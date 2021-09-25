Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей «Магнита» в Москве

Мужчина в женской одежде, согласно предварительным данным, напал с топором на покупателей магазина «Магнит» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По информации из открытых источников, этот «Магнит» находится в столичном районе Отрадное по адресу: Каргопольская улица, 14.
«48-летний Дмитрий, который считает себя Дианой, ранил двух человек. Женщина и мужчина госпитализированы», — заявили в Telegram-канале.
Согласно одной из версий, конфликт произошел между мужчиной и посетителями «Магнита» из-за тележки для продуктов.
Как уточняет «Мослента», напавший мужчина скрылся с места, ведутся его поиски.
Официального подтверждения информации о происшествии в московском магазине со стороны МВД пока не поступало.
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