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Общество

У миграционных центров выстроились очереди. Кому грозит депортация после 1 октября

В МВД разъяснили, что у нелегалов остался один день для урегулирования своего статуса в РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Иностранные граждане, которые находятся на территории России нелегально, могут до 30 сентября посетить подразделения МВД и встать на учет. В противном случае с 1 октября полицейские вправе депортировать их. В последние дни в миграционные центры выстроились очереди.

С 1 октября МВД вправе депортировать мигрантов, которые по каким-либо причинам не успеют урегулировать свой статус пребывания в России. Соответствующие планы подтвердила в среду, 29 сентября, начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

По ее словам, сейчас в РФ находятся около 7 млн мигрантов, среди которых есть «незначительное число нелегальных». Та категория иностранцев, которая после 30 сентября не урегулирует свой статус пребывания, попадет под нормы федерального закона №115.

«Он позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории РФ», — приводит «Интерфакс» слова Казаковой.

Президент РФ Владимир Путин в июне продлил срок временного пребывания мигрантов на территории страны без санкций. Согласно указу главы государства, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не будут выдворять до 30 сентября.

Более 1 млн мигрантов, которые остались в России во время пандемии, уже урегулировали свой правовой статус, добавила Казакова. «Вот для этой категории лиц — находящихся на территории РФ легально — течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются, с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года, продлевается до 30 декабря 2021 года. Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это порядка более 1 млн человек, для них это все будет действовать», — пояснила она.

Казакова напомнила, что иностранные граждане, которые находятся на территории России нелегально, могут до 30 сентября посетить миграционные подразделения МВД и встать на миграционный учет. По оценкам юристов, в случае готовности всех необходимых документов сделать это за один день вполне реально. В иной ситуации – сложнее.

В последние дни в миграционные центры вновь выстроились очереди из иностранных граждан, спешащих урегулировать свой правовой статус, отмечает в свою очередь «Коммерсантъ». Издание также приводит комментарий главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева о том, что мораторий на выдворение иностранцев-нелегалов может быть продлен после 30 сентября. Такого же мнения придерживаются и ряд других источников газеты в правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин продлить действие моратория.

Указ о продлении сроков временного пребывания мигрантов в России впервые был подписан 18 апреля 2020 года — в связи с пандемией и закрытием границ. Иностранным гражданам во время действия моратория не нужно возобновлять действие документов о временном пребывании (включая визы) в России. Были заморожены сроки постановки на учет по месту пребывания, а также сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство).

Весной 2021 года миграционные центры возобновили работу после снятия эпидемиологических ограничений, но урегулировать свой статус смогли не все желающие.

Ранее в МВД проанонсировали новый закон о миграции — этот документ может вступить в силу в 2024 году. Предполагается, что два основных вида въезда – визовый и безвизовый – сохранятся. Кроме того, планируется уточнить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС.

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