В СК назвали приоритетную версию гибели семьи, купившей арбуз на Совхозной

В арбузе из «Магнита», которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции — цигатрина. Его использовала специализированная организация для обработки помещений магазина. Сотрудника, проводившего травлю насекомых в супермаркете, задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Специалисты обнаружили вещества для уничтожения насекомых в арбузах, которые были в квартире отравившейся семьи и в магазине «Магнит» на улице Совхозной. Об этом сообщили в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«В лабораториях провели исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина, расположенного в доме. По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина. В ходе расследования также «выяснилось, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды в помещениях дома №16 на улице Совхозной не содержится».

«Риски для жителей дома отсутствуют», — заверили в Роспотребнадзоре.

Подозреваемый задержан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Подозреваемого задержали, речь идет о сотруднике частной компании, который проводил дезинсекцию в «Магните». Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

«39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», — рассказала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти двух членов семьи, купившей арбуз, является острое отравление химикатами. «Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине», — добавила Иванова.

12 сентября были опубликованы кадры, снятые камерой наблюдения в магазине «Магнит» на Совхозной улице. На ролике один из дезинфекторов вместе с опрыскивателем проходит вдоль стеллажа с фруктами. Однако руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети Антон Карпов заявил, что доза вещества там такая, что «в самих фруктах и овощах намного больше бактерий, чем в препаратах».

«Магнит» призвал не делать выводов о причинах отравления арбузом в Москве на основании заключения Роспотребнадзора.

В компании сообщили «Подъему», что версия ведомства «не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме». «Упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации. «Магнит» призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти», — отметили в ритейлере.

Торговая сеть готовит внеплановую проверку всех подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки.

В свою очередь, администратор «Магнита» рассказал «Известиям», что дезинсекция в магазине на Совхозной проводилась редко и «для видимости», и он не стал бы полагать, что отравления произошли из-за нее.

Кто обрабатывал помещения магазина

Как пишет «МК», задержанным оказался Антон Котов. Его подозревают в том, что, обрабатывая помещение супермаркета инсектицидами, он допустил их попадание на арбузы.

Известно, что Котов живет в Климовске, работает в фирме «Климовск-Дез» с мая. Он прошел необходимое обучение и стал регулярно выезжать на вызовы, в том числе в «Магнит». Договор с этим предприятием фирма заключила весной.

Коллеги Котова рассказали, как построена работа на выезде - в самой процедуре участвует один человек. Она занимает 30-40 минут, при этом обрабатываются нижние плинтуса магазина, где проходят пути миграции насекомых. Ни потолок, ни стены при этом не затрагиваются. Сама обработка осуществляется методом распыления холодного тумана с помощью генератора.

Как отмечает издание, есть информация о том, что перед лотком с арбузами в магазине дезинсектор повел себя странно — якобы он зачем-то снял респиратор, а потом скрылся.

Трагедия на Совхозной

Напомним, 9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Девочка и пожилая женщина позднее скончались.

Девочка умерла, по данным источника kp.ru, из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Ее мать находится в реанимации в тяжелом состоянии.

После этой трагедии из того же дома госпитализировали еще несколько человек – недомогание, в частности, почувствовали два мальчика 9 и 11 лет, две девочки подросткового возраста и еще один молодой человек.

Как отмечают эксперты, симптомы отравления цигатрином схожи с теми, что были у погибших - в том числе рвота и головная боль. При этом специалисты указали, что даже если цигатрин попадет на овощи или фрукты, той дозировки, которая используется при их обработке, не хватит, чтобы нанести такой вред человеку.

Еще одна версия

В свою очередь, Telegram-каналы распространили информацию о выявлении этиленгликоля в крови погибших. Этиленгликоль — это двухатомный спирт, один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов. Представляет собой бесцветную слегка маслянистую жидкость без запаха, имеющую сладковатый привкус. Токсичен и при употреблении человеком внутрь в больших концентрациях может привести к летальному исходу. Его, в частности, используют в производстве целлофана, полиуретанов и ряда других полимеров.

«Для того, чтобы попасть вот так вот в организм, для таких доз, я себе с трудом могу представить. Это надо было пить его, наверное», — считает доктор химических наук Леонид Воскресенский.

По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло произойти из-за другого продукта. По другой версии, к ЧП могло привести проведение капитального ремонта. Отмечалось, что не исключено, что во время работ мог использоваться какой-то токсин, который и привел к отравлению горожан.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.