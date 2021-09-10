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Общество

«Никакие сроки заключения не останавливают педофилов»

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних

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Если раньше педофил-рецидивист мог получить пожизненное за сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, то сейчас депутаты предлагают применять такое наказание за рецидив против любого несовершеннолетнего младше 18 лет. Кроме того, пожизненное заключение будет грозить всем педофилам, изнасиловавшим двух и более детей за один раз.

Пожизненное наказание в отношении педофила необходимо применять, даже если на его счету одна жертва, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.

«Любое посягательство на половую неприкосновенность ребенка должно наказываться максимально. На мой взгляд, законопроект сделан по образцу 286 ст. УК РФ «О дорожно-транспортных происшествиях», где ответственность варьируется от количества погибших. Однако в отношении детей такой подход просто циничен», — пояснил он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов одобрил ужесточение наказания за повторные преступления против половой неприкосновенности детей. Он считает, что оно должно быть даже более жестким — особенно, если преступление сопряжено с убийством ребенка.

«Необходимо вернуть смертную казнь для педофилов-убийц. Совершенно очевидно, что никакие сроки заключения (в том числе и пожизненное) не являются превентивной мерой и не останавливают педофилов», — отметил депутат.

По его мнению, нынешние меры наказания и предполагаемое пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов нарушают права потерпевших и их семей.

«То есть получается, мы заботимся о правах обвиняемых, но часто забываем о другой стороне конфликта. Каково родителям убитого педофилом ребенка видеть преступника живым? Поэтому я думаю, что при определенных гарантиях возвращение смертной казни вполне возможно», — пояснил депутат.

При этом автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, считает, что пожизненное заключение — более жесткая мера наказания, чем смертная казнь.

«Периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни. Поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы — наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — приводит его слова пресс-служба.

Эксперты в области криминологии также говорят о необходимости внесения изменений в статьи УК о педофилии, однако выступают против ужесточения наказания. Доктор юридических наук Данил Корецкий считает, что оно может привести к росту количества убийств.

«Сейчас по 12-16 лет получают люди, обвиненные в том, что они показали половой орган несовершеннолетнему. А за убийство дают срок 7,5 лет. Однако за насилие нельзя давать срок больше, чем за убийство. Это чревато тем, что подобная поправка может повлечь увеличение числа убийств, так как люди будут скрывать педофилию путем убийства, зная, что это будет наказываться мягче», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что для изменения закона необходимо иметь серьезные основания и проводить масштабные криминологические исследования.

С ним согласен адвокат по уголовным делам Максим Калинов: он также считает, что важно предупреждать повторные преступления педофилов, выпущенных на свободу. Для этого необходимо ввести химическую кастрацию как вид наказания для тех людей, которые хоть раз совершали подобные преступления, полагает эксперт.

«За педофилию нужно ввести химическую кастрацию. Сейчас освобожденные педофилы должны просто прийти и отметиться у участкового — за ними нет особого контроля. Поэтому нужно думать не про ужесточение наказания для педофилов-рецедивистов, а чисто физически не дать им возможность совершить подобное преступление», — заявил он.

Это важно и потому, что вероятность повторного преступления у педофилов высока, добавил Калинов.

«Все педофилы склонны к тому, чтобы рано или поздно совершить повторное преступление того же характера. Нужно думать о профилактике повторения подобных преступлений, а не о том, как наказывать, если их уже совершили», — заключил он.

Дискуссия об ужесточении наказания за педофилию возобновилась после того, как в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию Виктор Пастерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности против сотрудников правоохранительных органов, которые должны были контролировать перемещения педофила после освобождения.

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