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Общество

Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры

Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Впервые правительство определило самые нужные для развития страны профессии еще семь лет назад. Однако с тех пор изменились и потребности экономики, и образовательные стандарты. В новый перечень вошли медики, аграрии, дизайнеры, специалисты 3D-печати. Частично список пересекается с реальными потребностями работодателей, однако во многом они не совпадают.

Российское правительство обновило список профессий и специальностей среднего профобразования, которые считает самыми необходимыми для технологической модернизации страны и развития экономики.

В актуальный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий из областей медицины, логистики, сельского хозяйства, робототехники, сервиса, социальной сферы. Студенты, которые обучаются в техникумах и колледжах на эти специальности, могут претендовать на правительственные стипендии. Их назначают ежегодно за успехи в учебе, научно-конструкторской и опытной деятельности. Каждый год предусматривается 5 тыс. стипендий по 4 тыс. руб. каждая.

Полный список пока еще не опубликован, но в пресс-службе правительства перечислили некоторые добавленные специальности и профессии. В перечень специальностей вошли:

— Дошкольное образование;
— Лечебное дело;
— Сестринское дело;
— Гостиничное дело;
— Эксплуатация беспилотных авиасистем;
— Аддитивные технологии (3D-печать);
— Агрономия;
— Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

В перечень конкретных профессий добавили:

— Дефектоскопист;
— Графический дизайнер;
— Мастер растениеводства;
— Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;
— Лепщик-модельщик архитектурных деталей;
— Мастер общестроительных работ.

Как объяснили в правительстве, прежний перечень наиболее востребованных в экономике профессий был утвержден в 2014 году. Но с тех пор изменились образовательные стандарты, часть профессий потеряла актуальность, а на некоторые специальности и вовсе прекратили обучать. Кабмин рассчитывает, что актуализация списка наиболее востребованных профессий повысит престиж среднего профобразования и простимулирует студентов.

В конце 2020 года сервисы «Работа.ру» и «СберИндекса» выяснили, что наиболее востребованными у работодателей в этом году будут медработники, фармацевты, IT-специалисты и представители массовых и низкоквалифицированных профессий — продавцы, комплектовщики, сборщики, курьеры, логисты, водители. Перед этим Институт прогрессивного образования прогнозировал, что после пандемии значительно вырастет спрос на сиделок, соцработников, телемедицину, психологическую помощь, а также на курьеров, сотрудников онлайн-торговли.

В августе 2021 года РБК провел исследование и определил наиболее востребованные профессии на ближайшие 30 лет. Туда вошли специальности из 19 отраслей: медицина, экология, IT, биотехнологии, сельское хозяйство, робототехника, транспорт, энергетика и другие.

Всего в перечень вошли 100 профессий. Например, в медицине наиболее востребованными до 2050 года будут онлайн-терапевт и разработчик киберпротезов. В экологии понадобятся специалисты по снижения воздействия на природу, в информационных технологиях — IT-проповедники и дата-журналисты. Среди других сфер возникнет потребность в биофармакологах, разработчиках роботов, агрокибернетиках, профессиональных пилотах дронов, техностилистах, медиаторах социальных конфликтов и специалистах по кибербезопасности.

В то же время, как выяснил HeadHunter, россияне сейчас считают наиболее привлекательными профессии программиста, директора, топ-менеджера, президента компании, инженера и врача. Февральское исследование сервиса по поиску работы показало, что сложнее всего сейчас найти работу представителям массмедиа и искусства, индустрии развлечений, топ-менеджерам.

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