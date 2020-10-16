«Путь к смерти»: почему все больше россиян страдают от ожирения

Среди жителей России у 47,6% мужчин и 35,6% женщин наблюдается избыточная масса тела. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По словам руководителя ведомства, наиболее часто ожирение встречается у жителей Алтая, регионов Центрального федерального округа, Кузбасса и Еврейской автономной области. «В целом среднестатистический житель нашей страны потребляет калорий больше, чем тратит», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что лишний вес может привести к хроническим заболеваниям, проблемам с сосудами и сердцем, диабету. Кроме того, как показала пандемия, люди с избыточной массой тела находятся в группе риска по коронавирусу. Для них высока вероятность перенести заболевание с тяжелыми осложнениями.

Как рассказала «Газете.Ru» диетолог-психолог Аида Шеланова, главная причина растущего процента ожирения среди россиян — увеличение количества дешевой, рафинированной пищи, содержащей большое количество углеводов.

«Думаю, вы замечали, что за последние два года количество дешевых кофеен и пекарен растет с невероятной скоростью. И особенно это видно в маленьких городах и не очень благополучных районах больших городов», — уточнила эксперт.

Она добавила, что питаться правильно довольно дорого. «Для большого процента нашего населения здоровая еда практически недоступна», — заметила Шеланова.

Диетолог-нутрициолог Евгения Никонова объяснила «Газете.Ru», что при потреблении большого количества дешевой и углеводистой пищи меняются гормоны. «Обилие трансжиров в такой еде создает масленую пленку, забивает ворсинки кишечника, из-за чего витамины и минералы не могут всосаться. Появляется инсулинорезистентность – клетки становятся нечувствительными к инсулину. Глюкоза идет не в клетку, а в жировое депо», — описала процесс специалист.

Также на скорость ожирения влияет дефицит витамина D, считает диетолог-эндокринолог Жанна Кику. «Эта проблема присутствует у большинства россиян. Мы живем в зоне недостатка йода, и это может приводить к снижению функции щитовидной железы, что в свою очередь приводит к ожирению», — подчеркнула медик.

Кроме того, огромную роль в увеличении числа случаев ожирения играет стресс. «Человек тревожится, когда не понимает, что его ждет в будущем, что часто встречается у россиян. Он не знает, как себе помочь, и еда, особенно что-то сладкое, — один из самых легких способов улучшить свое состояние», — пояснила Аида Шеланова.

«Происходит синдром замкнутого круга – человек недоволен тем, что происходит в стране, зарплатой, идет, поглощает углеводистую еду — полнеет, перестает нравиться себе еще больше, настроение ухудшается, появляется тревога, и это состояние требует еще большего количества еды», — добавила диетолог.

Немаловажным фактором является то, что о проблеме ожирения мало кто говорит, убеждена Шеланова. «Если алкогольную и никотиновую зависимость еще пытаются как-то контролировать, то еда в нашей стране вообще не воспринимается как зависимость. В менталитете есть установка, что полный человек — добрячок, хороший парень. Но на самом деле это тот же путь к смерти», — поделилась врач.

Между тем в Роспотребнадзоре отметили, что ожирением чаще страдают женщины, нежели мужчины. «Ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — уточнила глава ведомства Анна Попова.

«Так происходит, потому что злоупотребление едой — это социально приемлемая зависимость для женщин. Мужчина злоупотребляет алкоголем и сигаретами, а женщине это непозволительно. Особенно если она беспокоится о том, что о ней думает окружение. Поэтому вместо этого она просто ест», — объяснила Шеланова.

Диетолог Ольга Слободчукова напомнила и о проблеме ожирения у детей. «И в этом случае вся ответственность лежит на родителях. Многие пищевые привычки идут из детства, из семьи. Если в семье все привыкли есть первое, второе и компот, не вставать из-за стола, пока все не будет съедено до последней крошки, и готовить все пожирнее, то откуда у ребенка могут развиться правильные пищевые привычки?» — сказала она «Газете.Ru».

Слободчукова подчеркнула, что важнее всего донести информацию до родителей. «И как можно быстрее, так как статистика такова, что количество детей с ожирением и развитием диабета второго типа только увеличивается», — добавила эксперт.

Как рассказала «Газете.Ru» заместитель завкафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Софья Ляликова, здоровье возглавляет иерархию жизненных ценностей россиян. «Однако заботятся о своем здоровье на постоянной основе, по данным СеДОЖ-2019, лишь 40% опрошенных. Причем около половины женщин и 40% мужчин в понятие «забота о здоровье» вкладывают в первую очередь избегание вредных привычек», — сообщила специалист.

По ее словам, граждане России характеризуются низким уровнем самосохранительного поведения — так, россияне обращаются к врачу уже в случае серьезных заболеваний, предпочитая самолечение (свыше 63%) и предупреждая тем самым возможность решение проблемы на ранних этапах.

«Декларируемые ценности зачастую идут вразрез с реальными практиками. Хотя респонденты считают, что малоподвижный образ жизни (отсутствие спортивных нагрузок и сидячая работа) оказывается в разной степени вредным для здоровья (95%), свыше трети опрошенных не занимаются спортом, еще 9% делают это раз в месяц и реже», — подчеркнула Ляликова.

Диетолог Евгения Никонова пояснила, что для поддержания здорового веса необходимо обеспечивать организм клетчаткой — для этого нужно есть около пяти порций овощей и фруктов в день, а также 30 минут ежедневно заниматься физической активностью. «Вернуть вкус жизни поможет и лечебное голодание, детокс-программы», — заключила она.