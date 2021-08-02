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Общество

В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории

Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя

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Ng Han Guan/AP
В США нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19 в лаборатории Уханя — это следует из отчета республиканцев из нижней палаты американского Конгресса. По мнению авторов исследования, китайские ученые проводили «невидимое» изучение «мутаций с приобретением функций», итогом чего стало появление SARS-CoV-2. А также его утечка — причем еще ранней осенью 2019 года.

Новые выводы

США продолжают свое расследование по происхождению SARS-CoV-2, а именно — ищут подтверждение теории так называемой «лабораторной утечки». Последние выводы, сделанные республиканцами из Палаты представителей, говорят о том, что опасный вирус действительно мог быть создан искусственно, пишет The Hill со ссылкой на третью часть отчета члена комитета по иностранным делам Майкла Маккола.

В нем, в частности, утверждается, что вирус на самом деле начал распространяться не с рынка морепродуктов Хуанань, а в WIV (Уханьский институт вирусологии). Конгрессмен уточнил, что в подтверждение этому есть «неоспоримые доказательства», однако содержание его отчета основано скорее на косвенных свидетельствах и фактах из открытых источников.

Тем не менее исследователи уверяют, что китайские ученые проводили исследования «мутаций с приобретением функции» (gain-of-function), причем делали это в небезопасных условиях — за несколько месяцев до появления COVID-19 в лаборатории шел ремонт. Указывается в том числе на просочившиеся в прессу телеграмму Госдепартамента от 2018 года, в которых США выражали обеспокоенность относительно безопасности процедур и управления в WIV.

Как говорится в отчете, первые случаи COVID-19 были зафиксированы еще в сентябре-октябре 2019 года, а не в середине ноября, как предполагалось ранее. О мировой пандемии коронавирусной инфекции ВОЗ объявил только в марте 2020 года.

Республиканцы уверены, что для сокрытия факта генетических манипуляций с вирусом ученым помогла изобретенная еще в 2005 году технология «невидимой» сборки генома вирусов Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, и уже в 2017-м в WIV начали создавать вирусы без следов генетических модификаций. Научное сообщество склоняется к тому, что вирус не мог быть создан искусственным путем как раз потому, что исследования показали отсутствие у него соответствующих маркеров, но эти выводы авторы отчеты называют «неискренними». Сам Барик говорил в 2020 годы, что вирусы можно создавать без следов, но все ответы кроются в архивах лаборатории Уханя.

Наконец, республиканцами подчеркивается, что оснований для окончательной формулировки виновности китайских ученых у них нет, однако они призывают сформировать законодательный ответ с целью возложить на Китай расходы (Трамп, например, утверждал, что КНР должна только США компенсацию на $10 трлн) за вспышку вируса. Маккол в заключении также говорит о необходимости выработки закона, который позволит наложить санкции на официальных лиц Коммунистической партии Китая и ученых, которые, вероятно, препятствовали оперативному реагированию на пандемию. Об этом ранее также говорил британский профессор сэр Джереми Фаррар.

«Администрация Байдена совместно с ВОЗ и другими странами уже использовала дипломатию и пыталась убедить китайцев к сотрудничеству. Они дали нам свой отрицательный ответ. Что дальше? Пока неизвестно, как они собираются заставить Китай сотрудничать, а затем, если китайцы откажутся, что они собираются с этим делать. Кроме того, они на самом деле не объяснили, как эта проблема вписывается в более широкие отношения США и Китая», — констатировал Энтони Руджеро, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий.

Прежние подозрения

Впервые гипотеза искусственного происхождения SARS-CoV-2 была опубликована американскими СМИ — в сообщениях говорилось, что в Ухане велась работа по созданию биологического оружия. Вскоре другие СМИ предположили, что это маловероятно, поскольку для этих целей WIV вряд ли подходит.

Официальная позиция ВОЗ была представлена в отчете по итогам визита специалистов в лабораторию Уханя. Она заключается в том, что научное сообщество по сути не исключает вариант с появлением вируса искусственным путем, но считает его сомнительным. Основным направлением исследований продолжает оставаться передача вируса от животного (предварительно, от летучей мыши) к человеку, но не все с этим согласны.

Больше других озабочены проблемой возникновения COVID-19 Соединенные Штаты, поводом к этому стал отказ правительства КНР пускать иностранных ученых в WIV в начале пандемии. Еще при Дональде Трампе американская разведка вместе с британскими коллегами начала свое разбирательство, а при Байдене силы на это были расширены. The Wall Street Journal в июне писал, что расследование в тупике, и новых сведений, которые могли бы доказать причастность Китая к пандемии, у разведчиков нет. Ориентировочно в сентябре-октябре 2021 года они должны предоставить Байдену окончательный ответ.

Ответ Китая

КНР всячески отвергает попытки Вашингтона обвинить их в «лабораторной утечке» вирус и сформировавшееся недоверие к лаборатории связывает с политическим давлением на Пекин, параллельно утверждая, что США оказывают влияние на Всемирную организацию здравоохранения и экспертную группу.

При этом Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID-19, назвав планы организации «политическим позерством» и «высокомерном отношении к науке». Это стало ответом на предложенные главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом меры по проверке лаборатории Уханя, рядом с которыми были обнаружены первые больные коронавирусом.

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