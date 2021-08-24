«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»

В Ярославле уволили санитара и фельдшера, которые избили пациентку в лифте жилого дома. Следователи возбудили два уголовных дела, экс-сотрудникам психиатрической больницы грозит до трех лет лишения свободы. По словам родителей пострадавшей, нервный срыв, по причине которого была вызвана помощь, произошел у девушки впервые. Кроме того, жительница Ярославля испытывает финансовые сложности — она долго не может найти работу.

В Ярославле возбудили два уголовных дела после избиения девушки сотрудниками психиатрической бригады. Речь идет об «умышленном причинении легкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и о «незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», сообщил ТАСС во вторник, 24 августа, со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Экс-сотрудникам больницы теперь грозит до трех лет лишения свободы.

Видео о нападении на девушку со связанными руками в лифте жилого дома накануне опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как два санитара психиатрической бригады наносят ей удары в бок и по голове. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Ярославля.

Сотрудников уволили

По итогам внутренней проверки в медицинском учреждении оба сотрудника были уволены. Но этого недостаточно, полагает депутат муниципалитета Наталия Бобрякова.

«Для восстановления социальной справедливости и успокоения общественности санитарам должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ее слова портал YarNews.

По словам главного врача Ярославской областной психбольницы Александра Петрова, девушку осмотрели специалисты, опасений за ее физическое здоровье нет. Ранее она никогда не состояла на учете, никаких психических отклонений у нее не диагностировали.

Почему вызвали санитаров

Как выяснили СМИ, нервный срыв у девушки произошел впервые. По словам ее родителей, она с ребенком проживает на съемной квартире. В минувшие выходные бабушка с дедушкой забрали внука к себе погостить. В воскресенье вечером они привезли ребенка обратно дочери и заметили в ее поведении странности, которых прежде никогда не наблюдали. Тогда родители предложили оставить внука у себя до 1 сентября, однако мать наотрез отказалась и у нее началась истерика.

«Родители девушки оказались в сложной ситуации – и забрать ребенка они не могли, потому что она мать и имеет на него все права, и оставить тоже. Поэтому вызвали участкового, он сказал — давайте вызывать психиатрическую бригаду, чтобы они могли дать заключение и ребенка можно было бы забрать», — рассказала Бобрякова.

По словам родителей пострадавшей, санитары прибыли на вызов в нетрезвом состоянии. Один из них начал придушивать девушку еще в квартире, на что ее отчим сделал замечание. «Тот отмахнулся – мол, не лезьте в наши методы. Когда девушку вывели на улицу, отчим увидел, что она в крови, и спросил - что произошло? Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась, мы не могли ее сдержать», — пишет YarNews.

Как уточнила депутат муниципалитета, у потерпевшей есть финансовые проблемы — она долго не может найти работу. «Полстраны в такой ситуации может оказаться. Девушка испугалась, что у нее хотят отобрать ребенка», — пояснила Бобрякова. Парламентарий также указала, что подобные «методы успокоения» возмутительны.

«Видно, что отработаны действия, что они прямо ждали, чтобы дверь лифта закрылась. Видна агрессия направленная, отработанная, системная, я боюсь даже представить, что творится там, за больничными стенами, куда не пускают родственников», — сказала депутат.

«Методы успокоения»

По данным РЕН ТВ, девушка пыталась обратиться за помощью к родителям и соседям, когда ее выводили из лифта.

«Они меня били, я с ними не пойду, позови соседей. Пускай сфотографируют. Мама, помоги, пожалуйста», — кричала она.

В общей сложности ей были нанесены девять ударов по почкам и один по голове.

Как передает Life, фельдшер психиатрической бригады прошел проверку на алкоголь — результаты не показали содержания в крови медика спиртного или наркотических веществ.