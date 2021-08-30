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Общество

Ураган «Ида» развернул Миссисипи

Более миллиона домов остались без электричества на юге США из-за урагана «Ида»

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Eric Gay/AP
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана, куда в ночь на воскресенье по московскому времени пришел ураган «Ида». В результате стихийного бедствия более миллиона домов остались без электричества.

Ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на южное побережье США в штате Луизиана в воскресенье. Первоначально скорость ветра в эпицентре составляла около 46 метров в секунду, однако затем снизилась до 43.

Сообщается, что в результате стихии без электричества остались более миллиона домовладений штата.

Чуть позднее стало известно и о первой жертве «Иды».

«Помощники шерифа получили сообщения о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева в доме возле шоссе №621 в Преривиле. На место происшествия прибыли депутаты и подтвердили, что потерпевший скончался» — сообщил офис шерифа округа Асеншен Пэриш в Луизине на своей странице в Facebook.

Сотрудник геологической службы США заявил, что «Ида» заставила крупнейшую американскую реку Миссисипи течь в обратную сторону.

«Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении», — рассказал Скотт Перьен, который работает недалеко от Нового Орлеана в штате Луизиана, оказавшемся под ударом стихии.

По его словам, причина этого «чрезвычайного явления» заключается в ураганном ветре, скорость которого превышала 65 м/с, и штормовом приливе в Мексиканском заливе, куда впадает Миссисипи. Подобную картину ученый наблюдал 16 лет назад, когда штат накрыл один из сильнейших ураганов в истории — «Катрина».

Президент США объявил о стихийном бедствии. Это означает выделение федеральной помощи в дополнение к усилиям властей штата для восстановления территорий, пострадавших от урагана.

Также будет выделена помощь самим гражданам. Она будет включать в себя гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

Ранее губернатор Луизианы Джон Эдвардс давал прогноз, что «Ида» может стать сильнейшим ураганом с 1850-х годов. Также он попросил больницы проверить генераторы и запастись питьевой водой, кислородом и средствами индивидуальной защиты на случай шторма.

Судя по первым сообщениям из Нового Орлеана, город смог справиться со стихией без большого количества жертв и разрушений. В том числе это могло произойти и из-за подготовки, которую штат вел после прихода «Катрины» в 2005 году. Напомним, что тогда сила урагана достигла пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона, что сделало его шестым по силе ураганом Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. Наиболее тяжелый ущерб от него получил город Новый Орлеан, где под водой оказалось около 80% площади города, а своих домов лишились примерно 700 тыс. человек. Стихийное бедствие сопровождалось техногенными авариями, разливами нефти, а также ростом преступности. От их последствий погибли 1836 жителей, а экономические потери достигли $125 млрд.

После этого в Луизиане возвели более 400 километров дамб, насосов и ворот (на возведение было потрачено около $14,5 млрд — «Газета.Ru»).

Накануне «Иде» присвоили мощность четвертой категории — это означает, что ураган нанесет катастрофический ущерб. Скорость ветра во время таких природных явлений достигает 250 км/ч, ураган срывает крыши, полностью разрушает небольшие дома, существенно вредит капитальным строениям. Ураганы такой категории вырывают с корнем большинство деревьев, вызывают затопление суши на много километров вглубь береговых линий. Как правило, повреждения инфраструктуры после таких тайфунов устраняют на протяжении нескольких недель.

Однако позднее стало известно, что категория урагана после прихода в Луизиану снизилась до первой.

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