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Общество

«Пионерлагерь для взрослых»: почему без труда сбегают из колоний-поселений

В Госдуме призвали надевать на заключенных в колониях-поселениях электронные браслеты

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Валерий Мельников/РИА «Новости»
В Иркутской области поймали осужденного, сбежавшего летом из колонии-поселения. За последние полгода побеги из таких учреждений фиксировали в Омской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской областях. В связи с этим в Госдуме призвали надеть на заключенных колоний-поселений браслеты для слежения за геолокацией.

13 сентября в Кирове сотрудники ФСИН задержали осужденного за грабеж и кражу, который в июне 2021 года сбежал из колонии-поселения в Вихоревке Братского района Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В тот же день 13 сентября 2021 года заключенный сбежал из Омской колонии-поселения. Незадолго до этого сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН по Башкирии был задержан Александр Нестеров, который 8 сентября самовольно покинул участок колонии-поселения в Башкортостане. Такие случаи за последние полгода были зафиксированы в Москве, Калужской, Оренбургской, Новосибирской областях, Татарстане.

«Колонии-поселения — это «чудесные места»

Согласно ст. 129 УИК РФ «Об условиях отбывания лишения свободы в колониях-поселениях», осужденные содержатся в них без охраны, но под контролем администрации. С разрешения начальника учреждения они могут без надзора находиться вне колонии-поселения, но в пределах района, где находится тюрьма — выходить можно несколько раз в месяц.

В таких учреждениях наказание отбывают люди, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, а также положительно характеризующиеся заключенные, переведенные из колоний общего и строгого режима.

Сколько человек ежегодно сбегает из колоний-поселений, неизвестно — ФСИН такую статистику не ведет. Вместе с тем администрации учреждений зачастую замалчивают данные факты, сообщил «Газете.Ru» адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

«Из колоний-поселений сбегали всегда, потому что это такой пионерлагерь для взрослых. Однако в последнее время скрывать эти факты стало сложнее, поскольку люди, которые сбегают, в соцсетях демонстрируют фотографии о том, как они живут», — отметил он.

В колониях-поселениях существуют негласные законы — например, если заключенный оплачивает ремонт в здании, ему дают больше свободы.

«За счет такого незаконного спонсирования этим осужденным позволяют очень большие вольности. Когда человек убегает — это демонстрация того, что ФСИН не способна организовать надлежащую охрану. Там есть контрольно-пропускные пункты, но, как в других колониях, колючей проволоки, автоматчиков и собак там нет», — пояснил Багатурия.

«Колонии-поселения — это «чудесные места», там самый мягкий режим относительно других учреждений.

Бывают случаи коррупции, когда люди платят начальникам учреждений и вообще не возвращаются на территорию колонии. Они снимают поблизости квартиру и живут обычной жизнью.

При приближении проверки со стороны прокуратуры они заранее оповещаются и временно возвращаются на территорию ИК», — добавил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, бывший ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Были даже случаи, когда устанавливали по соцсетям, что осужденный находился за границей, отметил Багатурия. «В таких колониях у них есть доступ к средствам связи, алкоголю или иным веществам — все, что хочешь, если есть деньги. Но это коррупция не личная, а общественная — на нужды колоний», — сказал он.

Замена кадров и браслеты

Пресечь коррупцию поможет ужесточение надзора за сотрудниками ФСИН, полагает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«По каждому конкретному случаю побега необходимо проводить проверку в рамках следственных действий, чтобы установить причины, которые привели к этому преступлению. По результатам — делать соответствующие выводы.

Сегодня имеется достаточно большой запрос на то, чтобы те лица, которые выполняют свои обязанности и проходят службу в системе исполнения наказания, были как с точки зрения профессионального мастерства подготовлены, так и с позиции морально-нравственных качеств, чтобы не шли на соблазны и провокации, а добросовестно исполняли свои обязанности», — сообщил он «Газете.Ru».

Бороться с беглецами также помогут браслеты с геолокацией, считает парламентарий. «Нужно использовать браслеты слежения для четкого понимания, где именно на тот или иной момент находится лицо, отбывающее наказание в колонии-поселении. Это вполне реально и будет реализовано в обозримом будущем», — сказал он.

«На мой взгляд, чтобы решить проблему побегов, должны быть ресоциализация в первую очередь, адекватная администрация и соблюдение прав заключенных. А чтобы отслеживать, где находятся сидельцы за пределами колонии, нужно надевать браслеты», — согласился Мельников.

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