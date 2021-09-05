Бывший заключенный тюрьмы Гуантанамо, который содержался там в течение 15 лет, а затем был передан ОАЭ, может быть принудительно репатриирован в Россию. Равиль Мингазов опасается уголовного преследования на родине и просит не отправлять его в Россию.

Издание The Washington Post сообщило, что гражданина России и бывшего узника Гуантанамо Равиля Мингазова могут депортировать на родину из Объединенных Арабских Эмиратов. Он находился в американской тюрьме с 2002 по 2017 год без предъявления обвинения, а затем был передан ОАЭ, где продолжает находиться под стражей.

Мингазов один из примерно 20 задержанных, которых США содержали в Гуантанамо, а затем передали ОАЭ, где, по словам родственников и адвокатов, они были в заключении вместо того, чтобы пройти программы реабилитации. Летом текущего года ОАЭ депортировало в родную страну шесть граждан Йемена, несмотря на опасения за их жизни, в 2019 году на родину были отправлены четверо афганцев, один из которых умер спустя несколько месяцев. На данный момент в заключении в Объединенных Арабских находится около 10 бывших узников Гуантанамо.

Адвокат россиянина Гэри Томпсон заявил, что «отправка в Россию всегда была самым большим страхом для Мингазова».

«Должно быть, он сказал мне это 50 раз», — сказал адвокат.

По его словам, сейчас российские власти готовятся к возвращению Мингазова, в то время как власти ОАЭ пытаются избавиться от людей, за которых страна взяла на себя ответственность в рамках соглашения о переселении с США.

В свою очередь 22-летний сын россиянина Юсуф прямо сказал, что если его отца репатриируют на родину, то там его могут убить.

Посольство ОАЭ в Вашингтоне заявило, что оно находится в тесной координации с США по теме бывших заключенных. По словам источника, знакомого с ситуацией, ОАЭ не будут принимать решение о высылке россиянина без согласия США.

Бывший американский чиновник рассказал, что переселение заключенных из США в ОАЭ было задумано как шанс для них начать все сначала.

«Такая стабильность после переезда способствует как благополучию бывшего задержанного, так и безопасности Соединенных Штатов», — сказал он.

Будучи важным союзником Америки на Ближнем Востоке, ОАЭ согласились принять заключенных Гуантанамо в качестве услуги президенту Бараку Обаме. Власти арабского государства тогда сказали, что построят специальный комплекс для мужчин, и наметили шаги по реабилитации, которые будут включать доступ к специальным священнослужителям.

Однако позднее родственники задержанных заявляли, что после прибытия в страну некоторые заключенные исчезли. Одни сообщали об удовлетворительных условиях, другие же называли свое положение еще хуже, чем было в Гуантанамо.

Мингазов рассказал своей семье, что он находился длительное время в одиночной камере. Он не получал необходимого лечения, также ему было отказано в книгах.

«Он всегда мечтал поехать в арабскую страну. Он думал, что это выигрыш в лотерею. Мы не могли знать, что это будет таким ужасным местом для него», — сказал адвокат россиянина. Один из афганцев, репатриированных в 2019 году, охарактеризовал обращение эмиратских охранников как грубое и унизительное. Он заявил, что заключенные были шокированы, так как ожидали, что к ним будут относиться как к гостям.

Одним из косвенных признаков того, что ОАЭ в ближайшее время может депортировать Мингазова на родину, говорит тот факт, что в квартиру к матери россиянина в Республике Татарстан приходили сотрудники неких государственных ведомств, которые просили ее подтвердить личность сына по фотографии и его биографию.

«Они сказали, что делают паспорт», — сказал его сын.

Информация о том, что американские власти освобождают из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе трех заключенных, в числе которых оказался россиянин Равиль Мингазов, появилась в середине января 2017 года. Военное ведомство напомнило, что в июле 2016 года специальная межведомственная комиссия администрации США рассмотрела дело Мингазова, который содержался в тюрьме с момента ее основания в 2002 году. Комиссия пришла к выводу, что с точки зрения безопасности страны необходимости в дальнейшем содержании его под стражей нет.

Мингазов является уроженцем Камчатского края. В начале 1990-х годов работал в службе паспортного контроля на границе. В1995 году в звании прапорщика переехал в Набережные Челны, где создал семью и устроился на работу в отряд МЧС, расположенный в поселке Новый, на должность заведующего продовольственным складом.

В конце 1999 года Равиль Мингазов ушел в отпуск, из которого не вернулся, выехав с семьей в Таджикистан, откуда прислал по почте в свой отряд рапорт об увольнении. По некоторым данным, этому предшествовал конфликт с руководством из-за интервью Мингазова местным СМИ, в котором он заявил, что мусульман, служащих в МЧС, якобы насильно кормят свининой. Через некоторое время Мингазов вернул семью из Таджикистана в Набережные Челны, а сам исчез. В 2002 году его задержали в Пакистане, где, по версии сотрудников американских спецслужб, он проходил тренировку в лагере боевиков.

В Гуантанамо вместе с Равилем Мингазовым содержались еще семь россиян, попавших туда во время проведения США боевых операций в Афганистане против режима талибов (организация запрещена в России). В начале 2004 года российская сторона добилась их экстрадиции на родину. Однако Мингазов, в отличие от других, отказался возвращаться, сославшись на плохое состояние здоровья и опасение не выдержать перелет.

С тех пор российские власти не оставляли попыток вернуть его на родину, заявляя, что он находится в тюрьме «без суда и следствия», беспокоясь об условиях его содержания и о «соблюдении его законных прав».

Адвокаты Мингазова заявляли, что он боится и не желает возвращаться в РФ, опасаясь разделить участь других бывших российских заключенных Гуантанамо. Некоторые были осуждены за терроризм, при этом один из них, Расул Кудаев, получил пожизненный срок за нападение на Нальчик в октябре 2005 года. Поэтому защитники Равиля Мингазова и потребовали, чтобы его в случае освобождения отправили в другую страну.

При подписании договоров об экстрадиции и оказании правовой помощи между Россией и ОАЭ последние настояли, чтобы под их действие не подпадали лица, обвиняемые в совершении преступлений террористической направленности.