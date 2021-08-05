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Политика

CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане

Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР

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Ng Han Guan/AP
Разведка США изучает генетические данные о вирусах из лаборатории в Ухане, передают американские СМИ. Вероятно, что доступ к этим данным разведслужбы Штатов могли получить благодаря взлому серверов – теперь Вашингтон имеет данные о 22 тыс. вирусов оттуда. Пока что итоги только предварительные – массив полученных данных слишком велик.

Разведывательные службы Соединенных Штатов анализируют генетическую информацию о 22 тыс. вирусов, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Точных сведений о том, как разведка США получила эти данные, журналисты не приводят. Однако предполагается, что информацию смогли раздобыть с помощью взлома серверов, связанных с уханьскими исследованиями.

Огромный массив генетических данных вирусов, сопроводительные записи к которым сделаны на китайском, требуют продолжительного анализа. Конкретных выводов Вашингтон пока сделать не может, отмечается в сообщении.

Сейчас в лабораториях Минэнерго США на ведомственных суперкомпьютерах исследуются полученные разведкой данные. Как отмечает CNN, работа затрудняется поиском переводчиков и в особенности их проверкой, учитывая конфиденциальность темы.

Когда именно эта работа будет закончена – пока неясно.

Напомним, в конце весны президент США Джозеф Байден заявил, что американская разведка не имеет достаточного количества данных для вердикта по поводу происхождения коронавируса Sars-CoV-2. Он поручил разведсообществу удвоить усилия, чтобы проанализировать все имеющиеся в распоряжении данные и подготовить в течение 90 дней новый отчет.

24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. Там также отмечалось, что в документе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц. WSJ считает, что доклад может стать поводом для более широкого расследования «искусственного происхождения» коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что публикация WSJ не соответствует действительности. Он подчеркнул, что, согласно заявлению Уханьского института вирусологии, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

«Если США уверены в своих заявлениях, тогда пусть докажут это. Как зовут этих ученых? Какой болезнью они заразились? Если они утверждают, что у ученых был положительный тест на новый коронавирус, то где же отчет?», — добавил он.

Версия о естественном происхождении коронавируса от летучих мышей по-прежнему остается ключевой, заявили в мае в ВОЗ. Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи при этом признал, что «Национальные институты здравоохранения США» (NIH) выделили Уханьской лаборатории в КНР $600 тыс. для исследования коронавирусов летучих мышей, но категорически отверг, что эти деньги были направлены для улучшения функциональных особенностей вирусов — к примеру, повышения способности передаваться от человека к человеку. Правда, он признал, что нет никаких гарантий, что китайские ученые не использовали данные средства для экспериментов с коронавирусом.

При этом экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием происхождения COVID-19 при экс-президенте Дональде Трампе, заявил — «смешно полагать», что коронавирус мог естественным образом перейти от животных к людям.

«Уханьский институт вирусологии был эпицентром синтетической биологии КНР. Они затеяли некоторые очень непростые вещи, связанные с так называемыми методами повышения функциональности», — говорил он.

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