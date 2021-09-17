Задержанный за нападение на отдел полиции в Воронежской области имел при себе целый арсенал

Виктора Мирского задержали днем 17 сентября недалеко от Лисок, где он вчера утром напал на отделение полиции. Мужчина пытался уйти от погони на автомобиле и отстреливался. В результате он получил ранение в голову и был госпитализирован с большой кровопотерей. При себе у него был настоящий арсенал: карабины, гранаты, множество патронов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и массовом убийстве в близлежащем селе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как заявляет ведомство, криминалисты смогли установить личность мужчины. Им оказался житель села Волчанское Каменского района Виктор Мирской. Имя Мирского фигурировало в ориентировках МВД, распространенных накануне вечером.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как пишут Telegram-каналы Baza и Mash, Мирского пытались остановить сотрудники ГИБДД на дороге всего в 30 км от Лисок. Однако мужчина проигнорировал указания полицейских и попытался скрыться на «Ниве» в поле. Там он разбил автомобиль о стог сена. Сначала СМИ писали, что он не стрелял в сотрудников правоохранительных органов, затем появились сообщения, что он открыл огонь по ним. В ходе перестрелки Мирской был ранен в голову, по другим данным — в область шеи. Его с большой потерей крови госпитализировали.

Позже Telegram-каналы показали снимки с места задержания: разбитый внедорожник и лежащего на земле подозреваемого с окровавленной головой. Кроме того, СМИ показали арсенал, который предполагаемый преступник возил с собой. Среди оружия нарезной карабин «Тигр», гладкоствольный карабин «Молот-Вепрь», магазины для них, патроны калибра 7.62 и других калибров, дульный глушитель, снайперский прицел, несколько разрывных и осколочных гранат, другая амуниция. Кроме того, после нападения на лискинский отдел полиции он поменял одну цифру на номерах своего автомобиля.

Как считает следствие, Мирской вчера рано утром 16 сентября совершил массовое убийство в селе Каменки Воронежской области, расположенном в 30 км к югу от Лисок. Он застрелил 59-летнюю местную жительницу, ее 19-летнего сына и 5-летнюю дочь.

После этого мужчина, облачившись в камуфляж, бронежилет, шлем-сферу, поехал в Лиски, где напал на местный ОМВД. Сначала он взорвал дверь в здание, затем швырнул внутрь несколько гранат, в том числе дымовую. Сделав несколько выстрелов, преступник скрылся на машине. В результате нападения осколочное ранение в ногу получил дежурный на КПП внутри отдела. Его прооперировали, угрозы здоровью нет.

В Воронежской области и ряде соседних регионов (включая Москву) объявили режим повышенной боевой готовности полиции. На место происшествия выехали сотрудники центральных аппаратов ФСБ и СК. Однако оперативно поймать подозреваемого в нападении и убийстве не удалось.

Полиция проверяла на причастность к преступлению двоих других мужчин, в том числе владельца «Нивы», на которой передвигался Мирской. Однако после опросов полиция их отпустила.

Вечером 16 сентября стала известна личность нападавшего. 54-летний Виктор Мирской долгое время жил в Россоши с женой и детьми, потом переехал в Волчанское, где ухаживал за больной матерью. Летом этого года пожилая женщина умерла, но Мирской не вернулся к семье, а остался заниматься хозяйством. По некоторым данным, он работал в местном ЧОПе, занимающимся безопасностью агрохолдинга «Эко-Нива». Когда полицейские определили личность подозреваемого и пришли к ему домой, оказалось, что он заминировал свое жилище.

До конца не ясны и мотивы убийства жившей по соседству семьи. Baza писала, что у Мирского был с ними затяжной конфликт: якобы его корова съела капусту на участке соседей. Те подали в суд, выиграли дело, мужчина был вынужден заплатить штраф. По другой версии, Мирской обращался в полицию Лисок из-за конфликта с погибшими, однако не получил от правоохранителей помощи. Именно поэтому он обозлился на них и решил совершить нападение на ОМВД. Telegram-каналы приводили слова родственников погибшей женщины: по их мнению, Мирской не мог пойти на убийство, был очень тихим и спокойным соседом.