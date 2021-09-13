Жители подмосковного села собрались на сход, требуя наказать убийц женщины

В подмосковном Бужаниново — народный сход. Около 200 местных жителей окружили общежитие с мигрантами после сообщений о том, что три гастарбайтера изнасиловали и убили 65-летнюю женщину. Люди не намерены расходиться. К месту стихийной акции стягивается ОМОН.

В селе Бужаниново под Сергиевом Посадом в понедельник вечером проходит массовый народный сход. Около 200 местных жителей собрались у бывшего здания местной администрации – сейчас там располагается общежитие для гастарбайтеров. Об этом сообщает интернет-издание Readovka.

По данным СМИ, поводом для стихийного схода стало убийство 65-летней пенсионерки Натальи, на которую накануне, по мнению местных жителей, во время сбора грибов в лесу напали три мигранта. Как писали пользователи соцсетей, они зверски изнасиловали и убили женщину.

По данным «Подъема», тело убитой пенсионерки нашли рядом с железнодорожными путями. Другие подробности выясняются.

В понедельник полиция провела обыски в общежитии мигрантов и задержала двоих подозреваемых. Розыск третьего злоумышленника продолжается.

Собравшиеся на сход люди возмущены произошедшим и требуют быстрого расследования уголовного дела, а также закрытия общежития. Жители не намерены расходиться и призывают наказать преступников. Как пишет «МК», люди также требуют встречи с главой МВД.

Силовики оцепили здание общежития. К месту событий стягиваются сотрудники ОМОН.

Когда местные правоохранительные органы прячут голову в песок, а власти потворствуют незаконной деятельности мигрантов, получается именно так.

Надеюсь, федеральные силовики проявят интерес к сложившейся ситуации.



Такая сейчас обстановка в подмосковном посёлке Бужаниново. pic.twitter.com/D5M3ERNwUE — (@krotrus) September 13, 2021

Как передает Telegram-канал Baza, местные жители в целом недовольны ситуацией с приезжими – они говорят, что рабочие из стран ближнего зарубежья и ранее приставали к женщинам на улицах и даже к девочкам-школьницам.

«Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса», — заявил один из участников схода. По его словам, к общежитию вышли в основном родители детей и подростков: «Гастарбайтеры приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям...»

«Люди все говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу», — добавил очевидец.