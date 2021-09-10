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Общество

Отравились арбузом. Что известно о гибели двух человек в Москве

Стали известны подробности отравления семьи, купившей арбуз в «Магните»

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти бабушки и внучки от отравления арбузом. Его приобрели в «Магните» на улице Совхозной, сейчас торговая сеть проводит проверку. Известно, что пострадавшие вызвали «скорую помощь», но врачи не стали их госпитализировать сразу, списав все на обычное отравление. Пенсионерка умерла в тот же день, 15-летняя девочка — на следующее утро. Ответственным лицам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Москве скончались 15-летняя девочка и ее бабушка – они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением.

По данным Telegram-канала Baza, семья приобрела арбуз в магазине на улице Совхозной в среду, 8 сентября. На следующий день у 15-летней девочки, ее 38-летней матери и 61-летней бабушки началась сильная рвота. Все они, кроме главы семьи, накануне ели арбуз. Известно, что пострадавшие вызвали «скорую помощь», но врачи не стали их госпитализировать сразу, списав все на обычное отравление.

В больницу их доставили только к вечеру — состояние пожилой женщины и ее внучки было критическим. Пенсионерка умерла в тот же день, а утром в пятницу, 10 сентября, скончалась девочка. Состояние ее матери врачи смогли стабилизировать.

СК возбудил дело...

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник главы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Стрижова по информации, размещенной в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — сказала Иванова.

Речь идет об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как предусмотрено в этой статье Уголовного кодекса, если такие деяния повлекли за собой по неосторожности смерть двух или более лиц – максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

Иванова добавила, что следователи выехали в городскую больницу. Все обстоятельства трагедии выясняются.

В доме на улице Совхозной проводится поквартирный обход — следователи допрашивают жильцов с целью выявления аналогичных случаев. Из квартиры пострадавшей семьи на экспертизу забрали все продукты, в том числе арбуз, передает Telegram-канал 112.

Тем временем стало известно, что соседа пострадавшей семьи экстренно госпитализировали с отравлением — 11-летнему мальчику тоже стало плохо, пишет «МК».

По данным издания, 9 сентября мальчик поужинал домашней едой около 17.00, после уснул, а проснулся уже от боли в животе и рвотных позывов около 22.00-23.00. Мама ребенка находилась все это время рядом. Так как сыну становилось только хуже, женщина вызвала «скорую помощь».

Пострадавший мальчик не общался с семьей, в которой погибли два человека. Сейчас его состояние улучшилось.

«Магнит» проводит проверку

В свою очередь, «Магнит» начинает внутреннее расследование и до установления причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, сообщает РИА «Новости».

«Магнит» выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион,

все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства.

Ранее жалоб от покупателей на качество арбузов не поступало», — сообщили в пресс-службе компании.

«Магазин продолжает работать. Мы планируем еще раз проверить все партии арбузов», — рассказал «Газете.Ru» представитель торговой сети.

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