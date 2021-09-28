Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября

Бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные телеканалы в интернете, изменения в госрегистрации недвижимости. О нововведениях законодательства, которые ждут россиян в октябре, — в материале «Газеты.Ru».

В октябре несколько новых федеральных законов вступят в силу. Об изменениях законодательства 28 сентября рассказал спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Отдельное внимание необходимо обратить на закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике. Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — отмечается в записи.

Еще одно нововведение, на которое указал Володин — защита неквалифицированных инвесторов. «После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений. Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства», — подчеркивается в тексте.

Индексация зарплат

Кроме того, с 1 октября повысят на 3,7% оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Доступное ТВ

С 1 октября россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Роскомнадзор при этом обеспечит единство содержания телеканалов во всех средах распространения, для чего установит соответствующие требования к программному обеспечению.

Кроме того, механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете. Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию.

Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством.

Выплаты на детей

С 1 октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту «Мир».

Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Данные сотовых операторов

С 1 октября операторов по требованию Роскомнадзора обяжут передавать данные об абонентах, а именно — о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

О проектной документации

С 1 октября проектную документацию, которая получила положительное заключение от госэкспертизы и использовалась при строительстве или реконструкции объекта, будут признавать типовой, а сведения о ней попадут в госреестр.

Госрегистрация недвижимости

С 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса.

Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.

Допуск медработников к профессиональной деятельности

Медицинские и фармацевтические работники, чтобы приступить к профессиональной деятельности, будут обязаны проходить аккредитацию.

Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Соответствующая норма также вступает в силу с 1 октября.

Контроль над иностранными электронными кошельками

С этой же даты налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 тыс. руб.

Несоблюдение правил повлечет за собой штраф. Его размер может варьироваться от 20% до 40% от общей суммы таких операций.

Новые требования к НКО-иноагентам

С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом.

Теперь НКО-иноагентом будут считать в том числе российскую организацию, которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

Изменения в деятельности религиозных организаций

Также с 3 октября запрещается возглавлять религиозные группы и участвовать в них следующим категориям лиц:

- подозреваемым в финансировании терроризма;

- иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ;

- лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

«Санитарный щит»

Наконец, с 31 октября начнет работать федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В нее будут вносить данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования.