Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России в октябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, бесплатные прививки включены в национальный календарь вакцинации, теперь их можно будет сделать и в частных клиниках; военнослужащих и правоохранителей ждет повышение зарплат; граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир»; операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах; вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами; вводится институт типовой проектной документации, вводятся изменения в госрегистрации недвижимости.

Володин отметил, что отдельное внимание необходимо обратить на закон, связанный с прививками.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — подчеркнул спикер Госдумы.

Еще одно нововведение — защита неквалифицированных инвесторов. По словам политика, после падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое число неопытных людей. Тестирование инвесторов поможет повысить финансовую грамотность людей и позволит им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства, добавил Володин.