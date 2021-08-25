Выпускникам российских педвузов не хватает практики

Треть студентов российских педагогических вузов считают, что им не хватает практических навыков, чтобы в будущем эффективно работать в школах. Недостаток опыта у будущих учителей отмечают и большинство респондентов среди сотрудников школ. Как отмечают в разговоре с «Газетой.Ru» эксперты, учителями идут работать только около половины выпускников педуниверситетов — сказываются маленькие зарплаты и высокая нагрузка.

Навыков не хватает

30% студентов российских педагогических вузов заявили, что для эффективной работы в школе им не хватает практики и навыков. Это следует из опроса компании «Актион Образование».

«Студенты также часто отмечали, что не умеют работать с документам образовательной организации, что им не хватает навыков общения с детьми», — рассказали «Газете.Ru» в компании.

Похожий вопрос интервьюеры задали сотрудникам администраций школ. Большинство (87%) также отметили, что студентам не хватает практических навыков. 34% считают, что у молодых педагогов есть проблемы с оформлением документов, а 32% уверены, что им не хватает навыков общения с детьми.

При этом 44% студентов педвузов оценивают эффективность своего обучения в целом на отлично (5 баллов из 5). Еще 36% будущих учителей называют свое образование хорошим (4 баллов из 5). И лишь 17% респондентов заявили, что его уровень удовлетворительный (3 из 5).

«Проблема нехватки практических навыков у молодых педагогов, действительно, существует. Она связана с тем, что во время учебы студентам дают очень мало реальной практики, которая позволяет понимать, как работать с классом. Одна из главных проблем – удержать внимание класса, во многих вузах этому уделяют мало внимания», — рассказал академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

Чтобы решить эту проблему, считает он, в вузах нужно вводить реальную педагогическую практику, когда у студента есть два тьютора: учитель из школы и преподаватель вуза. Первый будет курировать практиканта на месте, второй — поможет проанализировать полученный опыт.

«Кроме того, необходимо шире вводить институт наставничества, когда молодой педагог приходит в школу, и за ним закрепляется наставник, который помогает ему адаптироваться», — добавил Болотов.

Суть практических навыков состоит как раз в том, чтобы получать их в процессе работы, подчеркивает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов.

«Когда мы опрашиваем по этому поводу директоров школ, они отмечают, что молодым педагогам не хватает практических навыков, но у них есть и свои преимущества: мотивированные молодые педагоги практические навыки набирают достаточно быстро», — пояснил он.

В России уже существует инструмент, чтобы восполнить нехватку практики среди студентов педагогических вузов, заявила эксперт «Актион Образование» Мария Герасимова.

«Опыт успешных директоров показывает – вопрос нехватки практики для студентов решить можно. Для этого руководители принимают молодых людей, которые еще не получили диплом, на работу. Такую возможность дало школам Минпросвещения. Ранее право заниматься педагогической деятельностью было только у специалистов с законченным средним профессиональным или высшим образованием. Большинство директоров называют «несомненными» плюсы от такого сотрудничества – студент отрабатывает знания на практике и вливается в коллектив, он на раннем этапе учится избегать ошибок и определяется «твое – не твое», — уточнила она.

Однако есть и риски, отметила Герасимова: многие молодые люди просто не справляются с нагрузкой. Им нужно не только посещать занятия в вузе и проводить уроки, но и готовиться и к тому, и к другому. Кроме того, бывает, что совпадают важные вузовские и школьные мероприятия.

Остаются не все

Заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина считает эффективным так называемый клинический метод педагогики.

«Клинический подход – это когда педагог, как врач, прежде чем получить квалификацию, должен поработать в школе. Такой способ распространен в разных странах, например, в Германии. Мы, конечно, тоже приняли закон, позволяющий студентам преподавать в школах. Но наша система не приспособлена для этого: часы четко распределены между работающими педагогами и заменить тарифицированного сотрудника студентом практически невозможно», — рассказала она «Газете.Ru».

Придя в школы, добавила Абанкина, студенты попадают в уже сложившийся коллектив, зачастую женский и возрастной – влиться в него крайне сложно. Поэтому через два-три года молодые педагоги, выгорев, меняют работу.

«Высокая нагрузка, низкая заработная палата – все это не способствует закреплению молодого педагога в школе», — добавила эксперт.

Сложнее всего приходится молодым учителям в небольших селах – карьерных перспектив нет, а российские семьи уже давно не относятся к школе с пиететом. Престиж профессии учителя сегодня упал, считает Дмитрий Логинов.

«Согласно нашим исследованиям, среди наиболее привлекательных факторов, которые мотивируют молодежь идти в школы – режим работы, стабильность, отсутствие страха потерять работу. Если говорить о противоположных факторах, антистимулах — объем нагрузки и отношения с родителями», — отметил он.

По словам Абанкиной, после педагогических вузов в школы идут работать 55-60% выпускников, однако в течение первых трех лет из-за сложностей примерно 20% из них отсеиваются.

25 августа президент России Владимир Путин во время заседания президиума Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов в сфере общего образования заявил, что необходимо работать над ростом престижности профессии педагога.

«Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые, возросшие требования к профессии, квалификации учителя. А значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе. Я прошу сегодняшних докладчиков подробно на этом тоже остановиться», — сказал он.

Путин также отметил, что необходимо совершенствовать оплату труда педагогам, исходя из бюджетных возможностей.