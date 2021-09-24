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Общество

«Отрубание рук крайне необходимо»

В Афганистане могут вернуть публичные казни и телесные наказания

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Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
«Талибан*» намерен вернуться к практике жестоких наказаний для преступников. Об этом сообщил мулла Нуруддин Тураби, который во временном правительстве Афганистана занимает пост министра тюрем. Он, в частности, рассказал, что казни и ампутация конечностей, как и в прошлый период правления талибов в 1996-2001 годах, возможно, будут происходить публично, на стадионах.

Основой законодательства для новой власти в Афганистане, как заявил Нуруддин Тураби, станет Коран.

«Все критиковали нас за наказания, которые проводились на стадионах, но мы никогда ничего не говорили в ответ. Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном», — заявил чиновник The Associated Press, выступая в Кабуле.

По мнению Тураби, жестокие наказания, применяемые в случае совершения какого-либо преступления, являются эффективным методом сдерживания. В настоящий момент новое правительство Афганистана рассматривает лишь вопрос, будет это происходить публично, например на стадионах, или в закрытом режиме.

«Отрубание рук крайне необходимо для обеспечения безопасности», — считает Тураби.

Вместе с этим «Талибан (организация запрещена в России)», как заверил Тураби, не намерен отказываться от своих прежних обещаний — власть не будет запрещать телевещание, мобильные телефоны, фотографию и музыку. «Талибы», по его словам, осознали, что с помощью медиатехнологий, «которые нельзя запрещать, потому что это потребность людей», могут добиться большего, чем в прошлый раз.

«Мы изменились по сравнению с прошлым», — заверил он.

Если в итоге будет принят закон о публичном характере этих мероприятий, то людям разрешат фотографировать и снимать видео казней.

Тураби был одной из самых видных фигур «Талибана» в 90-е годы. Чиновник возглавлял министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока, которое фактически представляло собой религиозную полицию. Например, тогда он срывал магнитолы из автомобилей, требовал обязательного ношения тюрбанов для мужчин в правительственных учреждениях и телесных наказаний для тех из них, у кого отсутствовали бороды или были не той длины.

Как и большинство других высокопоставленных талибов, он включен в санкционный список ООН. Сейчас Тураби около 60 лет, у него отсутствуют глаз и нога. Несмотря на его слова о том, что «Талибан» изменился, чиновник отвергает всяческую критику в адрес тех, кто управлял Афганистаном во время прихода талибов к власти в 90-х. Он утверждает, что тогда им удалось добиться стабильности.

«У нас была полная безопасность во всех частях страны», — сказал Тураби.

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Министр тюрем мулла Нуруддин Тураби

Министр тюрем мулла Нуруддин Тураби

Felipe Dana/AP

Сейчас «Талибан», пришедший к власти 15 августа, не подвергает правонарушителей публичным казням на стадионах или в мечетях. Тем не менее афганцы подвергаются репрессиям со стороны новой власти. По информации иностранных СМИ, за такие правонарушения, как мелкая кража, боевики без суда публично унижают граждан: подвешивают их за шею, засовывают что-то в рот или наносят на их одежду и кожу пометку «вор».

В 2021 году талибы казнили как минимум нескольких представителей культуры развлечений — музыканта Фавад Андараби и комика Назара Мохаммада по прозвищу Хаша Цван. Они были жестоко избиты и застрелены. Известны случаи, когда боевики подвергали насилию женщин за появление на людях без хиджаба. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид подтверждал это, обещая расследовать инциденты, но ни о каком решении объявлено впоследствии не было.

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