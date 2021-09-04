Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле

В Афганистане боевики «Талибана * » применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протеста женщин, требовавших предоставить им роль в новом правительстве. По сообщениям СМИ, пострадала по меньшей мере одна активистка. Представители новой власти ранее признавали, что единичные случаи преступлений против свобод женщин возможны, поскольку их солдаты «не обучены разговаривать» с женским населением.

Женские протесты

В Кабуле и Герате второй день проходят протесты под лозунгами «Не бойтесь, мы едины» и «Мы не женщины 90-х». Женщины требуют предоставить им значительную роль в будущем правительстве, состав которого новая власть в лице «Талибана (организация запрещена в России)» до сих пор не объявила. Будущее афганских женщин остается неопределенным, и многие скептически относятся к обещаниям боевиков.

Поводом к женским демонстрациям стало заявление представителя исламистского движения Забиуллы Муджахида, сказавшего, что женщинам в кабинете министров места не будет, при том, что ранее талибы утверждали обратное. На сегодняшний день «Талибан», «следуя заветам Корана и согласно законам шариата», готов разрешить женщинам работать в министерствах, полиции, судебных органах, но только в качестве помощников.

Вместе с активистками на улицы вышли журналисты. Первый день пикетов прошел без инцидентов, однако сегодня, как сообщает афганский телеканал TOLOnews, боевики применили слезоточивый газ для разгона толпы. РИА «Новости» добавляет, что сторонники движения также избили одну из активисток Наргис Садат. По информации Etilaatroz, кроме газа талибы использовали дубинки.

Taliban violently dispersed protest held by Afghan women today in #Kabul



Women demanding their rights to work and education



This woman was one of those who suffered injuries



Taliban has banned many women from working outside their homes, girls from attending school/university. pic.twitter.com/KU37Cguhi1 — Frud Bezhan (@FrudBezhan) September 4, 2021

Талибы воспрепятствовали продолжению демонстрации после того, как женщины пытались пройти к президентскому дворцу для встречи с высшим руководством. Судя по видео из социальных сетей, которые публикуют очевидцы, в разгоне толпы участвуют вооруженные боевики в американской форме, доставшейся им после вывода контингента США из страны. На акции также присутствует, предположительно, представитель «Талибана» из руководящих органов — он призывает направляющихся к дворцу развернуться. В одном из эпизодов видно, как одна из митингующих забирает у него рупор, после чего толпа начинает кашлять и закрывать лицо руками.

Вышедших на протест женщин волнует не только возможность участвовать в жизни страны в составе правительства, а также вопросы образования, здравоохранения и социального обеспечения. Несмотря на обещания талибов о лояльности, многие активистки сомневаются, что, в частности, им будет предоставлено право на получение образования.

Afghan women protest in Taliban controlled Kabul for the rights.



pic.twitter.com/i5iBIRQIvP — Munaza Shaheed (@MunazaShaheed) September 4, 2021

Почему не верят талибам

Положение женщин в стране — одна из наиболее актуальных проблем, с которым афганское общество столкнулось после захвата боевиками власти.

В период своего прошлого правления (1996-2001) «Талибан» действовал в соответствии с ультраконсервативным толкованием исламских законов, и женщины фактически оказались привязаны к своим домам в бесправном статусе. Комплекс мер, направленных на сегрегацию женщин, предполагал, что им было запрещено учиться (в школах в том числе), работать, громко разговаривать и выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника (махрама), также они были обязаны носить паранджу.

Талибы, кроме прочего, практиковали жестокие наказания: публичное забивание камнями и ампутацию конечностей. Боевики поощряли соблюдение патриархальных ценностей, в свете чего существенно возрос уровень бытового насилия, а некоторых девочек выдавали замуж и подвергали сексуальному насилию.

Ограничение женщин в правах талибы обосновывали «созданием безопасной среды» для самих же женщин и основами шариата, хотя в действительности законы были серьезно искажены — видение боевиков до сих пор подвергается критике в мусульманском мире.

Придя к власти в этот раз, талибы заявили, что стали более лояльны в своих взглядах, пообещав соблюдать права женщин согласно шариату. Это подразумевает ряд ограничений: учиться и работать женщины смогут исключительно в женских коллективах, что, по мнению нового правительства, соответствует обычаям и традициям мусульман. Теперь женщинам, как заявили талибы, также необязательно носить паранджу (так говорится в истинном толковании шариата) — достаточно только платка. Важным посылом новой власти стало прямое приглашение женщин в правительство, однако в итоге от своей прежней повестки движение постепенно отказывается, констатирует мировая общественность.

«Голос Америки» также сообщает, что женщины в некоторых районах Афганистана, вопреки первоначальным намерениям современного «Талибана», продолжают подвергаться преследованиям. В провинциях Кабул и Тахар контролирующие территории боевики ввели новые ограничения для женского населения, касающиеся работы и дресс-кода. Там обязывают женщин покрывать голову и лицо, а также запрещают выходить из дома без махрама. Женщинам-учителям запретили обучать студентов и школьников противоположного пола, а также исключили из учебной программы множество предметов, связанных с культурой и спортом, и добавили больше исламистских учений.

The Guardian же приводит слова одной из активисток, которая рассказала, что отстранение от работы ввело многие семьи в нищету, в особенности те, где нет мужчин-кормильцев.

Муджахид называет меры ограничения женщин в правах временной мерой. Он признал, что имеют место случаи насилия или домогательства со стороны боевиков, и пообещал, что «Талибан» это расследует. Движение акцентирует внимание на том, что члены их группировки «не обучены разговаривать с женщинами», потому такое действительно может происходить. На фоне этого официальные лица талибов призывают женское население пока не покидать свои дома без необходимости.

В международных дискуссиях к позиции «Талибана», так или иначе, относятся с подозрением. Правозащитная организация Human Rights Watch предупредила, что в 1996 году талибы также обещали, что женщины, якобы временно лишенные свободы из соображений безопасности, смогут вернуться на работу и полноценно участвовать в общественной жизни, когда правительство сформирует и наладит систему правления в стране. Впоследствии это так и не произошло.