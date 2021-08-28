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Общество

«Прошу отнестись с пониманием»: министр рассказал о начале учебного года

С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры

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В новом учебном году в российских школах усилят противоэпидемиологические меры, однако перевод учащихся на дистанционный формат не планируется. Также в Минпросвещения назвали неправдой разговоры о том, что непривитых от COVID-19 школьников не будут допускать в учебные заведения. «Газета.Ru» приводит главные тезисы Общероссийского родительского собрания.

Непривитых пустят в школы

28 августа состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание, которое в этом году прошло в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие руководители ведомств и региональных органов управления образованием, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и его заместитель Анастасия Зырянова.

На «горячую линию» поступили многочисленные вопросы, один из них коснулся того, как учебные заведения будут следовать пандемийным ограничениями. По словам министра, разговоры о том, что детей без прививки от коронавируса якобы не будут допускать в школы, не соответствуют действительности.

«У нас не зарегистрирована еще вакцина для детей, идут исследования. Поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — заявил Кравцов.

Он также подчеркнул, что вакцинацию в целях сохранения здоровья детей важно проходить родителям. Многие учителя также выразили добровольное согласие сделать прививку.

«Это существенно снизит все риски и сохранит здоровье ваших детей», — констатировал он.

Санитарные требования усилят

В России пока нет планов о возможном переходе на дистанционным формат обучения, несмотря на эпидемиологическую обстановку, подтвердил Кравцов. Ранее эта мера рассматривалась исключительно как вынужденная.

1 сентября, как ранее уже анонсировал министр, пройдет очно. Все российские школы готовы принять 17 млн учеников.

Тем не менее санитарно-эпидемиологические нормы, направленные на борьбу с коронавирусом и рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором, придется усилить, и в зависимости от региона могут быть свои особенности в формате обучения. По сути, аналогичные требования наблюдались и в прошлом учебном году. Кравцов заметил, что это все еще необходимо «для обеспечения здоровья учащихся, учителей и педагогического коллектива».

«Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Еще раз подчеркиваю, что соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очный учебный год», — сказал министр.

Все предметы важны

Минпросвещения не рассматривает вариант с выводом некоторых учебных дисциплин, которые, по разным оценкам, могут быть не слишком интересны детям, из обязательной школьной программы в факультативы.

Это касается изобразительного искусства, труда, музыки и физкультуры.

«Несмотря на то, что этих предметов нет в итоговой аттестации, они дают возможности для всестороннего развития школьников. В одной из национальных целей развития страны обозначено гармоничное всестороннее развитие личности», — считает Кравцов.

Тем не менее ведомствам стоит подумать над тем, как разнообразить подобные предметы, то есть обратить внимание на современные подходы к преподаванию и сделать уроки более «живыми», предположил глава министерства.

Заместитель министра просвещения РФ Зырянова, также выступавшая на собрании, напомнила, что с 1 января 2021 года оценки по ИЗО и физической культуры можно выставлять не по классической пятибалльной шкале, а в формате «зачет/незачет».

Типовое расписание

Министерство просвещения работает над созданием типового расписания для школ и родителей. Оно будет представлять собой рекомендации, как следует эффективно распределять учебный процесс с учетом мнения физиологов и Роспотребнадзора. Планируется, что документ будет окончательно сформирован в 2022 году.

При этом за школами оставят право самим решать, следовать рекомендациям или оставить ныне существующее расписание, по которому они работают.

Это также касается и вопроса о том, следует учиться школьникам пять или шесть дней в неделю.

Больше горячего питания

В новом учебном году для обеспечения организации горячего питания в школах для начальных классов из бюджета выделят на 4 млрд рублей больше. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому все ученики с 1 по 4 класс независимо от достатка семьи должны обязательно получать бесплатный горячий завтрак или обед.

«На проект этот — по бесплатному горячему питанию, завтракам для начальных классов — больше выделено в связи с демографическим ростом», — объяснил Кравцов.

Школы отремонтируют

В 2022 году стартует масштабная правительственная программа по капитальному ремонту школьных заведений. Согласно намеченному плану, министерство отремонтирует порядка 1,5 тыс. школьных зданий, в целом же пройти капремонт должны 7,3 тыс. объектов. Они будут представлять собой фактически новые пространства, отметил министр.

Родителям также дадут возможность участвовать в соответствующих проектах.

«Мы очень надеемся, что родители вместе со своим детьми, с учениками, примут участие в подготовке проектных решений, какой должна быть обновленная школа», — добавил он.

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