Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Учительница Niletto не смогла разобрать слова его хита «Любимка» 11:42
Боец UFC Шевченко — о транс-персонах: надеюсь, что в UFC такого не будет 11:41
Россиянам рассказали, как проверить эффективность противовирусных препаратов 11:39
Под делу об убийстве студенток в Оренбургской области допрошены более... 11:38
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube 11:38
В России обновлен суточный рекорд по смертям от COVID-19 11:33
«Подошли бы Рианне»: Андрей Губин оценил свои новые песни в миллион 11:31
Суд отправил бывшего вице-премьера Крыма Кабанова под домашний арест 11:26
Экс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футбола 11:24
Россияне назвали сферы, в которых больше всего добросовестных работодателей 11:23
Общество

За разглашение каких данных можно стать иноагентом

ФСБ утвердила список несекретных сведений, запрещенных к передаче за рубеж

close
100%
ФСБ РФ
В России утвержден перечень сведений, не относящихся к государственной тайне, но за разглашение и передачу которых за границу лицо может быть признано иностранным агентом. Большая часть списка касается информации, связанной с «Роскосмосом» и оборонно-промышленным комплексом.

Федеральная служба безопасности России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не обладают статусом государственной тайны, но в случае передачи другим государствам или иностранцам могут быть использованы против безопасности РФ.

За намеренное разглашение и передачу зарубежному заказчику этих данных лица могут быть признаны иностранными агентами. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Всего в перечне значится 60 пунктов.

Так, в него попали сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также о дислокации, наименованиях и численности вооруженных формирований и государственных ведомств.

Большая часть списка уделена, в частности, именно оборонно-промышленному комплексу. Это любые сведения о мобилизации, местах хранения боеприпасов, методах подготовки, об оперативном оборудовании, строительстве и разработке объектов, о моральном-психологическом климате в органах и воинских формированиях и прочее, относящееся в том числе к информации о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ образцов вооружения и техники.

Кроме этого, в документе акцентируется внимание на сведениях, касающихся «Роскосмоса». Запрещается разглашать данные о финансовом и материально-техническом обеспечении и сроках их выполнения, за исключением той информации о создании космической техники социально-экономического значения.

Упоминаются также сведения о проблемах, включая финансово-экономические, сдерживающие развитие «Роскосмоса», и о долевом финансировании корпорации.

Одновременно с этим в список включены различные данные о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры и планах по их разработкам, а также о развитии космической ядерной энергетики. Также значится информация о внедрении в космическую технику инноваций и технологий нового поколения, информация о потребности «Роскосмоса» в объемах закупок у иностранных поставщиков, программах международного сотрудничества и результатах определяющих системных исследований.

Международной тематике уделено сразу несколько пунктов. В них говорится об информации о позиции представителей «Роскосмоса» на переговорах с иностранными организациями, разглашение которых может нанести ущерб России в каких-либо отраслях. Также запрещаются к разглашению сведения об экспорте и импорте космической техники, кроме того, что регламентируется договорами и соглашениям.

Проект приказа был представлен три месяца назад. Перечень разработан в соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» — так называемого закона об иноагентах. Понятие иностранного агента в российском законодательстве появилось в 2012 году и изначально относилось только к некоммерческим организациям, однако позднее оно расширилось до физических лиц и СМИ. В настоящий момент в России суммарно порядка 150 объединений, журналистов, средств массовой информации и организаций, признанных иностранными агентами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Все друг другу родственники, и вдруг один убивает другого?»
Семья заподозренных в убийстве девушек в Оренбуржье братьев ждет публичных извинений
«Решили на нас сэкономить. Или просто забыли»
Кто и почему лишил денег ученых – лауреатов премии правительства РФ
«Запретили запрещенные книжки о нацистах»
Что предлагают сделать с законом о запрете изображений нацистов
Глава правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили не находится в стране
В здание правительства Мурманской области бросили два «коктейля Молотова»
В Черкесске предотвратили теракт в отношении силовиков
Стали известны подробности о найденных в Одинцово останках
Новости и материалы
Учительница Niletto не смогла разобрать слова его хита «Любимка»
Боец UFC Шевченко — о транс-персонах: надеюсь, что в UFC такого не будет
Россиянам рассказали, как проверить эффективность противовирусных препаратов
Под делу об убийстве студенток в Оренбургской области допрошены более 100 свидетелей
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube
В России обновлен суточный рекорд по смертям от COVID-19
«Подошли бы Рианне»: Андрей Губин оценил свои новые песни в миллион
Суд отправил бывшего вице-премьера Крыма Кабанова под домашний арест
Экс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футбола
Россияне назвали сферы, в которых больше всего добросовестных работодателей
Лукашенко поделился подробностями спецоперации КГБ, в которой погиб сотрудник ведомства
Харьковские полицейские заставили россиянина взять в долг на взятку
В Киеве нашли способ борьбы с поставками газа в обход Украины
Далалоян считает несправедливым вручение Авериной BMW X5 за серебро Игр
Муж внучки Елизаветы II рассказал, как дал оплеуху принцу Гарри
Ученые составили карту самых северных петроглифов России
«Три счастливых дня»: овдовевший Прохор Шаляпин — о жизни с Дэвис
Колесникова отказалась просить белорусскую власть о помиловании
Все новости
Три главных козыря Карпина: как России выиграть отбор на чемпионат мира
Сборная России может в октябре обеспечить себе участие в стыках за ЧМ-2022
Плохо, неудобно, дорого: чем недовольны туристы в России
Более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах
«У вас будут проблемы». Как обучается в вузе вундеркинд Алиса Теплякова
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, что ее могут отчислить
Подражая гриппу. Как изменились симптомы коронавируса
Врачи рассказали, что COVID-19 становится более скоротечной болезнью
«Россия — единственный шанс и самоубийство для Байдена»
Зачем США ищут место для военной базы рядом с Афганистаном
Бюджет — 2022-2024: кому, сколько и на что
Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета
«Моей Танечки больше нет»: умерла жена Прохора Шаляпина
«Вагонов достаточно и инфраструктура позволяет»: что даст России угольный разворот на Европу
Эксперты рассказали, смогут ли российские экспортеры угля заработать на энергетичеком кризисе Европы
«Тренд на «суши-борщ-карбонару» мы уже пережили»
Итальянский шеф-повар и ресторатор — о новых вкусах москвичей, российских мидиях и звездах «Мишлен»
«Надо освобождать людей из российских застенков»
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным
«Автогражданку» оставили без скидок за счет телематики
Страховщики рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Беженцы по безвизу: украинцы и грузины устремились в Европу
В ЕС недовольны безвизовым режимом с Украиной, Грузией и Молдавией
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
Почему американские эсминцы не могут поймать российские подлодки
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях