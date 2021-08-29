Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины

ФСБ России рассекретила документы о расстрелах мирных жителей карателями в годы Великой Отечественной войны. «Бригада смерти» действовала на территории Орловской области и, согласно показаниям одного из членов отряда, расстреляла не менее 170 человек. Командовал карателями уроженец Киева и бывший офицер Красной Армии, в его группе также были выходцы с Украины.

В рамках проекта «Без срока давности» территориальное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Орловской области рассекретило документы, свидетельствующие о причастности выходцев с Украины к казням мирных жителей в годы Великой отечественной войны. Эти факты подтверждают показания Александра Родина, одного из членов карательного отряда «Украинская компания». Фрагменты стенограммы допроса карателя приводит РИА «Новости».

В общей сложности жертвами отряда, который в документах называется «бригадой смерти», стали по меньшей мере 170 человек, включая женщин, младенцев и пожилых людей.

Родин рассказал, что отряд осуществлял свою деятельность с 1942 года по приказу немецкого офицера, командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера, который в 1945-м был взят американцами в плен и впоследствии прожил в ФРГ до 80 лет.

Бригада карателей была разделена на четыре подразделения — комендантское, два стрелковых и минометное. Каждое из них состояло из 12 человек, которые были разбиты на два равных по количеству отделения. Известно, что отряд возглавлял уроженец Киева, бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941-м. По рассказам Родина, Мирошниченко якобы «был адъютантом у Буденного», но позднее перешел на сторону немецких войск. Когда война закончилась, Мирошниченко разыскали и арестовали органы государственной безопасности СССР и предали суду военного трибунала — Гетмана приговорили к расстрелу.

Командирами подразделений, согласно показаниям Родина, были Иван Баюров (Украина), Иван Зеркаль и Алексей Пересыпкин (Украина). Отделениями командовали Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян. В числе отряда также значились рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков (оба — на момент допроса числились арестованными), Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и некий мужчина по фамилии Шереметов. В открытых источниках о них отсутствует информация, но про Баюрова Родин рассказал, что тот командовал расстрелами в деревнях Знаменского района и лично убил восемь девушек и женщин, однако в итоге все равно попал в немецкий лагерь.

«В октябре месяце 1942 года немцами [Баюров] направлен в лагерь военнопленных за то, что, напившись, с наганом бегал за немецкими солдатами», — пояснил он.

Что же до Родина, то он признался в убийстве семи человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет. Завершив расстрел, отряд «зарыл» погибших и вернулся в село Пешково (Ливенский район Орловской области — «Газета.Ru»). Больше, по его словам, он не участвовал в расстрелах, однако позднее в составе отряда совершал рейды по селам, откуда каратели забирали заподозренных в связи с партизанами семьи и доставляли в Пешково, где их допрашивали и в большинстве случаях расстреливали силами комендантского отряда. Задержания проводились в соответствии со списком Мирошниченко, но Родин сообщил, что не знает, кто передавал командиру эту информацию.

Кроме того, каратели, как пояснил Родин, не знали имен и фамилий своих жертв. На допросе он выразил готовность лишь показать дома, откуда забирали граждан.

«Когда отряд выполнил свою задачу [расстрел], поставленную немецким командованием, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа», — признался Родин.

Давший показания каратель заявил на допросе, что планировал покинуть СССР и перебраться с семьей в Германию, поскольку боялся ареста. Однако супруга Родина отказалась уезжать, и он, не рискнув уехать один, принял решение остаться в селе. Суд обвинил его в измене и приговорил к расстрелу.