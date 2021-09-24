Избивший врача в Нижневартовске муж пациентки-мусульманки объяснил свой поступок

Сотрудники СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина избил врача-дерматовенеролога после того, как тот провел осмотр его супруги. Об этом сообщила в пятницу, 24 сентября, пресс-служба ведомства.
Кто напал на врача
Как отмечается в релизе, инцидент произошел 21 сентября в Нижневартовске. На прием в частную клинику пришла пациентка-мусульманка. Врач Владимир Жерноклеев приступил к стандартным процедурам, среди которых осмотр женщины. Медик попросил ее приподнять хиджаб, чтобы осмотреть и живот. Через 15 минут после осмотра в кабинет ворвался разъяренный муж женщины, уроженец Таджикистана Бахриддин Азимов.
«Подозреваемый, находясь в одном из кабинетов клиники «А-мед», грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину», — сообщили в СК.
Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как муж пациентки входит в кабинет и обращается к врачу: «А вы что, любите на женские животики смотреть?»
После этого мужчина набросился на медика с кулаками, доктор упал под стол.
Полиция приехала в клинику через пять минут. Нарушителя порядка задержали, а пострадавшего врача увезли в больницу на «скорой помощи» с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей.
Нападавшему могут предъявить обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Максимальное наказание по этой части статьи — до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», — указали в региональном управлении СК, добавив, что ход и результаты расследования находятся на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Что рассказали врач и муж
По словам Жерноклеева, ему и ранее приходилось осматривать мусульман, но таких проблем не возникало. Он отметил, что сначала пациентка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина.
Тогда медик посоветовал обратиться девушке к руководству и попросить, чтобы осмотр провела женщина. В итоге пациентка в хиджабе решила не усложнять и пройти осмотр у дерматолога-мужчины, написало EADaily.
В свою очередь, подозреваемый рассказал, что его супруга вышла из кабинета со слезами на глазах. «Я убежден, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра. А это не подобает моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу. А лишние комплименты, спрашивать: «Какого черта ты носишь мешки на себе?» — это уже выходит за грань должностных обязанностей врача», — приводит слова Азимова телеканал НТВ.
Посмотревший видео юрист заявил, что осмотр проводился по всем правилам. По его оценкам, вне зависимости от религии и национальности, все обязаны соблюдать законы РФ и следовать порядкам, утвержденным в медицинских организациях, если они не противоречат законодательству.
Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы, считают 52% участников опроса Фонда «Общественное мнение». 22% респондентов видят в многонациональности больше вреда.