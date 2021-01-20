Охота закончилась: в Бельгии реабилитировали последнюю «ведьму»

20 января 1590 года в бельгийском городе Лир на центральной площади сожгли на костре последнюю «ведьму»: ей стала 40-летняя Кэтлин ван ден Блюк. Ее обвинили в колдовстве после того, как у нее сгорел дом и погибла лошадь, основываясь на показаниях двух других женщин, дававших их под страхом смерти.

Сама Кэтлин также призналась под пытками, что совокуплялась с дьяволом.

На месте ее казни, на центральной площади города, до сих пор лежит так называемый «ведьмин камень», который поместили туда в назидание потомкам с подписью на нидерландском языке: «Легенда гласит, что на этом месте была сожжена последняя ведьма в Лире». Другие публичные экзекуции, однако, совершались на площади вплоть до 1842 года.

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Спустя 430 лет власти города посчитали, что из истории с охотой на ведьм можно извлечь другой урок, а именно: опасно строить обвинения на слухах и домыслах, как сейчас принято в соцсетях.

«Несмотря на то, что прошло уже много времени с тех пор, как кто-то непосредственно пострадал от этих судебных процессов, официальные извинения, безусловно, уместны, — заявил член городского совета и консультант по музеям, наследию и туризму Рик Веруэст бельгийским СМИ. — Это напоминание об опасности для правительства, которое в принятии решений руководствуется слухами и сплетнями, а также о том, что мужество одного человека может изменить всю историю, ведь Кэтлин отказалась называть имена других «ведьм», чтобы спасти себя, несмотря на пытки».

Als er goed nieuws is, mag het gauw doorverteld worden. Verleden week stuurden wij een mailbericht naar schepen Rik... Опубликовано Eerherstel voor Cathelyne Пятница, 13 ноября 2020 г.

Ван ден Блюк — одна из 60 тыс. жертв судебных процессов над ведьмами, казненных по ложному обвинению в колдовстве за период между 1400-1700 годами в Европе. Большинство из них были женщинами, но под горячую руку правосудия попали также несколько мужчин и детей. «Ведьмами» зачастую признавали бедных и одиноких или овдовевших женщин, которые давали показания на себя и других под пытками.

Местные активисты инициировали кампанию на Facebook, чтобы добиться официальных извинений от власти. А также заменить «ведьмин камень» на две мемориальные таблички — на одной упомянуть имя Кэтлин ван ден Блюк, а на другой — написать слова сожаления от местной администрации.

Кстати, в роду одной из активисток, борющихся за реабилитацию последней «ведьмы», тоже была казненная по обвинению в колдовстве женщина.

Это не единственный случай, когда жертв охоты на ведьм оправдывают посмертно. В декабре 2020 года католическая церковь немецкого города Эйхштетт в Баварии извинилась за казнь сразу 400 «ведьм». По подсчетам историков, из 60 тыс. официальных жертв судебных процессов 25 тыс. были на территории современной Германии.

400 лет церковь молчала, но в 2020 году местный епископ Грегор Мария Ханке решил принести извинения и пообещал установить мемориальную доску в местном соборе. Епископ описал трагические события как «кровоточащую рану в истории церкви». Это случилось после многолетней борьбы активистов за обеление памяти жертв охоты на ведьм, призывающих церковь признать вину.

Художник из Мюнхена Вольфрам Кастнер, изучавший историю епархии Эйхштетта, начал кампанию в 2017 году, когда обнаружил оригинальные стенограммы допросов. Он был так потрясен, что решил обратить внимание общественности на этот факт немецкой истории. В рамках своей кампании он вышел на площадь перед городским собором и стал зачитывать истории жизни и смерти пострадавших от обвинений в колдовстве.

Например, в 1627 году ведьмой признали 36-летнюю Урсулу Боншаб, жену мэра города. Ее арестовали и пытали в течение 20 дней, пока она не призналась, что выкапывала трупы детей, занималась сексом с дьяволом и травила соседей. По решению суда женщину обезглавили и сожгли на костре.

Кампания по оправданию «ведьм» в Германии началась еще в 2011 году по инициативе отставного пастора Хартмута Хегелера. За десять лет более 50 городов извинились за ту роль, которую они сыграли в охоте на ведьм. Суды над ведьмами традиционно проводились органами, которые не были напрямую связаны с религиозными институтами, но активисты утверждают, что извинения должна принести именно церковь, ведь в обвинении в колдовстве суды ссылались на учения о ведьмах и дьяволе.

«Католическая церковь боялась Реформации, а суды над ведьмами были средством борьбы с ней», — пояснил Хегелер The Times. По его словам, в колдовстве и отношениях с дьяволом часто обвиняли тех, кто сомневался в католической вере.