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Общество

У простуды нашлось полезное свойство

Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19

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Молекулярный биолог рассказал, что человек, болеющий ОРВИ, не может одновременно заразиться коронавирусом. Он аргументировал это тем фактом, что болея одним вирусом, нельзя заболеть другим. Однако после выздоровления от простуды риск тяжелого течения COVID-19, наоборот, увеличивается.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков заявил, что, болея простудой или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), нельзя одновременно заразиться коронавирусом.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре после выздоровления он может заразиться COVID-19. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — отметил ученый, чьи слова приводит URA.RU.

Отдельно профессор разъяснил, почему во время простуды коронавирус может быть не опасен.

«Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — уточнил вирусолог.

В свою очередь еще один член-корреспондент РАН и завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что смешанные респираторные инфекции являются распространенным явлением.

«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — заявил он, добавив, что вопросом изучения микст-инфекций никто не занимался из-за трудности и дороговизны исследований.

Начало осени в России — традиционно период высокой заболеваемости респираторными заболеваниями. Однако важно различать ОРВИ и грипп, хотя они и имеют схожие симптомы. И если у вас появилась температура, насморк, кашель и общее недомогание, то не нужно заниматься самолечением, а следует обратиться к врачу, который точно определит, что поразило ваш организм. Потому что обычной простудой или ОРВИ каждый россиянин в среднем болеет 2-3 раза в год, а грипп в свою очередь может вызвать серьезные осложнения в легких (пневмония, бронхит), верхних дыхательных путях и ЛОР-органах (отит, синусит, ринит, трахеит), сердечно-сосудистой системе (миокардит, перикардит) и нервной системе (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгия).

Во избежание осложнений рекомендуется вакцинироваться от гриппа за 2-3 недели до начала роста заболеваемости этой болезнью. Важно отметить, что прививку от гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний и при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Привившись от гриппа, вы защитите свой организм от атаки наиболее опасных вирусов, но все равно можете подхватить простуду, потому что остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут быть причиной заболевания ОРВИ.

Ранее ученые Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) выяснили, что вакцинированные против гриппа на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50% — во время второй. Специалисты считают, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от коронавируса.

Авторы исследования пришли к выводу, что это может быть связано с эффектом «тренированного иммунитета».

На сегодняшний день Минздрав России рекомендует соблюдать интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа в один месяц. Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко 17 сентября рассказал, что в России начались доклинические исследования возможности одновременного применения вакцин против новой коронавирусной инфекции и гриппа.

«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам», — сказал он.

В свою очередь, заместитель главы Минздрава Олег Гриднев рассказал, как что нужно для этого сделать.

«Для того чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их одновременного введения», — сказал он.

«Но пока они не проведены, мы оставляем тот промежуток (между вакцинацией от коронавируса и гриппа. — «Газета.Ru»), который был зафиксирован — один месяц», — заключил он.

По данным Минздрава, на 17 сентября в России хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 47,5 миллиона россиян, а полностью привился 41 миллион граждан.

Ранее Роспотребнадзор уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения.

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