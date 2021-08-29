«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане

«Талибан * » расправился с афганским музыкантом, исполнителем фольклорной музыки Фавадом Андараби, выступавшим против новой власти. Как рассказал сын погибшего, боевики выволокли его отца из дома и расстреляли. Смерть певца также подтвердил и осудил бывший глава МВД Афганистана.

Убийство певца

Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби убит боевиками «Талибана (организация запрещена в России)». По информации Times Now, это случилось спустя несколько дней после того, как представитель новой власти Забихулла Муджахид объявили о намерении запретить публичное исполнение музыки, поскольку, по их мнению, это не соответствует нормам ислама. Тогда Муджахид заметил, что талибы постараются убедить в этом народ мирным путем и не применять насилия.

Тем не менее, как пишет источник, Андараби выволокли из его дома в деревне района Андараб, что находится в провинции Баглан, и застрелили. Об этом рассказал сын погибшего музыканта, позднее убийство певца также подтвердил бывший глава министерства внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

«Жестокость «Талибана» продолжается в Андарабе. Они зверски убили фольклорного певца, который просто доставлял радость этой долине и ее жителям. Он пел о том, что наша прекрасная долина не подчинится талибам», — написал бывший чиновник в своем Twitter, опубликовав видео исполнения Андараби одной из песен.

Taliban's brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here "our beautiful valley….land of our forefathers…" will not submit to Taliban's brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Не первая жертва

Несмотря на то, что талибы обещали отойти от радикальных запретов, жестоких наказаний и казней мирных граждан, что активно практиковали в период правления страной с 1996 по 2001 год, новые правила, которые представил Муджахид, будут распространяться не только на запрет музыки, но и регламентируют обязательное нахождение женщин на улице только в сопровождении мужчины. О насилии и лишении законных прав отдельных групп населения со стороны современного «Талибана» свидетельствуют и другие события.

Так, в июле боевики расправились с бывшим полицейским, популярным афганским комиком Назаром Мохаммадом по прозвищу Хаша Цван. Уроженец Кандагара был известен благодаря многочисленным роликам, на которых с помощью танцев и песен шутил над талибами. Некоторые из них были опубликованы в аккаунте Мохаммада в TikTok.

Известно, что они задержали Мохаммада в его доме и отвезли в немноголюдное место — в район Данд, где позднее обнаружили тело комика. На фото и видео с места присутствуют кадры, подтверждающие информацию иностранных СМИ, что комика изначально связали и сильно избили, после чего расстреляли и перерезали ему горло.

В сети также распространилось видео, сделанное перед убийством Мохаммада. Мужчина сидел в машине с двумя боевиками и не переставал шутить про «Талибан», в ответ на это один из боевиков бил его по щекам, а второй в это время смеялся.

В «Талибане» не стали отрицать убийство комика, но заявили, что боевики, осуществлявшие казнь, делали это не по заданию командиров, теперь они предстанут перед судом. Кроме того, у новой власти другая версия случившегося: по словам пресс-секретаря Муджахида, Мохаммад был не комедийным актером, а все еще действующим полицейским, у него якобы находился при себе пистолет для «войны с талибами». Но, так как убийства все равно «не отвечают методам талибов», правительство обещает провести расследование.

На прошлой неделе также стало известно о том, что со стороны «Талибана» ведется преследование журналистов. Немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что боевики убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста на западе Афганистана. По сведениям источника, боевики искали самого журналиста, который уже находится в безопасности в Германии, а другие его родственники спаслись лишь бегством в последний момент и сейчас вынуждены скрываться. DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ в экстренном порядке выдать визы афганским журналистам и их семьям, работающим для немецких изданий.