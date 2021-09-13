Жители подмосковного поселка вышли на сход против мигрантов из-за убийства женщины

Троих мигрантов подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой женщины в поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом, в связи с чем местные жители вышли на митинг возле здания администрации. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Несколько сотен митингующих требуют наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов, которые, по данным канала, уже давно беспокоят жителей.

«Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность. Гастарбайтеры приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям. Здесь собрались отцы и матери. Они все говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу», — цитирует канал одного из участников схода.

За день до этого 65-летняя женщина ушла в лес за грибами и не вернулась, позже ее тело было найдено недалеко от железнодорожных путей. В убийстве подозреваются мигранты, двоих из них задержали, третий находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье между мигрантами произошла массовая драка. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть 15 человек. В отношении двух граждан составили административные протоколы по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» КоАП РФ.