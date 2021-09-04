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Общество

Лжеучастковые и вымогатели. Мошенники стали обманывать изобретательнее

В МВД предупредили о новых схемах мошенничества

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Мошенники изобрели новую схему хищения денег у граждан. В МВД зафиксировали случаи, когда вымогатели представляются сотрудниками правоохранительных органов и, входя в доверие к жертвам, могут просить поучаствовать в операции по поимке преступников.

Под видом полицейских

Телефонные мошенники придумывают все больше новых схем обмана граждан. В этом году в России зафиксировали еще несколько новшеств, которые используют преступники для хищения денег, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Первая схема выглядит так: вымогатели звонят своей жертве и угрожают убийством или порчей имущества. После этого в дело вступает лжеполицейский, который представляется местным участковым и втирается в доверие к потерпевшему, убеждая того пойти на поводу у якобы преступников и перевести требуемую сумму.

Липовый сотрудник полиции утверждает, что это необходимо для разоблачения вымогателей. В итоге человек, доверившись лжеучастковому, переводит деньги, после чего мошенники пропадают.

Еще одна афера, с которой столкнулись правоохранители, более изощренная. Она предполагает, что первоначальный звонок потерпевшему осуществляет лжеполицейский. Он общается с человеком и оставляет свои контакты для связи. Через некоторое время жертве звонит другой человек и просит проявить гражданскую позицию и оказать содействие правоохранительным органам, поучаствовав в операции по поимке мошенников.

Потерпевший перезванивает уже знакомому «участковому», от которого получает подтверждение, что такое задержание действительно планируется. От гражданина требуется перевести определенную сумму на конкретный счет или передать их лично, например, скинув с балкона.

«Граждане, будучи введенными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы», — констатировали в МВД.

Как еще обманывают людей

В большинстве случаев жертвами мошенников становятся пожилые люди. Наиболее часто злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций по телефону и снимают деньги жертв через банкоматы. Согласно статистике ВЦИОМ, за 2020 год «банковские мошенники» в общей сложности похитили у россиян около 150 млрд рублей.

При этом специалисты добавляют, что вымогатели придумывают все более изобретательные схемы обмана граждан.

Как стало известно РИА «Новости» от руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, телефонные преступники, например, стали подделывать письма из государственных ведомств — МВД, ФССП, Банка России, Пенсионного фонда и других. Своей потенциальной жертве они сообщают, что их деньгами заинтересовались преступники, и срочно просят перевести средства на резервный счет, а соответствующее фейковое подтверждение из органов присылают на электронную почту.

Мошенники также нашли способ убеждать людей, которых они вводят в заблуждение, не обращаться в банк напрямую. Они, в частности, могут фактически угрожать потерпевшему наступлением уголовной ответственности за разглашение информации, «полученной в ходе выполнения регламентных работ».

Например, как пишет газета «Известия», злоумышленникам удалось обмануть 76-летнюю москвичку. Преступники представились сотрудниками ПФР и предупредили ее о предстоящем снижении пенсии. Чтобы избежать этого, инициаторы звонка дают некого человека из ФССП, который в свою очередь сообщает жертве, что у нее имеется задолженность, которую необходимо погасить. В итоге пенсионерка следовала инструкциям преступников и внесла крупную сумму на их счет.

С проведением банковских операций также связана большая доля мошеннических схем. По статистике Банка России, во II квартале 2021 года кибермошенники более 230 тыс. раз проводили без согласия клиентов действия с чужими счетами. Суммарно злоумышленники похитили более 3 млрд рублей, из которых удалось вернуть потерпевшим лишь 7,4%. Для сравнения, за аналогичный период 2020-го эта сумма была чуть более 2,175 млрд рублей.

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