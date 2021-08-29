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«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане

Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби

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«Талибан*» расправился с афганским музыкантом, исполнителем фольклорной музыки Фавадом Андараби, выступавшим против новой власти. Как рассказал сын погибшего, боевики выволокли его отца из дома и расстреляли. Смерть певца также подтвердил и осудил бывший глава МВД Афганистана.

Убийство певца

Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби убит боевиками «Талибана (организация запрещена в России)». По информации Times Now, это случилось спустя несколько дней после того, как представитель новой власти Забихулла Муджахид объявили о намерении запретить публичное исполнение музыки, поскольку, по их мнению, это не соответствует нормам ислама. Тогда Муджахид заметил, что талибы постараются убедить в этом народ мирным путем и не применять насилия.

Тем не менее, как пишет источник, Андараби выволокли из его дома в деревне района Андараб, что находится в провинции Баглан, и застрелили. Об этом рассказал сын погибшего музыканта, позднее убийство певца также подтвердил бывший глава министерства внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

«Жестокость «Талибана» продолжается в Андарабе. Они зверски убили фольклорного певца, который просто доставлял радость этой долине и ее жителям. Он пел о том, что наша прекрасная долина не подчинится талибам», — написал бывший чиновник в своем Twitter, опубликовав видео исполнения Андараби одной из песен.

Не первая жертва

Несмотря на то, что талибы обещали отойти от радикальных запретов, жестоких наказаний и казней мирных граждан, что активно практиковали в период правления страной с 1996 по 2001 год, новые правила, которые представил Муджахид, будут распространяться не только на запрет музыки, но и регламентируют обязательное нахождение женщин на улице только в сопровождении мужчины. О насилии и лишении законных прав отдельных групп населения со стороны современного «Талибана» свидетельствуют и другие события.

Так, в июле боевики расправились с бывшим полицейским, популярным афганским комиком Назаром Мохаммадом по прозвищу Хаша Цван. Уроженец Кандагара был известен благодаря многочисленным роликам, на которых с помощью танцев и песен шутил над талибами. Некоторые из них были опубликованы в аккаунте Мохаммада в TikTok.

Известно, что они задержали Мохаммада в его доме и отвезли в немноголюдное место — в район Данд, где позднее обнаружили тело комика. На фото и видео с места присутствуют кадры, подтверждающие информацию иностранных СМИ, что комика изначально связали и сильно избили, после чего расстреляли и перерезали ему горло.

В сети также распространилось видео, сделанное перед убийством Мохаммада. Мужчина сидел в машине с двумя боевиками и не переставал шутить про «Талибан», в ответ на это один из боевиков бил его по щекам, а второй в это время смеялся.

В «Талибане» не стали отрицать убийство комика, но заявили, что боевики, осуществлявшие казнь, делали это не по заданию командиров, теперь они предстанут перед судом. Кроме того, у новой власти другая версия случившегося: по словам пресс-секретаря Муджахида, Мохаммад был не комедийным актером, а все еще действующим полицейским, у него якобы находился при себе пистолет для «войны с талибами». Но, так как убийства все равно «не отвечают методам талибов», правительство обещает провести расследование.

На прошлой неделе также стало известно о том, что со стороны «Талибана» ведется преследование журналистов. Немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что боевики убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста на западе Афганистана. По сведениям источника, боевики искали самого журналиста, который уже находится в безопасности в Германии, а другие его родственники спаслись лишь бегством в последний момент и сейчас вынуждены скрываться. DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ в экстренном порядке выдать визы афганским журналистам и их семьям, работающим для немецких изданий.

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