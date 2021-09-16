Преступник из Лисок может быть причастен к тройному убийству

В Лисках в 5.30 утра неизвестный мужчина в военной амуниции и бронежилете устроил взрыв и стрельбу в местном отделе МВД, пострадал полицейский. После нападения преступник скрылся на машине. По предварительным данным, он также расправился с женщиной и двумя ее детьми в 30 км от города. СМИ пишут, что причиной стал бытовой конфликт, в котором участвовали лискинские полицейские. Нападавшего ищут, в нескольких регионах полицию привели в повышенную боевую готовность.

Ранним утром 16 сентября мужчина совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Первой о происшествии сообщила Baza. Неизвестный, вооруженный автоматическим оружием и одетый в камуфляж и бронежилет подъехал к зданию отдела МВД.

После этого он активировал взрывное устройство на дверях в отделение и смог проникнуть в здание, где начал стрелять. Затем мужчина скрылся на автомобиле. Региональный главк МВД сообщил, что нападение произошло в 5.30. «Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не погиб, раненым оказался полицейский, дежуривший на контрольно-пропускном пункте у входа в отдел. Позже в сети начали появляться фотографии предполагаемого преступника. На них запечатлен мужчина, экипированный как военный: кроме камуфляжа и бронежилета, на нем надеты сферическая каска или шлем, подсумки. Кроме того, на кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения, виден автомобиль «Нива», на котором, предположительно, и скрылся нападавший. Как пишет Mash, на машине был логотип местной фермы «ЭКО-Нива-Агро».

Baza опубликовала снимок входа в отдел полиции Лисок, где устроил стрельбу неизвестный: видны повреждения входной группы, частично разрушенная дверь, осколки облицовки стен, разбитое окно. По информации издания, мужчина может быть причастен еще к одному преступлению. В поселке Каменка в 30 км южнее он, предположительно, совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми. По данным Mash, убита была семья, владеющая фермой. Нападавший — сотрудник ЧОПа, который сотрудничал с хозяйством. Причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

Позже Telegram-канал, уточнил что тела убитых были найдены в селе Волочанское Каменского района Воронежской области. Погибшие — местная жительница и двое ее детей, один из которых — пятилетняя девочка. Baza пишет, что всех троих застрелили. Life Shot сообщает, что убитой женщине было 59 лет, ее старшему сыну 19 лет. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 7.62, такие патроны применяются, в том числе, в автоматах Калашникова.

По данным «Коммерсант-Черноземье», в результате стрельбы в Каменках погиб только один человек, женщина и ребенок ранены. Собеседник издания сообщил, что нападавший — уроженец Каменского района. Он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивало безопасность агрохолдинга «Эконива». С местной жительницей у него был бытовой конфликт, в котором принимали участие сотрудники лискинской полиции.

«Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — рассказал источник «Коммерсант-Черноземье». Он также сообщил, что раненый в Лисках полицейский получил осколочное ранение в ногу, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным воронежского регионального управления Следственного комитета, мужчина сначала убил семью в Каменском районе, а уже затем поехал в Лиски, где напал на отдел полиции. Против него возбудили уголовные дела по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК России — убийство и посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел.

Сейчас на месте нападения в Лисках работает ФСБ, для помощи в поимке преступника в Воронежскую область направили сотрудников центрального аппарата службы. После инцидента в состояние повышенной боевой готовности привели все отделы полиции в нескольких регионах, в том числе, и в Москве. Сотрудникам КПП на входах в отделы выдали бронежилеты и потребовали дежурить только с табельным оружием, это коснулось и патрульных на улицах.

По данным полиции, нападавший мог скрыться в направлении Белгородской области. В соцсетях появилась ориентировка на преступника. Из нее следует, что мужчина передвигался на пятидверном ВАЗ-21234 с нечитаемыми номерами. Однако на опубликованных Baza фотографиях видна трехдверная версия «Нивы». По предварительным сведениям, владельцем машины является 34-летний Владимир Страхов. Причастен ли он к нападению на отдел полиции, неизвестно.