Детское ожирение разрешили лечить операцией

Минздрав обновил клинические рекомендации для лечения детского ожирения. Теперь подросткам можно назначать хирургические операции. Раньше подобные показания были применимы только для взрослых, но в ведомстве со ссылкой на международный опыт заявили, что без хирургического вмешательства многие дети с лишним весом рискуют умереть до 18 лет.

«Ребенок может не дожить»

Согласно обновленным клиническим рекомендациям Минздрава для лечения детского ожирения, на которые обратила внимание «Газета.Ru», несовершеннолетним с выраженным ожирением теперь можно рекомендовать хирургические операции. Раньше показание предписывалось только взрослым.

«Пациентами смогут стать подростки с выраженным (морбидным) ожирением, которое может стать причиной развития и тяжелого течения многих сопутствующих состояний, включая сахарный диабет 2-го типа, артериальную гипертензию, синдром апноэ сна.

Практика показывает, что, когда данные заболевания приобретают тяжелую степень, ребенок может не дожить до 18 лет. Именно поэтому такие операции у подростков необходимы», — говорится в документе.

Операцию теперь можно назначить подросткам «с завершенным или близким к завершению физическим развитием». Для этого их индекс массы тела (ИМТ, показатель ожирения, который рассчитывается по формуле «вес/рост в квадрате») должен быть равен или превышать 35 кг/м². Правда, при отсутствии сопутствующих заболеваний, хирургическое вмешательство проводится только если ИМТ подростка превышает 40 кг/м².

Кроме того, операцию назначат только тогда, когда будет документально подтверждена неэффективность предыдущего лечения ожирения, включая мероприятия по изменению образа жизни и применение фармакологических препаратов, на протяжении 12 месяцев.

«Решение о показаниях к операции будет приниматься консилиумом — мультидисциплинарной командой, состоящей из педиатра, эндокринолога, психолога и хирурга. Кроме прочего, обязательно будет учитываться готовность и возможность юного пациента и его родителей соблюдать послеоперационные рекомендации, приходить на контрольные обследования», — рассказал «Газете.Ru» бариатрический хирург, завотделением хирургии Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Евгений Зорин.

По его словам, после операции пациенты достаточно быстро восстанавливаются и уже на третий день их выписывают из стационара.

«Но, отправляясь домой, дети и их родители должны помнить, что пациентам необходимо соблюдать предписания врача. В течение месяца прооперированные принимают только жидкую протертую пищу, а далее переходят на обычный режим питания, придерживаясь диеты и принимая специальный витаминный комплекс. Кроме того, через месяц они могут постепенно переходить к более активным физическим нагрузкам, если им это позволяет их организм», — добавил он.

Молодые пенсионеры

Диетолог Елена Соломатина считает, что операция — часто «единственно возможный способ спасти ребенка». Он имеет последствия, но врачи вынуждены делать выбор между ним и жизнью пациента.

«Сегодня детей с морбидным ожирением становится все больше. Причиной этого является смена образа жизни. Речь, прежде всего, о гиподинамии — то есть ребенок уже не рвется на улицу поиграть в футбол, например, как это было у предыдущих поколений.

Все общение со сверстниками в основном происходит онлайн. Двигательной активности мало, кислорода в четырех станах не хватает, а он нужен для обмена веществ», — рассказала «Газете.Ru» диетолог.

Кроме того, у подростков изменилось отношение к еде, добавила она. Пища стала не источником энергии, а антидепрессантом и поощрением. Если ребенку грустно, он «заедает» плохое настроение; если хорошо, он поощряет себя чем-то вкусным.

Снизилось качество еды, а сама она теперь изобилует калориями, отметила диетолог. Немаловажную роль играют вкусовые добавки, которые стимулируют аппетит, — из-за них дети подсаживаются на вредную еду, как на наркотики.

«В части государственного регулирования, например, в области сладких напитков, мы движемся в сторону более жесткой ценовой политики, и, как следствие, их потребление будет сокращаться», — сказал «Газете.Ru» сенатор Валерий Рязанский.

С одной стороны, молодой организм проще адаптируется, с другой — он еще не до конца сформировался, продолжает Соломатина.

«Ожирение в итоге может привести к инвалидности, и если у нас в стране будет увеличиваться число инвалидов, нагрузка ляжет, соответственно, на более здоровых людей.

Человеку с инвалидностью нужно пособие, он редко может полноценно работать, и в рамках страны, считайте, что у нас появляется армия таких «молодых пенсионеров», а здоровых людей все меньше», — уточнила диетолог.

Кроме того, ожирение может повлиять и на генетику, отметила она.

«Человек — это не нечто застывшее, мы в своей генетике все время собираем, как в некой программе, опыт предыдущих поколений и передаем его следующим. Конечно, ожирение, предрасположенность к нему, проблемы с ним связанные, не закрепятся за одно поколение, но через несколько — вполне. По сути, это вырождение», — сказала Соломатина.