Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19

Американские спецслужбы не смогли прийти к четкому выводу о происхождении коронавируса — об этом говорится в отчете национальной разведки, представленном президенту Джо Байдену, но который пока не обнародован. США не смогли найти подтверждения тому, что COVID-19 возник в результате утечки из лаборатории Уханя, на чем настаивают Дональд Трамп и другие республиканцы.

Разведка в тупике

Американское расследование по происхождению SARS-CoV-2, продолжавшееся больше года, не принесло конкретных результатов, следует из отчета разведывательной службы США, подготовленного для президента Джо Байдена. Официально документ еще не опубликован, однако The Washington Post со ссылкой на двух членов правительства, пожелавших сохранить анонимность, сообщила, что глава государства получил отчет еще 24 августа.

В нем, в частности, говорится, что никаких новых выводов, а именно возможных свидетельств, указывающих на ту или иную версию появления опасного вируса, специалистам установить не удалось. Отчет был сделан на основании майского распоряжения президента США, поручившего ведомствам в течение 90 дней дать ему окончательных ответ о причинах происхождения коронавируса.

По-прежнему в работе остаются две основные версии, которых придерживаются и эксперты, и Всемирная организация здоровья, и американская разведка — это естественный переход патогена от инфицированного животного к человеку и утечка из лаборатории Уханя. Причем вторая, по оценкам, является менее вероятной.

Эти два сценария были обозначены как приоритетные американскими службами еще три месяца назад. Но консенсуса между ведомствами нет: якобы два из них пришли к мнению, что источником вируса является зооноз, а третье склоняется к предположению об утечке со стороны китайских врачей. Тем не менее ни одна из сторон не смогла предоставить весомой доказательной базы.

Расследование было инициировано уже бывшим президентом США Дональдом Трампом весной 2020 года. Тогда же республиканец выразил уверенность, что вирус и его распространение являются продуктом и следствием действий китайского правительства и ученых. Пекин со своей стороны связывал давление на страну из-за COVID-19 с политическими причинами.

По слухам, разбирательство проводилось совместно с британскими учеными, но это также не подтверждается официально. Уже после прихода Байдена в Белый дом к расследование были подключены дополнительные силы. В июне The Wall Street Journal стало известно, что, по сути, следствие зашло в тупик и вряд ли сможет прийти к чему-то конкретному к окончанию назначенного Байденом срока. Это подтверждалось публичным заявлением директором национальной разведки США Эврил Хейнс, которая предупреждала, что найти «дымящийся пистолет» слишком сложно даже несмотря на то, что к аналитической группе подключили десятки сотрудников из разных агентств.

Сейчас же неназванные чиновники прямо намекают, что, возможно, искать источник происхождения SARS-CoV-2 и заниматься аналитической частью этой темы — не совсем в компетенции разведки, поскольку это скорее вопрос для научного сообщества.

Множество версий

Полемика относительно происхождения коронавируса продолжается с момента начала массового распространения COVID-19 по миру, а дебаты относительно так называемой «искусственной» версии стали популярны как раз после обвинений Трампа в адрес Китая.

Отчасти это было элементом предвыборной гонки, но, так или иначе, версия о возможной утечке из уханьской лаборатории стала массовой в том числе из-за скептического отношения по поводу честности китайских властей, которые в первые месяцы пандемии отказывались допускать в лабораторию иностранных экспертов и по сегодняшний день препятствуют интенсивному расследованию ВОЗ.

Природная версия происхождения патогена, то есть заражение человека инфицированным животным, выглядит убедительными по большому счету за отсутствием доказательств других гипотез и тем. Подтвердить ее официально по-прежнему не удается.

В разное время также широко обсуждались варианты возникновения коронавируса, которые сейчас называются откровенной дезинформацией. Адепты конспирологии выдвигали такие теории: например, популярной и в России была версия о том, что вирус был придуман как средство тестирования 5G-вышек, или что его давно придумал Билл Гейтс, который под видом вакцин хотел вживлять микрочипы людям и таким образом захватить контроль над человечеством. Американские СМИ также неоднократно писали, что коронавирус мог быть создан китайскими учеными как биологическое оружие, но вскоре последовало опровержение: в лаборатории не было для этого оборудования и условий, а по своим характеристикам SARS-CoV-2 не отвечает параметрам биологического оружия.