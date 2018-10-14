«Жутко и странно»: как Рим боролся с вампирами

Останки 10-летнего ребенка с камнем во рту обнаружены при раскопках в итальянском регионе Умбрия в так называемом «захоронении вампиров», сообщает uanews.arizona.edu. Находку сделала объединенная экспедиция археологов Университетов Аризоны и Стэнфорда вместе с местными коллегами. Исследователи полагают, что камень намеренно был вставлен в рот трупа, чтобы ребенок, возможно, зараженный малярией, не поднялся из могилы и не заразил живых. «Кляп» ученые расценивают как часть похоронного ритуала. Согласно представлениям современников покойного, камень не должен был выпустить болезнь наружу.

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«Я никогда не видел ничего подобного, это жутко и странно», — подчеркнул профессор Дэвид Сорен.

Возраст останков определили после анализа зубов, но пол ребенка пока не известен. Открытие было сделано на так называемом детском кладбище, относящемся к середине пятого века, когда здешние земли охватила вспышка смертельной болезни.

Руководитель раскопок Дэвид Пикел надеется, что находка расскажет исследователям об эпидемии малярии, поразившей Умбрию около 1500 лет назад.

Наиболее уязвимыми жертвами вируса оказались дети и груднички.

Тела были захоронены на месте заброшенной римской виллы, которую построили в первом веке до нашей эры. До сих пор археологи считали, что кладбище предназначалось только для малышей и неродившихся плодов: самым старшим ребенком из найденных на раскопках более чем 50 захоронений оставалась трехлетняя девочка. К ее рукам и ногам были привязаны камни — так делали, чтобы не выпустить покойника из могилы.

«Мы раскопали еще не все части кладбища. Возможно, найдем и более старших детей», — добавил Джордан Уилсон.

Ребенка с камнем во рту назвали Вампир из Луньяно.

Ранее подобную находку сделали в Венеции в 2009 году. Там была обнаружена пожилая женщина XVI века с вставленным в рот кирпичом. А в 2017 году в Англии откопали мужчину III или IV веков: он был похоронен лицом вниз, а на место отрезанного языка ему засунули камень. Такие типы захоронений характерны для вампиров, уверены ученые.

В ходе предыдущих раскопок на детском кладбище в Умбрии археологи обнаружили наряду с человеческими останками такие предметы, как когти вороны, кости жабы, бронзовые котлы, заполненные пеплом, а также останки принесенных в жертву щенков. Подобные вещи обычно использовались в магических целях.

По словам Сорена, римляне очень боялись распространения инфекций и ради защиты живых людей использовали колдовство.

Археологические работы в Луньяно продолжатся следующим летом.

В 2014 году в Польше были обнаружены скелеты людей: шеи одних обрамляли серпы, подбородки других подпирали камни. Эксперты предположили, что в первом случае защитные меры должны были обезглавить умерших в случае воскрешения, а в другом – не позволить им кусаться. Покойные могли стать жертвами холеры и, по мнению современников, были вампирами. Странных захоронений оказалось лишь шесть среди 285 найденных и изученных.

В XVII веке Восточная Европа страдала от эпидемий холеры, и возможно, что столь странным образом хоронили именно заболевших. Считалось, что у человека, скончавшегося от инфекционного заболевания, больше шансов вернуться из мертвых в качестве вампира.

В 2011 году вампирами назвали двух мужчин из захоронений IX века в Ирландии. Камни во рту, по мнению археологов, должны были не дать им восстать из могил и навредить живым существам.

Еще более необычные могилы были открыты археологами в 2016 году в поселении Шкарат Мсайяд в Иордании — в 16 км от Петры.

Около 9000 лет назад жители эпохи неолита предавали земле своих покойников только после того, как их тела разложатся до костей.

Затем останки подвергали манипуляциям: разбирали на составные части, сортировали кости по типу и получившиеся наборы складывали в погребальные камеры, — выложенные камнем углубления в полу жилых домов. Места захоронения накрывали каменной плитой и землей. Ученые убеждены, что путем расчленения тел живые люди пытались уберечься от возвращения покойников в образе зомби.