США освободят самого старого заключенного тюрьмы Гуатанамо

США объявили об освобождении самого старого заключенного тюрьмы Гуатанамо — 73-летнего Сайфуллы Парача из Пакистана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Адвокат мужчины сообщил, что его подзащитный содержался под стражей по подозрению в связях с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), но никогда не обвинялся в совершении преступления. Он был оправдан комиссией по надзору за заключенными вместе с двумя другими мужчинами. По его словам, уведомление от Соединенных Штатов не содержало подробного обоснования решения и заключалось только в том, что Парача «не представляет постоянной угрозы» для США.

По данным издания, Парача жил и владел недвижимостью в Нью-Йорке. Власти утверждали, что он был «посредником» Аль-Каиды, который помог двум заговорщикам во время теракта 11 сентября 2001 года провести финансовую операцию. Сам осужденный говорит, что не знал, что это Аль-Каида, и отрицает какую-либо причастность к терроризму.

Тюрьма в Гуатанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме и ведении войны на стороне противника. Находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.