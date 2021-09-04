Синдром самозванца: почему мы чувствуем себя непрофессионалами

Неуверенность в своих компетенциях, страх оказаться не на высоте, неумение похвалить себя: сегодня с этим нередко сталкиваются опытные профессионалы, особенно женщины. Психологи объясняют: речь идет о синдроме самозванца, который стал особенно актуальным благодаря развитию соцсетей. «Газета.Ru» — о том, как он мешает жить и получать удовольствие от работы.

Теннисистка Наоми Осака недавно призналась, что страдает от неуверенности в себе. В своем посте в Twitter она написала: «В последнее время я спрашиваю себя, почему я чувствую себя так, как чувствую, и понимаю, что одна из причин — в том, что мне все время кажется, что я недостаточно хороша». Третья ракетка мира рассказала, что каждый раз, получая новое предложение, удивляется, почему обратились именно к ней. «Думаю, я пытаюсь сказать, что буду больше отмечать свои достижения, — мне кажется, мы все должны», — написала Наоми Осака.

Психологическая проблема, о которой говорит теннисистка, — это синдром самозванца. За последние несколько лет она не первая из знаменитостей, кто признается: она — а чаще всего, это именно женщины — редко чувствует себя достойной высокого статуса, должности, признания и почета.

Как проявляется синдром самозванца

С этой проблемой сталкиваются не только знаменитости. «Выйти на новую работу после перерыва стало для меня огромным стрессом. Я постоянно думала, что не справлюсь, что все мои знания и навыки устарели. Но больше всего меня пугал новый «молодой» коллектив, мне казалось, что они умнее, быстрее и эффективнее», — рассказывает москвичка Наталья Н.

«Я боюсь рассылать резюме: смотрю на него — и думаю, что ничего не знаю, хотя у меня два высших образования», — добавляет Евгения, находящаяся в поисках работы.

Синдром самозванца — это неспособность признать и присвоить свои достижения, сопровождающаяся страхом, что другие это увидят, разоблачат и обвинят человека в некомпетентности. Это чувство не связано ни с развитием карьеры, ни с успешностью, и столкнуться с синдромом самозванца может и стажер, и топ-менеджер.

«Синдром самозванца можно охарактеризовать как искаженное представление человека о самом себе. Такие люди не могут признать свои успехи, считают, что у них нет для этого способностей, а все достижения списывают на случайности, чью-либо помощь и так далее. Они ощущают себя мошенниками и обманщиками и очень боятся разоблачения. Такая позиция заставляет их оставаться в тени и не проявлять те качества, которые объективно могли бы быть полезны компании. Поэтому они остаются незамеченными», — комментирует психолог, гештальт-терапевт Елена Друма.

По мнению некоторых ученых, синдромом самозванца чаще страдают женщины, чем мужчины. Виной тому гендерные ограничения: исторически женщины пришли во многие профессии позже мужчин, редко достигали высоких позиций и работали в разы больше, чтобы доказать свою значимость.

В последние годы на Западе все чаще звучит тема феномена самозванца, и связано это, в первую очередь, с движениями #MeToo и #BlackLivesMatter. В своем «самозванстве» признавались такие голливудские звезды, как Кейт Уинслет, Лупита Нионго, Натали Портман, Эмма Уотсон, и даже трехкратная обладательница премии Оскар Мэрил Стрип.

«Почему люди должны захотеть увидеть меня в очередном фильме? Я же не умею играть, почему я этим занимаюсь», — говорила Стрип в интервью USA WeekEnd еще в 2002 году.

«Такие женщины обычно выбирают «мужские» профессии, работу в мужском коллективе, где сталкиваются с негативом в свою сторону, сомнениями и обесцениванием способностей, — говорит Елена Друма о женщинах, страдающих от неуверенности в себе. — Такое отношение, с одной стороны, подкрепляет внутренние сомнения в отсутствии способностей, некомпетентности, а с другой — заставляют достигать больших успехов в стремлении соответствовать требованиям и ожиданиям».

Синдром нашего времени

Феномен этого синдрома американские психологи описали еще в конце 70-х годов прошлого века. В последние годы многие люди самостоятельно диагностировали у себя этот синдром.

«Мы живем в эпоху цифровизации и постоянного обновления, апгрейда, однако человек устроен сложнее, чем механизм или приложение. Необходимость соответствовать всем обновлениям также провоцирует развитие синдрома самозванца, неуверенность в том, прошел ли ты вовремя все апгрейды или один все же пропустил?», — рассказывает врач-психиатр, психотерапевт сети клиник «Атлас» Юлия Карачёва.

По ее словам, одним из факторов развития синдрома самозванца становятся условия среды, в которой живет и работает современный человек. Стремительное развитие технологий создало особое информационное поле, в котором каждый может назвать себя экспертом, заявить о себе, запустить собственные курсы.

На фоне почти геометрического роста числа различных школ и экспертов у многих людей, психологически не предрасположенных к подобной деятельности, складывается ощущение отсутствия достаточной компетентности, так как вокруг так много экспертов, что уже сложно становится поверить в свои силы.

«Еще один важный фактор – это тот объем информации и скорость изменений, которые сейчас происходят во всем мире, в том числе и в бизнес-среде. Мы несемся с бешеной скоростью, при этом сотрудник с высоким уровнем ответственности привык делать все хорошо», — говорит директор ANCOR Consulting Юлия Подоксенова.

Она напомнила известное правило: из параметров «быстро, эффективно и недорого» можно выбрать только два из трех. И в современных реалиях выбор делается в пользу скорости и в ущерб качеству. Что нелегко для хороших профессионалов.

«А поскольку он руководствуется высокими внутренними стандартами, то ему постоянно кажется, что работа сделана не настолько хорошо, насколько должна бы. И мы наблюдаем это везде, например, сейчас в глобальной сети представлено огромное количество контента: его очень много, но он очень посредственный», — объясняет директор ANCOR Consulting Юлия Подоксенова.

Не только минусы

Эксперты, описывающие синдром самозванца, рекомендуют использовать положительные эффекты этого феномена. Синдром самозванца часто сравнивают с перфекционизмом. В обоих случаях человеку кажется, что он мог бы выполнить ту или иную задачу лучше и быстрее. Такие люди постоянно занимаются своим развитием, инвестируют в образование и повышение квалификации.

«Люди с синдромом самозванца предъявляют к себе завышенные требования. Кроме того, какая-то внутренняя часть ментальной составляющей человека верит в его силы, способности и, находясь в противоборстве с синдромом, пытается достичь все больших результатов, как бы показывая: «Смотри! Я могу! Ты не веришь, а я могу!». В этой точке синдром самозванца может стать для человека хорошим толчком к карьерному росту», --объясняет Елена Друма.

Тем не менее, эта психологическая проблема существенно портит жизнь.

«В некотором роде этот синдром является сдерживающим фактором для развития профессионального высокомерия», — говорит HR-консультант Михаил Манцуров.

Однако он предупреждает, что «такие его последствия, как неуверенность, самоедство и фатализм» мешают испытать радость от работы.

По его словам, во многих современных отраслях деятельности, не требующих получения фундаментального образования, — например, в блогинге или SMM — приходится приспосабливаться.

«В них еще царит профессиональный «Дикий Запад» — все это немало способствует синдрому самозванца. Его нужно использовать, выдавая стахановские успехи, но на гигиеническом уровне, и не сгорая в рабочих буднях», — рекомендует Михаил Манцуров.

Избавиться от синдрома Юлия Карачева советует, обратившись к психотерапевту. Но и сам человек способен себе помочь. «Важно хвалить себя за успехи, приложенные усилия и работу, избегать деструктивной критики и постепенно осваивать недостающую информацию и навыки», — заключает Юлия Карачева.