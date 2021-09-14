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Общество

«Проходной двор»: как устроен рынок дезинсекции

Врачи заявили о необходимости лицензировать рынок дезинсекции после инцидента в «Магните»

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Владимир Гердо/ТАСС
10 сентября девочка-подросток и пожилая женщина скончались в больнице после того, как съели арбуз из «Магнита». В их организм попало вещество для борьбы с насекомыми, которым обрабатывали помещение магазина — оно и привело к летальному исходу, полагают в Роспотребнадзоре. Хотя опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не согласились с данной версией, они отмечают, что на рынке дезинсекции много непрофессиональных компаний, ведь для оказания подобных услуг не требуется лицензия.

Недостаточная доза

Следствие считает приоритетной версию о нарушении правил при проведении химической обработки в торговом помещении – в арбузе из «Магнита», которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции — цигатрина. СК задержал сотрудника частной компании, который обрабатывал магазин.

Вместе с тем врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов подчеркивает: чтобы смертельно отравиться цигатрином, нужна высокая доза.

«Цигалотрин (лежит в основе препарата) – пестицид из пиретроидов (синтетические вещества), которые пришли на смену дихлофосам. Насекомые к ним существенно чувствительнее, чем люди. И если он остался на обработанной поверхности – это микроскопическое количество. А для летального отравления маленького количества просто недостаточно – его нужно употребить 100-150 мл», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в крови погибших обнаружили следы ядовитого вещества – этиленгликоля, который используется для тормозных жидкостей и антифризов. Руководитель департамента производственного контроля «Службы санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков предположил в интервью «Известиям», что вещество использовали для усиления действия цигатрина.

«Этиленгликоль добавляется в инсектицидный состав для усиления эффекта. Как токсин глубокого проникновения, этиленгликоль позволяет действующему веществу инсектицида попадать в труднодоступные полости, где есть скрытые гнезда», — отметил он.

Однако Водовозов напомнил, что в таком случае количества вещества также будет недостаточно. Чтобы случился летальный исход, необходимо употребить практически стакан соединения.

«Даже если его в диверсионных целях вводили непосредственно в арбуз, то это ощутимо сказалось бы на его вкусе – плоды невозможно было бы есть. Поэтому вряд ли была набрана достаточная концентрация вещества, чтобы получилось такое тяжелое отравление с летальным исходом. Иначе тогда не надо было бы придумывать тяжелое химическое оружие, если «врагов» можно было бы отравить с помощью простого дезинфектора», — пояснил токсиколог.

Врач-дезинфектолог, пожелавший остаться анонимным, согласился с Водовозовым. При этом он отметил, что обработка магазина, где продавались арбузы, проводилась непрофессионально.

«В данном магазине проводилась обработка с нарушением всех методик. Такой объект должен обрабатываться тщательно, несколько часов – на видео этого не видно. Также специалист, скорее всего, приехал без руководителя – а на объекты обязательно должен выезжать врач-дезинфектолог или инструктор по дезинфекции с медицинским образованием», — пояснил специалист.

Вернуть лицензии

Несмотря на то, что тяжелое отравление из-за попадания средств для обработки на продукты маловероятно, врачи-дезинфектологи обращают внимание на непрофессионализм компаний по дезинсекции. По их словам, этот рынок не лицензируется, поэтому многие компании выполняют санобработку некачественно, что может быть опасно с точки зрения развития инфекционных заболеваний.

«Рынок дезинсекции в настоящее время никак не регулируется – получился проходной двор. Качество обработки страдает — в результате грызуны и тараканы не устраняются, а это чревато возникновением инфекционных заболеваний — так как они являются их прямыми переносчиками», — отметил врач-дезинфектолог, пожелавший остаться анонимным.

С ним согласен и врач-дезинфектолог Александр Лебедев. По его мнению, из-за непрофессиональной обработки насекомые и грызуны могут перестать реагировать на яды.

«Сейчас любой может открыть фирму и пройти обучение. Из-за этого на рынке очень много непрофессиональных компаний, которые проводят некачественную обработку.

Это не опасно для здоровья населения – однако из-за подобной обработки непрофессионалы могут «приучить» насекомых в том или ином помещении, и они уже не будут реагировать на яды», — сказал он.

Специалисты считают необходимым создание единых правил, которые будут регулировать сферу дезинсекции помещений. По их мнению, подобное решение поможет предупредить непрофессионализм сотрудников подобных компаний.

«Необходимо составить конкретный свод правил, по которым можно было бы проводить дезинфекцию. Также лицензировать все компании, чтобы из сотрудники были неквалифицированные – все-таки это та сфера, где необходимо обладить определенными навыками и знаниями», — отметил Лебедев.

Нормы дезинсекции

Эксперты напомнили, что все продуктовые и пищевые производства должны проводить санитарную обработку не менее раза в месяц с соблюдением определенных норм.

«На объект высылается инструкция, и руководитель предприятия должен довести до своих сотрудников информацию о том, что необходимо подготовиться. То есть должны быть накрыты овощи-фрукты, поверхности легковпитываемых материалов (мешковина, бумага); другие продукты должны быть вынесены за пределы магазина или в середину зала, чтобы они не были затронуты при обработке. Препарат действует около восьми часов – именно такое время он должен находиться на поверхностях», — пояснил Лебедев.

При этом предварительно проводится обследование объекта: специалист компании по дезинсекции должен опросить сотрудников о наличии насекомых и грызунов, а также проверить их данные с помощью клеевых ловушек. Если животных не обнаружено – помещение обрабатывать не нужно.

Также санобработка помещений проводится с использований препаратов третьего и четвертого класса опасности, которые в умеренных дозах безопасны для организма человека.

«Всего есть четыре класса опасности для всех химических препаратов. При санобработке разрешены к применению третий и четвертый. Чтобы произошло отравление ими, необходимо либо непосредственно находиться при обработке помещения, либо выпить их в большом количестве», — объяснил врач-дезинфектолог, пожелавший остаться анонимным.

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