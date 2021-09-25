Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России 17:56
Путин об идее Жириновского: ссылки в Сибирь — не наш метод 17:44
WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, исследовавшую происхождение... 17:44
Начало матча «Спартак» — «Уфа» может быть отложено 17:42
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут становиться крестными 17:31
Комментатор Орлов призвал Дзюбу закончить карьеру в «Спартаке» 17:31
Российский фильм «Батя» был отмечен наградой кинофестиваля в Милане 17:27
Напавший с топором на людей в «Магните» мужчина был судим... 17:16
Водитель BMW сбил пешеходов на Невском проспекте 17:12
Уткин объяснил, почему его не удивила отставка Семина с поста наставника... 17:05
Общество

«Дмитрий, который считает себя Дианой»

Стала известна личность мужчины, напавшего с топором на покупателей «Магнита»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Мужчина с топором ранил двух человек в магазине на северо-востоке Москвы — по предварительным данным, конфликт произошел из-за тележки. Нападавший был одет в женскую одежду. В июле он уже устраивал потасовку в «Магните». Злоумышленника задержала полиция. Известно, что он находится на учете в психоневрологическом диспансере. О странностях в его поведении знали соседи и знакомые. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два человека пострадали на северо-востоке Москвы, где в субботу 48-летний мужчина в женской одежде напал на посетителей «Магнита», вооружившись топором. Магазин находится на улице Каргопольской, 14 в Отрадном. Как сообщили 25 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пострадавших госпитализировали.

«48-летний Дмитрий, который считает себя Дианой, ранил двух человек. Женщина и мужчина госпитализированы», — уточняет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве — из-за тележки в супермаркете. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нападавший находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Как видно по записям с камер наблюдения, напавший вытащил из сумки топор и начал бить им мужчину и женщину, которые не уступили ему дорогу в тесном тамбуре супермаркета.

Нападавшим оказался житель Москвы Дмитрий Соренков, ранее судимый за убийство. По данным Telegram-канала Baza, в 2004 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

После сегодняшнего инцидента злоумышленника задержала прибывшая на место происшествия полиция. «Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — рассказали в столичном главке.

«Что-то переклинило»

По информации газеты «Известия», напавший на покупателей в Отрадном ранее уже участвовал в похожей ситуации, тогда пострадал один человек. В июле этого года Соренков в женском платье, вооружившись ножом, устроил потасовку в «Магните» — он подрался с охранниками и скрылся еще до приезда полицейских.

Как поясняют специалисты, весной и осенью у некоторых категорий психически больных людей отмечаются патологические отклонения, связанные с обострением заболеваний. По словам экспертов, в осенний период на состояние психики влияют изменения погоды и сокращение светового дня.

Знакомая нападавшего рассказала журналистам, что он уже со школы отличался необычным поведением.

«Помню, как он на меня спорил со своими друзьями. Ему сказали, что если подтянешься 20 раз, то она будет твоя. И тут сказал: «Сейчас я все сделаю». Он уже тогда был странным», — вспоминает она.

По ее словам, у мужчины «что-то переклинило» еще в восьмом классе. «Я знаю точно, что у него есть «белый билет». У него случаются обострения по осени и по весне. Его раньше помещали в психушку», — добавила жительница Москвы в беседе с ФАН.

Кроме того, злоумышленник ранее предлагал продавщице переехать жить к нему – его часто видели в том же районе, где произошел инцидент. По словам знакомой мужчины, он обещал продавщице «дать ей все, что она захочет». Сотрудница супермаркета от предложения отказалась.

В свою очередь, соседка напавшего отметила, что он всегда ходил быстрым шагом. «Обычно в футболке, трениках в обтяжку, сверху длинные гетры, кеды, палка, а через плечо сумка, из которой всегда что-то торчит», — описала она.

Родители мужчины умерли. «Он живет один. Буквально напротив меня. Я каждое утро его в окне вижу. И если его не трогать, он совершенно спокойный», — добавила девушка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Сели, поговорили и решили, что лучше расстаться»
Семин подал заявление об отставке с поста тренера «Ростова»
Аборты, оружие и суррогатные дети: что порицает митрополит Иларион
В РПЦ заявили, что не боятся говорить о своих доходах
Жуки, черти и Николай II
Каким было кино в царской России
Путин об идее Жириновского: ссылки в Сибирь — не наш метод
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек
Водитель BMW сбил пешеходов на Невском проспекте
WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, исследовавшую происхождение COVID-19
Новости и материалы
Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России
Начало матча «Спартак» — «Уфа» может быть отложено
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут становиться крестными
Комментатор Орлов призвал Дзюбу закончить карьеру в «Спартаке»
Российский фильм «Батя» был отмечен наградой кинофестиваля в Милане
Напавший с топором на людей в «Магните» мужчина был судим за убийство
Уткин объяснил, почему его не удивила отставка Семина с поста наставника «Ростова»
В РПЦ дали советы Госдуме нового созыва
Путин: все, что обещали, надо выполнять
В РПЦ высказались против материнского капитала для семей с суррогатными детьми
Булыкин считает, что Семин не вернется в «Локомотив»
Путин поздравил руководителей партий с победой на выборах
Майоров о назначении Знарка на пост тренера сборной России: мне эта свистопляска не нравится
Стали известны подробности публичной казни в Герате
«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
На обложке Esquire появился «Пелевин»
Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен на газ в Европе
В РПЦ призвали запретить продажу оружия
Все новости
«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США
Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по Америке
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Энергетика Украины летит в там-тарарым»
В Киеве заявили, что страна стала экспортером трудовых ресурсов и не «доживет» до зимы
«Гормон любви»: как лечить ожирение спреем для носа
Ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином
«Босс не нужен»: россияне готовы работать без начальника
91,9% опрошенных сотрудников считают, что смогли бы обойтись без начальства
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
Лодка М-9
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развивать 5G
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях