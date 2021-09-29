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Общество

По спискам деревенских экстрасенсов: как в Конго ловят ведьм

В Конго по обвинению в колдовстве заживо сожгли восемь женщин

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Global Look Press
В Демократической Республике Конго процветает охота на ведьм. Согласно местным обычаям, людей, занимающихся колдовством и попадающих под определение ведьмы, сжигают заживо или линчуют. Официальное законодательство это запрещает, однако количество таких случаев не становится меньше, сообщают правозащитники.

За последние четыре месяца, по данным международных правозащитников и СМИ, в Демократической Республике Конго было зарегистрировано 324 случая обвинений в колдовстве. Вместе с этим участились и убийства женщин, которых называют ведьмами.

Только в сентябре в трех районах провинции Южное Киву сожгли заживо или линчевали восемь женщин. Можно предполагать, что случаев расправы над так называемыми ведьмами на самом деле больше, поскольку тех, кого не убивают на публике, зачастую увозят в неизвестном направлении некие ополченцы самообороны и их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Охота на ведьм в Конго практикуется десятки лет. Причем на законодательном уровне она, как и, например, обвинение детей в одержимости нечистой силой, является уголовным преступлением, но не регулируется должным образом. В зависимости от регионов статус ведьмы присваивают в основном женщинам старше 60 лет самопровозглашенные экстрасенсы, пророки и прочие личности, заявляющие о своих способностях определять ведьм. Зачастую они пользуются авторитетом в общинах и деревнях, потому их слова не подвергаются сомнению.

Недавний всплеск казней ведьм в Конго спровоцировали баджакази (в основном это женщины) — те самые ложные экстрасенсы, которые, по мнению образованной части населения, пользуются доверчивостью граждан и манипулируют ими, чтобы повысить свою репутацию и добиться большего влияния.

Принятый в 2014 года провинциальными законодателями закон, объявляющий их деятельность преступной, кардинально не повлиял на ситуацию. Глава администрации территории Кабаре Тэди Мидерхо заявляла, что за последние два года властям удалось привлечь к ответственности лишь 11 таких «экстрасенсов», многие из них получили наказание в виде тюремного заключения на шесть месяцев и были освобождены взамен на обещание сменить профессию, но некоторые из них продолжают тайно заниматься тем же, чем и раньше.

Для сравнения, при 11 задержанных в течение двух лет только с начала этого года в регионе было зафиксировано шесть убийств ведьм. В прокуратуре констатируют, что выявить причастных к преступлениям сложно, поскольку главы деревень практически никогда не называют имен и утверждают, что сожжение было проведено «общественностью».

Один из таких инцидентов описал учитель и правозащитник Шаша Рубенга в Чифунзи. По его словам, молодые люди ходили по деревне со списком имен 19 женщин старше 65 лет, которых предсказательница назвала ведьмами. Многим из них удалось спастись бегством, некоторым помогли солдаты, стрелявшие в воздух для разгона толпы, но дома этих женщин впоследствии были разрушены.

«Я также потом увидел, как эти молодые люди схватили соседку по имени Ньябаде, пожилую женщину, у которой было семеро детей. Ее избили, облили бензином и подожгли», — рассказал Рубенга, слова которого приводит The Guardian.

Директор и профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву Боско Мучукива предположил, что всплеск охоты на ведьм произошел на фоне падения уровня влияния официального правительства.

«Это явление возрождается, потому что государство не справляется со своими основными задачами, полиция и система правосудия не выполняют свою работу», — считает он.

Кроме того, похожие обвинения иногда предъявляется к детям. Британское издание «i» в начале сентября (незадолго до этого ООН в своей резолюции осудила жестокую практику, связанную с колдовством и убийствами) опубликовало историю 29-летнего Мардоче Емби, который в детстве был свидетелем ритуальных убийств несовершеннолетних в Конго. Когда Емби было восемь лет, местный пастор обвинил его в смерти матери, заявив, что тот был одержим «злыми духами». Впоследствии вместе с родственниками его отправили жить в Великобританию, и, по его словам, дядя и тетя всю жизнь обвиняли его в несчастьях.

В одно время родственники Емби хотели отправить ребенка обратно на родину для изгнания из него нечистой силы. Спастись ему удалось только после вмешательства британских социальных служб.

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