Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России выявили еще 18 780 случаев заражения COVID-19 11:12
Жители Японии призвали начать войну с Россией для возвращения Курил 11:12
На Украине возмутились из-за «идеологии» Запада по Крыму 11:11
В Нижнем Новгороде около 40 человек отравились в школьной столовой 11:01
Экс-наставник сборной России назвал проблему национальной команды перед матчем... 10:56
Россия прорабатывает программу приема студентов из Афганистана 10:53
Эксперт рассказал, как выявить шпионские программы в смартфоне 10:45
В США призвали приостановить ревакцинацию от COVID-19 10:43
В России опасаются новых нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР 10:36
В Москве рассчитывают, что в Афганистане установится более предсказуемый режим 10:17
Стиль

Синдром самозванца: почему мы чувствуем себя непрофессионалами

Психологи и HR-консультанты рассказали, как неуверенность в себе портит жизнь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Неуверенность в своих компетенциях, страх оказаться не на высоте, неумение похвалить себя: сегодня с этим нередко сталкиваются опытные профессионалы, особенно женщины. Психологи объясняют: речь идет о синдроме самозванца, который стал особенно актуальным благодаря развитию соцсетей. «Газета.Ru» — о том, как он мешает жить и получать удовольствие от работы.

Теннисистка Наоми Осака недавно призналась, что страдает от неуверенности в себе. В своем посте в Twitter она написала: «В последнее время я спрашиваю себя, почему я чувствую себя так, как чувствую, и понимаю, что одна из причин — в том, что мне все время кажется, что я недостаточно хороша». Третья ракетка мира рассказала, что каждый раз, получая новое предложение, удивляется, почему обратились именно к ней. «Думаю, я пытаюсь сказать, что буду больше отмечать свои достижения, — мне кажется, мы все должны», — написала Наоми Осака.

Психологическая проблема, о которой говорит теннисистка, — это синдром самозванца. За последние несколько лет она не первая из знаменитостей, кто признается: она — а чаще всего, это именно женщины — редко чувствует себя достойной высокого статуса, должности, признания и почета.

Как проявляется синдром самозванца

С этой проблемой сталкиваются не только знаменитости. «Выйти на новую работу после перерыва стало для меня огромным стрессом. Я постоянно думала, что не справлюсь, что все мои знания и навыки устарели. Но больше всего меня пугал новый «молодой» коллектив, мне казалось, что они умнее, быстрее и эффективнее», — рассказывает москвичка Наталья Н.

«Я боюсь рассылать резюме: смотрю на него — и думаю, что ничего не знаю, хотя у меня два высших образования», — добавляет Евгения, находящаяся в поисках работы.

Синдром самозванца — это неспособность признать и присвоить свои достижения, сопровождающаяся страхом, что другие это увидят, разоблачат и обвинят человека в некомпетентности. Это чувство не связано ни с развитием карьеры, ни с успешностью, и столкнуться с синдромом самозванца может и стажер, и топ-менеджер.

«Синдром самозванца можно охарактеризовать как искаженное представление человека о самом себе. Такие люди не могут признать свои успехи, считают, что у них нет для этого способностей, а все достижения списывают на случайности, чью-либо помощь и так далее. Они ощущают себя мошенниками и обманщиками и очень боятся разоблачения. Такая позиция заставляет их оставаться в тени и не проявлять те качества, которые объективно могли бы быть полезны компании. Поэтому они остаются незамеченными», — комментирует психолог, гештальт-терапевт Елена Друма.

По мнению некоторых ученых, синдромом самозванца чаще страдают женщины, чем мужчины. Виной тому гендерные ограничения: исторически женщины пришли во многие профессии позже мужчин, редко достигали высоких позиций и работали в разы больше, чтобы доказать свою значимость.

В последние годы на Западе все чаще звучит тема феномена самозванца, и связано это, в первую очередь, с движениями #MeToo и #BlackLivesMatter. В своем «самозванстве» признавались такие голливудские звезды, как Кейт Уинслет, Лупита Нионго, Натали Портман, Эмма Уотсон, и даже трехкратная обладательница премии Оскар Мэрил Стрип.

«Почему люди должны захотеть увидеть меня в очередном фильме? Я же не умею играть, почему я этим занимаюсь», — говорила Стрип в интервью USA WeekEnd еще в 2002 году.

«Такие женщины обычно выбирают «мужские» профессии, работу в мужском коллективе, где сталкиваются с негативом в свою сторону, сомнениями и обесцениванием способностей, — говорит Елена Друма о женщинах, страдающих от неуверенности в себе. — Такое отношение, с одной стороны, подкрепляет внутренние сомнения в отсутствии способностей, некомпетентности, а с другой — заставляют достигать больших успехов в стремлении соответствовать требованиям и ожиданиям».

Синдром нашего времени

Феномен этого синдрома американские психологи описали еще в конце 70-х годов прошлого века. В последние годы многие люди самостоятельно диагностировали у себя этот синдром.

«Мы живем в эпоху цифровизации и постоянного обновления, апгрейда, однако человек устроен сложнее, чем механизм или приложение. Необходимость соответствовать всем обновлениям также провоцирует развитие синдрома самозванца, неуверенность в том, прошел ли ты вовремя все апгрейды или один все же пропустил?», — рассказывает врач-психиатр, психотерапевт сети клиник «Атлас» Юлия Карачёва.

По ее словам, одним из факторов развития синдрома самозванца становятся условия среды, в которой живет и работает современный человек. Стремительное развитие технологий создало особое информационное поле, в котором каждый может назвать себя экспертом, заявить о себе, запустить собственные курсы.

На фоне почти геометрического роста числа различных школ и экспертов у многих людей, психологически не предрасположенных к подобной деятельности, складывается ощущение отсутствия достаточной компетентности, так как вокруг так много экспертов, что уже сложно становится поверить в свои силы.

«Еще один важный фактор – это тот объем информации и скорость изменений, которые сейчас происходят во всем мире, в том числе и в бизнес-среде. Мы несемся с бешеной скоростью, при этом сотрудник с высоким уровнем ответственности привык делать все хорошо», — говорит директор ANCOR Consulting Юлия Подоксенова.

Она напомнила известное правило: из параметров «быстро, эффективно и недорого» можно выбрать только два из трех. И в современных реалиях выбор делается в пользу скорости и в ущерб качеству. Что нелегко для хороших профессионалов.

«А поскольку он руководствуется высокими внутренними стандартами, то ему постоянно кажется, что работа сделана не настолько хорошо, насколько должна бы. И мы наблюдаем это везде, например, сейчас в глобальной сети представлено огромное количество контента: его очень много, но он очень посредственный», — объясняет директор ANCOR Consulting Юлия Подоксенова.

Не только минусы

Эксперты, описывающие синдром самозванца, рекомендуют использовать положительные эффекты этого феномена. Синдром самозванца часто сравнивают с перфекционизмом. В обоих случаях человеку кажется, что он мог бы выполнить ту или иную задачу лучше и быстрее. Такие люди постоянно занимаются своим развитием, инвестируют в образование и повышение квалификации.

«Люди с синдромом самозванца предъявляют к себе завышенные требования. Кроме того, какая-то внутренняя часть ментальной составляющей человека верит в его силы, способности и, находясь в противоборстве с синдромом, пытается достичь все больших результатов, как бы показывая: «Смотри! Я могу! Ты не веришь, а я могу!». В этой точке синдром самозванца может стать для человека хорошим толчком к карьерному росту», --объясняет Елена Друма.

Тем не менее, эта психологическая проблема существенно портит жизнь.

«В некотором роде этот синдром является сдерживающим фактором для развития профессионального высокомерия», — говорит HR-консультант Михаил Манцуров.

Однако он предупреждает, что «такие его последствия, как неуверенность, самоедство и фатализм» мешают испытать радость от работы.

По его словам, во многих современных отраслях деятельности, не требующих получения фундаментального образования, — например, в блогинге или SMM — приходится приспосабливаться.

«В них еще царит профессиональный «Дикий Запад» — все это немало способствует синдрому самозванца. Его нужно использовать, выдавая стахановские успехи, но на гигиеническом уровне, и не сгорая в рабочих буднях», — рекомендует Михаил Манцуров.

Избавиться от синдрома Юлия Карачева советует, обратившись к психотерапевту. Но и сам человек способен себе помочь. «Важно хвалить себя за успехи, приложенные усилия и работу, избегать деструктивной критики и постепенно осваивать недостающую информацию и навыки», — заключает Юлия Карачева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробьют по пальцам: карты мигрантов будут содержать данные дактилоскопии
С конца декабря мигрантам начнут выдавать карты с отпечатками пальцев в чипе
«Криптовалюты сейчас — как интернет в 90-х»
Основатель криптобиржи Binance — о запросах властей, Илоне Маске и будущем биткоина
Конкурент «дельты»: приживется ли штамм «мю» в России
Насколько опасен новый «колумбийский» штамм коронавируса
Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане возросло до 17
Прокуратура Гватемалы подозревает россиян в подкупе президента
В Болгарии дали Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Яценюк пожаловался, что Россия хочет превратить украинскую ГТС в металлолом
Новости и материалы
В России выявили еще 18 780 случаев заражения COVID-19
Жители Японии призвали начать войну с Россией для возвращения Курил
На Украине возмутились из-за «идеологии» Запада по Крыму
В Нижнем Новгороде около 40 человек отравились в школьной столовой
Экс-наставник сборной России назвал проблему национальной команды перед матчем с Кипром
Россия прорабатывает программу приема студентов из Афганистана
Эксперт рассказал, как выявить шпионские программы в смартфоне
В США призвали приостановить ревакцинацию от COVID-19
В России опасаются новых нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР
В Москве рассчитывают, что в Афганистане установится более предсказуемый режим
Экс-игрок «Ахмата»: Кадыров привозил чемодан денег — мотивировал нас
Врач рассказала, кому опасно пить чай
Талибы* взяли под контроль два стратегически важных района в Панджшере
CEO Binance оценил перспективы создания собственной криптовалюты ««Талибана»*
Самыми востребованными летними курортами среди россиян стали Адлер и Анапа
Легкоатлетке сделали предложение после финиша на Играх в Токио
Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину против COVID-19
Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум
Все новости
Лжеучастковые и вымогатели. Мошенники стали обманывать изобретательнее
В МВД предупредили о новых схемах мошенничества
Автомобили на границе поставят в электронную очередь
Минтранс создаст систему электронной очереди для погранпереходов
«В карманах ранней Вселенной»: из каких объектов появилась темная материя
Физики предложили теорию происхождения темной материи из шаров Ферми
Скорость не главное: насколько вредна быстрая зарядка
Эксперты рассказали о влиянии быстрой зарядки на смартфон
Ferrari вместо гроба, прах в пачке чипсов и полет в космос
Cамые необычные похоронные церемонии знаменитостей
«Спето неплохо, но звонкость пропала»: что говорят о возвращении ABBA
Лоза оценил идею с голографическими концертами группы ABBA
Кадры падения грузовика с эстакады в Москве
От горящего «чека» до наклеек на фарах. За что будут штрафовать водителей
Россиян предупредили о новых штрафах в 2022 году
«Военный бюджет США больше, чем в разгар холодной войны»
Как уход из Афганистана помог Байдену нарастить расходы на оборону
«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан»
Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, в сопротивлении это опровергают
Длина имеет значение: как Россия будет осваивать Северный морской путь
Путин назначил старт регулярным грузоперевозкам по Севморпути
Дети-эпилептики могут остаться без важного препарата
Из аптек исчез «Суксилеп», без которого лечение детей-эпилептиков идет насмарку
«Численность войск значительно превышает объявленную»
Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях