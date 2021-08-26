Ждали до последнего: почему вузам не хватило студентов

Из-за отмены второй волны зачисления в вузах сложилась уникальная ситуация. В ряде университетов, в том числе ведущих, менее чем за неделю до начала учебного года остались свободные места. А в некоторых вузах «вакансии» есть даже на бюджете. Поэтому несколько столичных университетов прибегли к дополнительному зачислению первокурсников из числа тех, кто не проходил по баллам на этапе основного конкурса.

В ряде университетов объявили дополнительный набор абитуриентов, написала 26 августа газета «Коммерсантъ». Из-за особенностей приемной кампании 2021 года — отмены второй волны зачисления — даже ведущие вузы не смогли набрать нужное им число первокурсников.

Например, сразу несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе на платные места. При этом никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет, проинформировали в вузе.

«Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», — отмечается в сообщении на сайте журфака.

Такую же информацию опубликовали факультеты психологии, философии, а также юридический и географический. Ожидается, что вскоре станут известны даты дополнительных вступительных испытаний.

Добавим, что стоимость платного очного обучения на журфаке МГУ составляет 391 050 рублей в год (бакалавриат). Магистратура там же стоит 383 550 рублей в год.

Ситуация в регионах

Некоторые региональные вузы объявили о дополнительном наборе даже на бюджетные места. После зачисления на бакалавриат «вакансии», в частности, остались в Иркутском и Севастопольском госуниверситетах.

В Воронежском государственном техническом университете отметили, что дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом: по одной из специальностей конкурс достигает 27 человек на место.

Дополнительное зачисление

Несколько столичных вузов применили другую схему — дополнительное зачисление. Когда поступивший абитуриент отзывает свои документы, на освободившиеся места зачисляют тех, кто ранее не смог пройти по баллам. Такую процедуру, в частности, применили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Речь идет в том числе и о бюджетных местах в этих вузах.

«Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то», — пояснил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, назвав сложившуюся ситуацию уникальной.

Какие правила были раньше

Зачисление в вузы ранее происходило в три этапа. Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам — максимум в пять. И ждали, когда там опубликуют предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление.

Отличники подавали документы в несколько вузов и могли сделать окончательный выбор уже в первую волну. Они относили в нужный университет оригиналы документов и согласие на зачисление и одновременно с этим пропадали из списков других вузов. Поэтому во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что поднимутся наверх. Кроме того, они могли отнести документы и согласие на зачисление в менее требовательный к ЕГЭ вуз.

Какие правила действуют теперь

В 2021 году вторую волну отменили, но число доступных направлений подготовки увеличили. Абитуриенты могли попробовать свои силы на 10 факультетах в одном вузе (ранее — максимум на трех). Но непосредственно перед зачислением они должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

В результате многие приносят согласие в последний момент, чтобы подождать и оценить реальное положение дел. Как итог — в последние минуты работы приемной комиссии человек мог опуститься в списках на 10–20 позиций и вылететь с бюджета, а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал.

«Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов, — рассказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев. — Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, «отчисляясь» из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление».

Научиться новому

За последний год практически каждый третий россиянин проходил какое-либо обучение (28%), выяснил ВЦИОМ. Чаще учились новому граждане с высшим и неполным высшим образованием (41%). Каждый пятый (20%) выразил уверенность, что в дополнительном образовании нет необходимости при наличии хорошего базового образования и открытости новому.

Почти треть россиян (31%) планируют научиться чему-то новому в течение ближайшего года. 13% респондентов назвали срок в два-три года, отложили свое обучение на срок более трех лет 3% опрошенных. У половины граждан нет стремления к обучению (51%).

В ближайший год планируют пройти обучение 48% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 39% жителей городов-миллионников и один из пяти сельских жителей (20%). 34% опрошенных согласны с тем, что необходимо проходить обучение и осваивать новые навыки ежегодно, чтобы не отставать от жизни. Более трети (38%) считают, что обучение и повышение квалификации нужно проходить раз в несколько лет.