женщинам грозит потеря роста
Назван новый фактор риска преждевременной смерти женщин
«Наши законы позволяют»: Украина предлагает разместить в стране американских военных
Украинский вице-премьер предложил разместить в стране силы ПВО США
В Telegram появился новый вирус. Почему его стоит опасаться
В популярном у россиян мессенджере нашли опасный троян FatalRAT
Данные разнятся: сколько россиян заболевают после вакцинации
Процент заболевших COVID-19 после прививки в регионах отличается в разы
Позвони мне, позвони: Huawei запускает в России новый смартфон nova 8
Huawei nova 8 вполне сможет конкурировать с флагманами
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях