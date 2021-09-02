«Завезут что-то новенькое». Плюсы и минусы «вакцинного» туризма

Ростуризм пообещал до конца года запустить «вакцинные» туры в Россию, заявили в Ростуризме. Иностранцам из стран, с которыми имеется регулярное авиасообщение, предложат приехать и привиться российскими препаратами. Академик РАН Вадим Покровский предупредил, что данный проект может привести к завозу новых штаммов коронавируса и очередному всплеску заболеваемости. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко вместе с тем предполагает, что желающих будет немного, поэтому роста числа больных ждать не стоит.

Активизация «вакцинного» туризма в Россию до конца года может привести к росту заболеваемости COVID-19. Об этом «Газете.Ru» заявил завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Это чисто коммерческий проект, хочется подзаработать. Но в действительности он увеличит обмен людьми и вызовет всплеск заболеваемости в России.

Могут еще и завезти что-нибудь новенькое. Вопрос тут — в масштабах этого явления. Эпидслужба должна будет разобраться, какой это будет поток людей и как он может сказаться на заболеваемости», — сказал он.

В свою очередь бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко положительно отнесся к идее «вакцинных» туров.

«Они и так с самого начала вакцинной кампании пробовали ехать в Россию. У нас вакцины достаточно, могут приезжать, но на время перерыва их же нужно занять чем-то, значит они будут где-то гулять. Вызвать всплеск заболеваемости они не смогут, потому что их не будет настолько много — удовольствие это не из дешевых», — пояснил он «Газете.Ru».

Туристам предстоит привезти с собой множество медицинских документов, напоминает Онищенко.

«Нужно сделать так, чтобы они приезжали сюда уже со своим эпикризом, особенно пожилые люди — какие у них есть хронические заболевания и так далее, потому что, если у нас в России при случае мы можем запросить документы, то из-за рубежа — нет. Иностранцев нужно заранее предупредить, какие нужны документы, минимум — заключение врача, у которого он наблюдается, можно ли ему вакцинироваться», — добавил эксперт.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «вакцинные» туры в Россию для иностранных туристов могут запустить до конца этого года, передавал ТАСС.

Она рассказала, что над запуском «вакцинных» туров для иностранцев Ростуризм работает вместе со специалистами из Минздрава. Глава ведомства также анонсировала возобновление регулярного авиасообщения со всеми странами, которых заинтересует программа поездок для вакцинации. По словам Догузовой, таких государств на данный момент 60.

О «вакцинных» турах в Россию говорят уже давно — так, глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщал, что стоимость таких поездок для иностранцев может составить от $700.

В июне 2021 года он говорил, что речь идет о двух вариантах таких поездок. Приезд на 21 день за $1,5-2,5 тыс. без учета перелета, но с культурной и экскурсионной программками. Второй вариант тура включал в себя две поездки, каждая из которых будет длиться три дня.

Между тем прямого законодательного ограничения на вакцинацию иностранных туристов нет, поясняли «Газете.Ru» в компании COREX Logistics, которая занимается доставкой препаратов со сложной логистикой в регионы России. Основная проблема связана с тем, чтобы внести их данные в систему.

«Обязательным условием для вакцинации в любого рода клиниках является внесение информации в ЕМИАС — Единую медицинскую информационно-аналитическую систему», — заявлял директор по качеству COREX Logistics Виталий Шахназаров.

В Госдуме «Газете.Ru» в свою очередь поясняли, что организация «вакцинного» туризма на международном уровне поможет укрепить статус РФ в глазах мирового сообщества.

«Проблема медицинского туризма сейчас активно обсуждается. Мы регулярно поднимаем вопрос об экспорте медицинских услуг, которые осуществляются в России и являются лучшими в мире. В рамки этого направления отлично вписывается и «вакцинный» туризм. Это в целом-то прорыв, который создает позитивный облик нашей страны в глазах мирового сообщества. Почему бы этим не воспользоваться?» — говорил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.