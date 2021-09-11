Роспотребнадзор не планирует отменять масочный режим

В России не отменят всеобщий масочный режим до тех пор, пока люди не перестанут заражаться коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что главным инструментом для возвращения к жизни «доковидной эпохи» является вакцина. Она также призвала продолжать стимулировать граждан к иммунизации.

За последние сутки в России выявлено 18 891 случай — на 550 больше, чем было накануне — заражения коронавирусом, говорится в актуальных данных оперативного штаба. Прирост в относительном выражении составил 0,27%. Общее число инфицированных в стране за все время пандемии возросло до 7 121 516 человек.

Лидеры по наибольшей ежесуточной заболеваемости сохраняются прежние — это Москва (1940), Санкт-Петербург (1629) и в Московская область (645). ТАСС подсчитало, что коэффициент распространения инфекции (показывает, сколько в среднем инфицированный заражает человек до момента своей изоляции) возрос до 1,01, то есть в пяти из десяти регионов, где наблюдается наибольшая заболеваемость, показатель превысил единицу.

Вместе с этим зафиксирован рост летальных исходов — за прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались 796 человек против 789 днем ранее. Тем самым условная летальность смертельных случаев повысилась до 2,7%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дополнительно акцентировала внимание, что «достаточно много» людей заражаются на отечественных курортах. Что касается ситуации на юге, то в Краснодарском крае за сутки обнаружили 237 новых инфицированных, в Ростовской области этот показатель составил 474 человека.

Главным способом противодействия COVID-19 остается вакцинация, подчеркнула Попова. В целом же ответственные ведомства наблюдают благоприятные темпы иммунизации среди населения. Официальную статистику по вакцинировавшимся Минздрав не приводит, но портал gogov.ru приводит данные, согласно которым свыше 45,5 млн россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины, более 39,6 млн человек привиты полностью. Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне назвала похожие цифры — 46,5 млн привиты хотя бы одним компонентом, 39,8 млн полностью иммунизировались.

Власти РФ, напомним, установили минимальный порог для коллективного иммунитета на отметке не менее 80% населения — в это число входят не только вакцинировавшиеся, но и переболевшие.

Попова считает, что необходимо наращивать усилия по поиску подходов стимулирования людей к прохождению вакцинации.

«Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения»,— заявила чиновница, выступая на фестивале «Таврида. АРТ».

В этой связи, по словам Поповой, сейчас нет оснований говорить об отмене всеобщего масочного режима в России. Возвращение к жизни «доковидной эпохи» возможно лишь тогда, когда люди перестанут заражаться, считает глава Роспотребнадзора.

«Главный инструмент <...> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», — сказала Попова.

Ситуация с распространением COVID в этом инфекционном сезоне, как полагают эксперты, будет серьезнее, чем в 2020-м. 2 сентября был дан старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Россиянам рекомендуется прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа (одна прививка не влияет на шанс заразиться второй болезнью). Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в ближайшее время иммунологическая комиссия примет решение о том, как совмещать две вакцины — от COVID-19 и гриппа. Сегодня глава Минздрава также призвал медицинское сообщество воздержаться от прогнозов по поводу «новых волн» коронавируса.

«Эксперты должны рекомендовать вакцинацию, потому что будет она [четвертая волна] или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно», — сказал министр.