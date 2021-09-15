Попова предупредила об опасности микст-инфекции коронавируса и гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о рисках заболеваемости гриппом в условиях распространения коронавируса. Об этом она сообщила в интервью kp.ru.

По словам Поповой, в этом году «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше из-за того, что появилась группа риска, в которую входят те, кто переболел COVID-19.

«Сегодня врачи и эксперты в разных странах выражают серьезные опасения по поводу уязвимости для гриппа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Потому что COVID-19 наносит ущерб прежде всего именно иммунной системе», — рассказала она.

Попова подчеркнула необходимость вакцинации от гриппа и коронавируса, а также напомнила о том, что совмещать прививки нельзя: между вакцинациями должно пройти не меньше месяца. Однако те, кто переболел или привился от коронавируса больше, чем месяц назад, могут прививаться от гриппа без этого интервала, уточнила глава Роспотребнадзора.

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала 2 сентября. Масштабная вакцинация от коронавируса в России проводится с января.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что оптимальным сроком вакцинации от гриппа является сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.