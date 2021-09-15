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Общество

Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом

В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов

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Фигуранту дела об смертельном отравлении двух москвичек арбузом из «Магнита» предъявлено обвинение, решением Пресненского суда он заключен под стражу на два месяца. По информации СМИ, следствие не исключает появления в деле новых фигурантов. В компании, где работал дезинсектор, отрицают свою вину за гибель людей и утверждают, что их сотрудник проводил санобработку по правилам.

15 сентября Следственный комитет России предъявил обвинение фигуранту дела о смертельном отравлении женщины и ее внучки. 39-летнему Антону Котову, сотруднику частной компании ООО «Областной центр дезинфекции», который проводил дезинсекцию в супермаркете сети «Магнит», вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

На заседании Пресненского суда Москвы обвиняемому избрали меру пресечения в соответствии с ходатайством следствия — арест на два месяца в СИЗО, до 10 ноября 2021-го.

Максимальное наказание, которое может грозить Котову по данной статье, составляет до 10 лет лишения свободы.

9 сентября были госпитализированы трое жильцов квартиры по улице Совхозной в Москве — девочка-подросток, а также ее 38-летняя мать и 61-летняя бабушка. У пациентов были выявлены симптомы острой интоксикации, на следующий день 15-летняя девушка и пожилая женщина скончались, еще одна пострадавшая остается в стационаре.

Согласно выводу экспертов, причиной смерти стало острое отравление химикатами. В крови отравившихся обнаружили следы смертельного яда — нефтехимического сырья этиленгликоля. Этот компонент используется в бытовых и промышленных целях и при попадании в организм человека может привести к летальному исходу. Впоследствии удалось установить, что пострадавшие накануне употребляли в пищу арбуз, купленный в магазине «Магнит». Позднее Роспотребнадзор обнаружил это вещество на арбузах в указанном супермаркете — концентрат тонкой пленкой осел на кожуре ягоды.

Приоритетной версией следствия того, как этиленгликоль попал на продовольственные товары, рассматривается нарушение правил при проведении мероприятий по дезинсекции помещения. На кадрах с видеокамеры из магазина видно, как дезинсектор во время обеззараживания супермаркета распылял средство так, что оно попадало на продукты, которые не были прикрыты защитным покрывалом.

Юрист Андрей Сергеев, представляющий интересы дезинсектора Котова, рассказал «Интерфаксу», что его клиент не согласен с обвинениями. По словам адвоката, специалисты все еще не определили точную причину смерти москвичек и не предоставили информацию о веществе, которым они могли отравиться.

О Котове известно, что он работал дезинсектором мужчина последние полгода, а до этого трудился водителем-экспедитором, судимостей не имел. Адвоката Котову предоставил работодатель.

В «Областном центре дезинфекции Климовск ДЕЗ» утверждают, что компания не имеет отношения к отравлению семьи. Директор компании Дмитрий Кутьев в своем Instagram сообщил, что сотрудник при санобработке помещения действовал в соответствии с инструкцией — обрабатывал плинтуса и пути миграции насекомых.

«Это нереально, это невозможно — той дозировкой средства, которое попало на арбуз, [убить человека]. Вам любой дезинфектор страны скажет о том, что это невозможно и нереально», — уверяет Кутьев, добавивший, что за более чем десятилетний опыт работы компании не было зафиксировано ни одного случая отравления.

Из офиса компании надзорные органы изъяли документацию и образцы химических веществ, которые используются дезинсекторами. Проверкой фирмы занимается прокуратура Подмосковья, по ее итогам будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям, сообщили в ведомстве. «Магнит» в свою очередь также обещает провести внеплановую проверку своих подрядчиков и усилить меры санитарного контроля в магазинах сети.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в деле не исключено появление новых фигурантов. По данным агентства, в рамках расследования были опрошены члены руководства компании и другие сотрудники. Кроме того, назначен ряд экспертиз.

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